Novi Epsteinovi dosijei: Optužbe protiv Billa Gatesa, Elon Musk pita o ‘najluđoj zabavi’

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je oko tri miliona novih dokumenata iz slučaja Jeffreyja Epsteina, uključujući e-mailove koji pokazuju da su Elon Musk i Howard Lutnick razmatrali posjetu njegovom privatnom ostrvu.

Materijal u kojem Epstein iznosi optužbe protiv Billa Gatesa također je objavljen, zajedno s nizom drugih zapisa iz istraga, zatvorskih dosijea i izjava svjedoka, s brojnim redigovanim dijelovima.

U petak je Ministarstvo pravosuđa objavilo otprilike tri miliona dokumenata, uključujući 2.000 video zapisa i 18.000 fotografija, kao dio obaveze države prema saveznom zakonu da objavi cijeli Epsteinov dosije – ali objavljivanje je uslijedilo sa više od mjesec dana zakašnjenja (trebao je biti objavljen do 19. decembra).

Dosijei objavljeni u petak uključuju širok spektar dokumenata, uključujući prepisku između Epsteina i njegovih moćnih prijatelja – među kojima je i milijarder Elon Musk – dokumente vezane za vrijeme koje su Epstein i njegova saradnica Ghislaine Maxwell proveli u pritvoru, kao i intervjue sa Epsteinovim svjedocima i žrtvama, iako su mnogi dijelovi u velikoj mjeri redigovani.

Zamjenik državnog tužioca Todd Blanche negirao je da je Trumpova administracija “prikrila” bilo koji dio Epsteinovih dosijea time što ih ranije nije objavila, ukazujući na milione stranica koje je vlada morala pregledati i tvrdeći: “Ne postoji paket supertajnih dokumenata koje zadržavamo.”

Dokumenti uključuju materijale iz vladinih krivičnih istraga Epsteina i Maxwella, “višestrukih FBI istraga” i vladinih istraga o Epsteinovoj smrti, saopštilo je Ministarstvo pravosuđa.

Šta novi Epsteinovi dosijei govore o Trumpu?

Novoobjavljeni Epsteinovi dosijei uključuju intervju iz 2021. godine s anonimnom žrtvom Epsteinovog nasilja koja tvrdi da ju je Maxwell “upoznao” s Trumpom na zabavi u New Yorku, pri čemu je Maxwell žrtvi rekao: “Oh, mislim da mu se sviđaš. Zar nisi sretna. Ovo je sjajno.”

Žrtva je svjedočila da je Maxwell “jasno stavio do znanja” Trumpu da je žrtva “dostupna” i da je sastanak “bio dogovoren vrlo slično načinu na koji je Maxwell upoznao [žrtvu] s Epsteinom”. Žrtva je rekla da je razgovarala s Trumpom oko 20 minuta i da joj je priređen obilazak u prisustvu Trumpa, Maxwella i Epsteina, ali je izjavila da se “ništa nije dogodilo” između nje i sadašnjeg predsjednika.

Datoteke također uključuju e-mailove iz 2011. godine između Epsteina i Maxwella o osobi koja je optužila Epsteina za neprimjereno ponašanje, a koja je prethodno radila u Mar-a-Lagu, moguće misleći na žrtvu, Virginiju Giuffre. Maxwell je odgovorio na Epsteinov e-mail pitajući hoće li Trump odgovoriti na optužbe rekavši: “Mislio sam da ste rekli da nećemo uključiti Donalda.”

Dosijei također uključuju detalje iz tužbe koju je podnijela neimenovana žena koja je optužila Trumpa da ju je silovao kada je imala 13 godina, što je bila osnova za više tužbi koje su u međuvremenu odbačene. Njene optužbe nisu potvrđene.

Epstein optužuje Billa Gatesa

Epsteinovi dosijei uključuju e-mail iz 2013. godine koji je Epstein poslao samom sebi, formatiran kao pismo ostavke od Fondacije Billa i Melinde Gates. U e-mailu se iznose višestruke optužbe protiv Billa Gatesa, a Epstein piše da je on, ili osoba na koju se e-mail odnosi, zamoljen da učestvuje “u stvarima koje su se kretale od moralno neprikladnih do etički neodrživih”, kao i “drugim stvarima koje se približavaju, a potencijalno i prelaze, granicu ilegalnog”.

U e-poruci se tvrdi da je Gates tražio pomoć kako bi “nabavio drogu, nosio se s posljedicama seksa s Ruskinjama… omogućavajući svoje ilegalne sastanke s udatim ženama” i da mu je obezbijeđen Adderall.

Gates je ranije povezivan s Epsteinom, ali je izrazio žaljenje zbog povezivanja s financijerom i nikada nije optužen za bilo kakvo neprimjereno ponašanje u odnosu na njega.

Glasnogovornik Fondacije Gates izjavio je u petak za The New York Times da su ove tvrdnje “dokazanog, ogorčenog lažova apsolutno apsurdne i potpuno lažne”.

„Jedino što ovi dokumenti pokazuju je Epsteinova frustracija što nije imao stalnu vezu s Gatesom i koliko je daleko bio spreman ići da ga implicira i okleveta“, rekao je.

Howard Latnick je bio na Epsteinovom ostrvu

Ministar trgovine Howard Latnick je, prema e-mailovima, izgleda posjetio Epsteina na njegovom ostrvu 2012. godine. Prepiska pokazuje kako su Latnik i Epstein, preko svojih sekretarica, planirali da Latnik i njegova porodica dođu na ručak na ostrvo finansijera.

Okupljanje se očigledno održalo u decembru 2012. godine, a jedan od pomoćnika je kasnije obavijestio Latnika da je Epstein rekao: “Drago mi je da te vidim.”

Latnick je ranije tvrdio da je prekinuo veze s Epsteinom 2005. godine, navodi Times, ali e-mailovi objavljeni u petak pokazuju da je komunicirao s Epsteinom barem još od 2018. godine, kada su njih dvojica bili uključeni u planove protivljenja planiranoj izgradnji muzeja Frick Collection u blizini Epsteinovog stana na Manhattanu.

Latnik je, između ostalih kontakata, također pozvao Epsteina na prikupljanje sredstava za Hillary Clinton 2015. godine, čini se da se sastao s Epsteinom u aprilu 2011. godine, a mjesec dana kasnije su popili piće zajedno.

Epstein je 2017. godine primio e-poruku u kojoj mu se zahvaljuje za donaciju od 50.000 dolara neimenovanoj organizaciji “u čast Howarda Latnicka”.

Kada je u petak kontaktiran za komentar, Times je izvijestio da je Latnick rekao da nije vidio najnovije dokumente i dodao: “Nisam proveo nimalo vremena s njim”, prije nego što je spustio slušalicu.

Objavljena fotografija Ghislaine Maxwell iz zatvora

Dokumenti objavljeni u petak također uključuju više materijala vezanih za Maxwellino vrijeme u zatvoru, uključujući njenu fotografiju i evidenciju prijema. Paket također uključuje komunikaciju između Maxwellinih advokata i zatvora u kojem je bila zatočena prije nego što je prošle godine premještena u ustanovu s minimalnim osiguranjem – na primjer, o nabavci laptopa za Maxwell i njenom premještanju u ugodnije uvjete zbog smanjenja zatvorske službe.

Dosijei također uključuju Maxwellinu potvrdu o naturalizaciji u SAD-u, u kojoj je Epsteinov privatni otok naveden kao njena kućna adresa, a njeno zanimanje opisano je kao Epsteinova “menadžerka”.

Epstein razgovara o ženama s vlasnikom NFL tima Steveom Tischom

E-mailovi iz 2013. godine sugeriraju da je Epstein povezao žene s milijarderom Stevenom Tischom, predsjednikom i izvršnim potpredsjednikom New York Giantsa. Epstein je opisao Tischa kao “novog, ali [očigledno] zajedničkog prijatelja od interesa” i više puta je u e-mailovima s milijarderom razgovarao o ženama.

U jednom razgovoru, Epstein je pozvao Tischa u svoju kuću i pitao ga da li bi trebao pozvati i Ruskinju, na što je Tisch odgovorio: “Je li ona zabavna?” U drugoj prilici, Tisch je pitao Epsteina da li je njegov “poklon u New Yorku” i da li bi mogao “donijeti moje iznenađenje na ručak sutra”.

Žene su također slale e-mailove Epsteinu o svojim sastancima s Tischom, prema The Athletic, a u jednom trenutku Epstein je rekao Tischu da se “zaista dobro proveo” sa ženom s kojom je milijarder izlazio, dodajući: “Malo je uznemirena zbog razlike u godinama, ali opusti se.” Tisch je ranije pitao Epsteina da li je žena “za ili uljudna”, na što je Epstein rekao da ga nazove jer “ne volim tragove o ovim razgovorima”.

New York Giantsi još nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

Još jedan milijarderski vlasnik sportskog tima, suvlasnik Philadelphia 76ersa Josh Harris, također je imao više e-mailova s ​​Epsteinom između 2013. i 2016. godine, uključujući dogovaranje sastanaka s financijerom u njegovom domu. Nema naznaka o bilo kakvom neprikladnom ponašanju Harrisa.

Jeffrey Epsteinovi planovi za odmor s Elonom Muskom

Novi paket dokumenata uključuje prepisku između Epsteina i milijardera Elona Muska, za kojeg e-mailovi pokazuju da je bio u kontaktu s Epsteinom o posjeti njegovom privatnom ostrvu 2012. godine, a zatim i tokom sezone praznika 2013. godine.

Njih dvojica su u novembru 2012. razmijenili e-mailove o Muskovoj posjeti Epsteinovom ostrvu, pri čemu je Musk pitao Epsteina: “Kojeg dana/noći će biti najluđa zabava na tvom ostrvu?” Nije jasno da li se posjeta ikada dogodila, ali je Musk potom 2013. poslao e-mail Epsteinu rekavši da će biti u području St. Bartsa tokom praznika. Pitao je da li bi bilo “dobro vrijeme za posjetu”, na što je Epstein odgovorio da će poslati svoj helikopter po Muska.

Na kraju, posjeta se nije ostvarila, a Musk je kasnije poslao e-mail u kojem je rekao da mora ostati u New Yorku i da je “razočaran” jer se “zaista raduje što će konačno provesti neko vrijeme zajedno, s čistom zabavom kao jedinim ciljem”. Milijarder je javno tvrdio da je “odbio” posjetiti ostrvo.

Drugi e-mailovi sugeriraju da su se njih dvojica sreli u SpaceX-u kasnije 2013. godine, pri čemu se Epstein zahvalio Musku “na obilasku” i rekao da bi Musk uživao da bude na Epsteinovom ostrvu tokom praznika. U drugom e-mailu iz 2013. godine, Epstein pita da li bi Musk mogao prisustvovati večeri u aprilu 2013. godine.

Također su se privatno družili tokom tog perioda, što sugerira razmjena e-mailova o Muskovim navikama spavanja. Čini se da su se nastavili sastajati i u narednim godinama: u e-mailu iz 2015. godine, emiratski biznismen Sultan bin Sulayem pita Epsteina da li je “večerao s Elonom Muskom”, a u e-mailu iz 2017. godine, advokat Jack Goldberger pita Epsteina da li je “prešao” sa teme “jednosmjernih putovanja na Mars s Muskom” na pitanje o njegovim automobilima.

Izvršni direktor Tesle je ranije povezivan s Epsteinom, ali nikada nije optužen za bilo kakvo neprikladno ponašanje.

