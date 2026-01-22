Upozorenje milijardera iz Davosa: Nakon trgovinskog rata, moguć je i rat kapitala u svijetu

Prinosi obveznica rastu kao odgovor na novi val trgovinskih tenzija koje je pokrenuo predsjednik. Legendarni milijarderski investitor, Ray Dalio kaže da je sljedeći rizik “rat kapitala”, u kojem sam novac postaje oružje.

Tržište obveznica uzvraća udarac

Tržište obveznica je reagovalo jučer.

Prinos na 10-godišnje američke državne obveznice porastao je na 4,29%. To je porast od 0,06 procentnih poena u tom danu, čime je referentni prinos dostigao najviši nivo od septembra, kada su kratkoročne kamatne stope bile 75 baznih poena više nego danas. To je neobično. To znači da globalni investitori prodaju dugoročni američki državni dug i zahtijevaju veće prinose, iako se Federalne rezerve kreću u suprotnom smjeru.

Do te promjene došlo je nakon što je predsjednik Trump obnovio prijetnje carinama. Još uvijek nezadovoljan što mu nije dodijeljena Nobelova nagrada za mir 2025. godine, Trump je u subotu izjavio da će uvoz iz osam zemalja NATO-a biti podložan carinama počevši od 10% od 1. februara. One će se povećati na 25% do 1. juna, osim ako te zemlje ne podrže kupovinu Grenlanda od strane SAD-a. Kasnije je zaprijetio carinama od 200% na francusko vino i šampanjac, nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron odbio da se pridruži Trumpovom novoosnovanom “Mirovnom komitetu”. Investitori, očigledno uznemireni samonametnutom neizvjesnošću koju je stvorio Trump, odgovorili su zahtjevom za većim prinosima za držanje američkog duga.

Upozorenje Raya Dalia iz Davosa

U takvom okruženju, legendarni investitor Ray Dalio izdao je poznato upozorenje sa Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švicarskoj. Dalio, čije se bogatstvo procjenjuje na 15,4 milijarde dolara, osnivač je Bridgewater Associates. To je jedan od najvećih i najuspješnijih hedge fondova na svijetu, s više od 90 milijardi dolara imovine pod upravljanjem.

„S druge strane trgovinskih deficita i trgovinskih ratova nalazi se kapital i ratovi kapitala“, rekao je Dalio za CNBC iz Davosa. „Ako pogledate sukobe, ne možete zanemariti mogućnost ratova kapitala. Drugim riječima, možda neće postojati ista spremnost za kupovinu američkog duga i slično.“

Milijarder godinama govori o ratovima. Javno je pisao o toj temi još 2018. godine. Ideju je dalje razvio u svojoj knjizi iz 2021. godine – Principi za suočavanje s promjenjivim svjetskim poretkom .

Šta je rat kapitala?

Jednostavno rečeno, rat kapitala nastaje kada novac postane oružje.

Trgovinski ratovi se fokusiraju na robu. Carine rastu. Uvoz se usporava. Izvoz je blokiran. Ratovi kapitala idu korak dalje. Oni ciljaju novčane tokove koji finansiraju trgovinu.

Kada neka zemlja ima trgovinski deficit, on se mora finansirati. To finansiranje često dolazi iz inostranstva. Strane vlade, institucije i investitori kupuju obveznice, akcije ili valutu te zemlje.

Vremenom, te finansijske veze postaju ogromne. Strane vlade, uključujući Kinu i Japan, drže oko 25% ukupnog duga Sjedinjenih Država od 38 biliona dolara.

U ratu kapitala, te veze se koriste kao poluga prisile. Zemlje mogu zamrznuti ili zaplijeniti stranu imovinu. Mogu blokirati pristup tržištima kapitala. Mogu ograničiti kreditiranje, investicije ili platne sisteme.

Foto: Shutterstock/Miha Kreativa

Historijski obrasci

Dalijevo istraživanje pokazuje da se ovaj obrazac ponavlja kroz historiju.

On navodi primjere još iz 17. vijeka, kada je Holandska Republika koristila pomorske blokade kako bi dominirala globalnom trgovinom, presjecajući ključne trgovačke rute rivalima poput Portugala i na kraju dovodeći do bankrota rivale poput portugalskog i španskog trgovačkog carstva.

On također ukazuje na period prije Prvog svjetskog rata, kada je Njemačka ograničila pristup Rusije evropskim tržištima kapitala. To je doprinijelo finansijskom pritisku koji je oslabio rusku ekonomiju i podstakao unutrašnju nestabilnost.

Također se naglašava period koji je prethodio Drugom svjetskom ratu, kada su embargo i zapljena imovine, uključujući američki naftni embargo prema Japanu, povećali ekonomski pritisak mnogo prije početka borbi.

U modernim sukobima, on navodi sankcije Rusiji, Iranu i Sjevernoj Koreji, gdje su zamrzavanje imovine, zabrane transakcija u dolarima i isključenje iz globalnih platnih sistema korišteni za izolaciju ekonomija i ograničavanje njihove sposobnosti finansiranja trgovine, vladine potrošnje i vojnih aktivnosti.

Moć dolara i njegova slabost

Sjedinjene Američke Države imaju neobično veliku moć u ovakvoj vrsti sukoba. Dolar je svjetska rezervna valuta. Veliki dio globalne trgovine i finansija odvija se preko njega, pri čemu se gotovo 60% deviznih rezervi centralnih banaka širom svijeta drži u američkim dolarima. To daje Washingtonu značajan utjecaj na globalni finansijski sistem.

Ali istovremeno stvara i ranjivost.

Ako se geopolitički sukobi intenziviraju, strani investitori bi se mogli odlučiti za izbjegavanje vrijednosnih papira denominiranih u dolarima. I za smanjenje kupovine američkog duga ili čak njegovu prodaju. Imovina koja ne može biti zamrznuta, sankcionirana ili kontrolirana od strane druge vlade, poput Bitcoina, mogla bi postati atraktivnija.

„Kada imate sukobe, međunarodne geopolitičke sukobe, čak ni saveznici ne žele da drže međusobni dug“, rekao je Dalio. „Oni radije koriste čvrstu valutu. To je logično, činjenično i ponavlja se kroz svjetsku historiju.“

Bijeg na “tešku” imovinu

Pod “tvrdom valutom”, Dalio misli na imovinu izvan finansijskog sistema. Zlato je najočitiji primjer. I upravo su se njemu investitori okrenuli, što nije iznenađujuće.

Cijena zlata jučer je porasla za 3,25%, što je na putu ka najsnažnijem dnevnom rastu od oktobra. Tokom protekle godine, zlato je poraslo za 75% i dostiglo maksimum od 4.053 dolara po unci. Jednodnevni skokovi te veličine su rijetki za ovu robu. Od 2004. godine, zlato je završilo dan u plusu od 3% ili više samo 47 puta. To jest, jednom u svakih 113 trgovačkih sesija u tom periodu.

Bitcoin, koji se također smatra imovinom izvan kontrole vlada, pao je za 4% u posljednja 24 sata na 89.341 dolara, a u posljednjih 12 mjeseci pao je za 12 posto.

Brandon Kochkodin, novinar Forbesa