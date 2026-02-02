Upoznajte pticu koja laže drugim životinjama kako bi došla do hrane

Život u pustinji Kalahari svakodnevna je pregovaračka igra između predatora i plijena. Mnoge životinje koje su autohtone za ovo područje razvile su precizno usklađene strategije preživljavanja, od stražarskih smjena merkata do čvrstog oklopa pangolina. Međutim, postoji jedna mala ptica koja je svoje taktike preživljavanja podigla na nivo umjetnosti obmane.

Decenijama su naučnici pretpostavljali da je taktička obmana osobina rezervisana za mali broj vrsta, poput ljudi, primata i nekih glavonožaca. Danas, međutim, brojna istraživanja pokazuju da su i vilorepi drongosi (Dicrurus adsimilis) sposobni namjerno obmanjivati druge radi vlastite koristi. Evo pregleda onoga što znamo o ovom ponašanju, na osnovu bioloških istraživanja.

Kako ova ptica koristi obmanu u divljini

Na prvi pogled, drongosi djeluju gotovo kao stražari mješovitih grupa koje zajedno traže hranu. Njihovi glasni, metalni alarmni pozivi upozoravaju okolne životinje Kalaharija na prisustvo predatora u blizini ili iznad njih. Ova “usluga nadzora” donosi istu evolucijsku korist svim uključenim vrstama: kada je jedna vrsta na oprezu, sve ostale uživaju veću sigurnost.

Međutim, studija iz 2011. godine objavljena u časopisu Proceedings of the Royal Society B, koju je vodio biolog Tom Flower, otkriva mračniju stranu ovog ponašanja. Naime, drongosi često zloupotrebljavaju stečeno povjerenje.

Foto/Pixabay

Flower je primijetio da bi, kada ciljane vrste, konkretno merkati (Suricata suricatta) i pjegavi bableri (Turdoides bicolor), iskopaju ili uhvate sočan zalogaj hrane, vilorepi drongosi ponekad oglasili lažnu uzbunu. To bi prevarilo životinju koja traži hranu da pomisli kako je predator u blizini, zbog čega bi pobjegla. Tada bi drongo sletio i zgrabio napuštenu hranu za sebe.

U kasnijoj studiji iz 2014. godine, objavljenoj u časopisu Science, Flower i njegove kolege otkrili su da vilorepi drongosi koriste raznovrstan repertoar alarmnih poziva kako bi obmanuli svoje mete. Glavna otkrića bila su sljedeća:

Oponašanje alarma. Drongosi se ne oslanjaju samo na vlastite, vrstama specifične alarmne pozive. Zanimljivo je da oponašaju i alarmne pozive drugih vrsta ptica iz svog okruženja.

Drongosi se ne oslanjaju samo na vlastite, vrstama specifične alarmne pozive. Zanimljivo je da oponašaju i alarmne pozive drugih vrsta ptica iz svog okruženja. Fleksibilna obmana. Čim bi lažna uzbuna izgubila djelotvornost (vjerovatno zato što su ciljne vrste naučile ignorisati ponovljene lažne signale), drongosi bi prešli na drugačiji tip alarmnog poziva. Često bi tada oponašali poziv neke druge vrste.

Čim bi lažna uzbuna izgubila djelotvornost (vjerovatno zato što su ciljne vrste naučile ignorisati ponovljene lažne signale), drongosi bi prešli na drugačiji tip alarmnog poziva. Često bi tada oponašali poziv neke druge vrste. Održavanje straha. Istraživači su primijetili da su neke ciljne vrste, poput pjegavih bablera, ostajale u stanju straha kada bi se tip alarmnog poziva stalno mijenjao. Smatra se da upravo ta varijabilnost sprječava navikavanje na jednu lažnu uzbunu.

Flower i njegovi koautori pokazali su da je obmana ostajala efikasna tokom vremena kada su drongosi mijenjali pozive koje koriste, posebno kada su oponašali druge vrste. Drugim riječima, izmjenjivanjem lažnih uzbuna drongosi su mogli “vikati vuk” više puta, a da im se i dalje vjeruje. Ovo predstavlja izuzetnu bihevioralnu paralelu s ljudskim korumpiranim signaliziranjem.

Šta nas ova ptica uči o životinjskoj obmani

Flowerov tim proveo je stotine sati posmatrajući vilorepe drongose u rezervatu rijeke Kuruman u južnoafričkom dijelu pustinje Kalahari. Tokom tog vremena otkrili su da lažne uzbune čine značajan dio uspješnih krađa hrane.

Foto/Pixabay

U drugoj studiji iz 2014. godine, također objavljenoj u Proceedings of the Royal Society B, drongosi su često viđani kako prate grupe društvenih tkalaca (Philetairus socius) dok traže hranu, pažljivo prateći njihovo ponašanje i tempirajući obmanjujuće pozive u trenucima kada bi dobit bila najveća.

U Kalahariju se ova evolucijska utrka između opreza i obmane odvija svakodnevno. Ona ima velike posljedice po uspjeh u ishrani, izbjegavanje predatora, pa čak i strukturu mješovitih grupa vrsta. Ipak, nijedna strategija nije statična. Plijenske vrste moraju se stalno prilagođavati kako bi preživjele. Na primjer:

pjegavi bableri vremenom uče povezivati drongove pozive sa stvarnim prisustvom predatora

lažne uzbune postaju manje efikasne ako se prečesto koriste, što prisiljava drongose da stalno usavršavaju svoju strategiju

Kako svaka vrsta uči i prilagođava se, one zajedno učestvuju u vrlo dinamičnoj evolucijskoj povratnoj sprezi u kojoj se obmana nalik predatorskoj i oprez plijena razvijaju istovremeno. Ova međusobna igra može oblikovati i ponašanje i kognitivne sposobnosti kroz generacije.

Vrijedi napomenuti da vilorepi drongosi nisu jedine životinje na planeti za koje se zna da lažu ili obmanjuju. Primati koriste obmanu unutar svojih grupa radi društvenih prednosti. Slično tome, razne vrste glavonožaca, kameleona i gekona poznate su po korištenju kamuflaže ili oponašanju predatora — ali uglavnom ne manipulišu ponašanjem drugih radi direktne koristi u hrani. Također postoje vrste koje su poznate po “glumljenju smrti” i drugim strategijama izbjegavanja predacije.

Ono što drongose izdvaja jeste njihova uspješnost u strateškoj manipulaciji između različitih vrsta, što je izuzetno rijedak oblik međuvrsne obmane. Sa svojom jedinstvenom kombinacijom oponašanja, tajminga i osjetljivosti na kontekst, razvili su poseban obmanjujući “algoritam” za preživljavanje u divljini.

Zašto je ova ptica važna

Kombinujući posmatranje i eksperimentisanje, istraživanja su obmanu drongosa iz sfere anegdote čvrsto premjestila u područje eksperimentalne nauke. Ono što je najzanimljivije u ovom ponašanju jeste ono što sugeriše o životinjskoj kogniciji, društvenoj evoluciji i međuvrsnoj komunikaciji:

Obmana nije isključivo ljudska. Ponašanje drongosa pokazuje da se vrlo taktični, strateški i sistematski oblici obmane mogu razviti i izvan primatskih društvenih sistema, bez potrebe za “složenom” strukturom mozga.

Ponašanje drongosa pokazuje da se vrlo taktični, strateški i sistematski oblici obmane mogu razviti i izvan primatskih društvenih sistema, bez potrebe za “složenom” strukturom mozga. Međuvrsna komunikacija može biti manipulirana. Mnoge životinje osluškuju alarmne pozive drugih vrsta kako bi stvorile zajedničke mreže sigurnosti. Drongosi su prva vrsta koja pokazuje da ova komunikacija može postati mač s dvije oštrice i biti iskorištena za ličnu korist.

Mnoge životinje osluškuju alarmne pozive drugih vrsta kako bi stvorile zajedničke mreže sigurnosti. Drongosi su prva vrsta koja pokazuje da ova komunikacija može postati mač s dvije oštrice i biti iskorištena za ličnu korist. Varijacija održava manipulaciju. Činjenica da se drongosi mogu prilagođavati reakcijama drugih životinja mijenjajući svoje pozive posebno je impresivna, jer ukazuje na nivo bihevioralne sofisticiranosti koji se rijetko dokumentuje izvan sisara.

Ova sofisticiranost dovodi u pitanje ustaljene pretpostavke o inteligenciji i sugerira da kognitivna složenost kod vrsta s malim mozgom, pod ekološkim pritiscima, može parirati onoj kod većih sisara.

U basnama poput Dječak koji je vikao vuk, stalno laganje na kraju dovodi do nepovjerenja. Drongo je, međutim, naučio kako zaobići ovu zamku tako što svoje žrtve drži u neizvjesnosti i stalnoj reakciji. Ta varijabilnost podsjeća na neke mračne aspekte ljudske komunikacije, gdje se nedosljedni signali paradoksalno mogu koristiti za održavanje uticaja.

Scott Travers, Forbes