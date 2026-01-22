Ryanair objavio „veliku rasprodaju sjedišta za idiote“

Michael O’Leary, izvršni direktor irske niskobudžetne aviokompanije Ryanair, jučer je pokrenuo akciju prodaje karata pod nazivom „Big ‘Idiot’ Seat Sale“ („Velika rasprodaja sjedišta za idiote“), kao eskalaciju sukoba s milijarderom Elonom Muskom.

Musk i O’Leary razmjenjuju uvrede na mreži X, koju Musk posjeduje, još od kraja prošle sedmice, nakon što se O’Leary pojavio u jednom podkastu i rekao: „Uopšte ne bih obraćao pažnju na Elona Muska, on je idiot“.

Kupite prije Muska

Musk je potom O’Learyja nazvao „potpunim idiotom“. Prepucavanje se nastavilo sve do objave Ryanairove rasprodaje. U objavi se navodi: „Ryanair pokreće Veliku rasprodaju sjedišta za idiote, posebno za Elona i sve druge idiote na X-u. To je 100.000 sjedišta za samo 16,99 eura u jednom smjeru. Kupite sada prije nego što Musk uzme jedno!!!“.

Akcija se promoviše uz grafiku sa karikaturama O’Learyja i Muska (Musk nosi majicu sa slovom X, drži model Teslinog automobila i stoji pored rakete), na kojoj O’Leary udara Muska po glavi tablom na kojoj piše „I ❤️Ryanair“.

Muskov odgovor

Elon Musk, Foto: Reuters/Nathan Howard

Musk je na vijest o rasprodaji odgovorio nazivajući O’Learyja „nepodnošljivom šimpanzom sa posebnim potrebama“ koja „nema pojma kako avioni uopšte lete“.

O’Leary je prošle sedmice u jednom podkastu odbacio ideju o uvođenju satelitskog interneta Starlink, kompanije Elona Muska, u Ryanairove avione. Rekao je da je Musk „veoma bogat, ali i dalje idiot“. O’Leary je dodao da Musk zna „nula“ o letovima i otporu vazduha. I dodao je da „ne bi obraćao pažnju ni na šta što Elon Musk objavi na toj njegovoj septičkoj jami koja se zove X“.

Musk je u petak odgovorio napisavši: „Direktor Ryanaira je potpuni idiot. Otpustite ga“. Kada je jedan pratilac predložio da kupi Ryanair i otpusti O’Learyja, Musk je odgovorio: „Dobra ideja“. Milijarder je potom objavio: „Da li da kupim Ryanair i postavim nekoga ko se zaista zove Ryan na čelo kompanije?“. U nedjelju je zvanični nalog Ryanaira na X-u odgovorio na objavu „Koju propagandu ne prihvatate?“ komentarom: „Wi-Fi u avionima“. Musk je tada ponovo pokrenuo ideju, pitajući: „Koliko bi koštalo da vas kupim?“. Dodao je: „Stvarno želim da postavim jednog Rayana na čelo Ryanaira. To je vaša sudbina“.

Najbogatiji protiv nekadašnjeg milijardera

Musk, direktor Tesle, SpaceX-a i xAI-a, najbogatija je osoba u svijetu sa procijenjenim neto bogatstvom od 770 milijardi dolara, prema podacima od utorka. O’Learyi se kratko pojavio na Forbes listi milijardera 2018. godine, ali je ispao sa liste 2019. zbog pada cijene akcija Ryanaira i od tada više nije milijarder. Akcije Ryanaira porasle su više od 60% u posljednjih 12 mjeseci.

O’Leary je rekao da je profit njegove aviokompanije porastao 40% između aprila i septembra prošle godine, zahvaljujući Evropljanima koji su odlučili da ljetuju bliže kući zbog „oklijevanja“ da putuju u Sjedinjene Američke Države.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

