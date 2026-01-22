Bezosov Blue Origin najavljuje moćnog satelitskog rivala Muskovom Starlinku

Blue Origin, raketna kompanija u vlasništvu osnivača Amazona Jeffa Bezosa, saopćila je da će lansirati više od 5.400 satelita kako bi stvorila novu globalnu komunikacijsku mrežu.

Mreža, nazvana TeraWave, nudit će neprekidan pristup internetu širom svijeta, uz mogućnost prijenosa velikih količina podataka znatno brže nego što to omogućavaju konkurentske usluge.

Ipak, čak i nakon lansiranja hiljada satelita, Blue Origin bi i dalje imao znatno manje satelita u orbiti od Starlinka Elona Muska, koji trenutno dominira tržištem satelitskog interneta.

Starlink, koji je dio Muskove raketne kompanije SpaceX, također nudi internet i telefonske usluge pojedinačnim korisnicima, dok Blue Origin navodi da će TeraWave biti usmjeren prvenstveno na podatkovne centre, kompanije i vlade.

Blue Origin je saopćio da bi njegova mreža, pri maksimalnim performansama, omogućavala brzine slanja i preuzimanja podataka do šest terabita u sekundi, što je znatno brže od onoga što trenutno nude druge komercijalne satelitske usluge.

REUTERS/Nacho Doce

Još jedan konkurent TeraWaveu je Amazon, tehnološki gigant koji je Bezosa učinio multimilijarderom. On je i dalje izvršni predsjednik Amazona, nakon što je 2021. godine odstupio s pozicije glavnog izvršnog direktora.

Amazonov satelitski projekat nosi naziv Leo. Iako trenutno ima oko 180 satelita u orbiti, nakon što je samo prošle sedmice lansirao još nekoliko desetina, planira imati više od 3.000 satelita u svemiru.

Poput Starlinka, Amazon je više fokusiran na širu javnost nego na kompanije i vlade, te predstavlja Leo kao način pružanja brzog pristupa internetu na globalnom nivou. Kompanija još nije saopćila kada će svi Leo sateliti biti u orbiti.

Blue Origin je naveo da će s lansiranjem TeraWave satelita započeti do kraja 2027. godine.

U novembru je kompanija prvi put uspješno spustila raketni potisnik na plutajuću platformu.

Ranije je taj podvig uspjela ostvariti samo kompanija SpaceX.

U aprilu je Blue Origin lansirao jedanaestominutni svemirski let s isključivo ženskom posadom, među kojima su bile Bezosova sadašnja supruga Lauren Sánchez, pjevačica Katie Perry i voditeljica CBS-a Gayle King.

Međutim, neki komentatori su ocijenili da je učešće slavnih osoba u tako kratkom i skupom putovanju bilo neosjetljivo u trenutku kada se mnogi suočavaju s ekonomskim teškoćama.

