Trećina američkih milionera razmišlja o napuštanju SAD-a zbog Trumpa: Evo gdje bi otišli

Istraživanje Arton Capitala pokazalo je da su glavni razlozi za mogući odlazak iz zemlje zabrinutost zbog vanjske politike, stanja ekonomije i kvalitete života u Trumpovom drugom mandatu .

Zabrinutost zbog vanjske politike, ekonomski strahovi i kvalitet života navode se kao glavni razlozi zašto je trećina američkih milionera izjavila da je vjerovatnije da će napustiti zemlju kako se drugi mandat predsjednika Donalda Trumpa približava prvoj godišnjici, prema istraživanju konsultantske kuće za investicijske migracije Arton Capital. U anketi provedenoj na 1.000 ljudi s imovinom vrijednom najmanje milion dolara, 33 posto ispitanika reklo je da je sada vjerovatnije da će se preseliti u drugu zemlju nego što je to bio slučaj prije Trumpovog izbora, prema istraživanju Arton Capital Affluence & Elections Survey.

Milioneri koji podržavaju demokrate znatno češće razmatraju napuštanje Sjedinjenih Država – više od polovine, ili 52 posto glasača Kamale Harris reklo je da razmatra preseljenje, u poređenju sa 15 posto glasača Trumpa.

Među onima koji su rekli da su razmišljali o preseljenju u inostranstvo, 84 posto je navelo zabrinutost zbog vanjske politike, 74 posto je izrazilo strah za budućnost američke ekonomije, a 75 posto vjeruje da postoje bolje ekonomske prilike i bolji kvalitet života u inostranstvu.

Mladi ljudi su posebno motivisani

Kanada je bila najčešći odgovor kada su pitani o mogućim destinacijama za one koji žele napustiti Sjedinjene Američke Države. Ujedinjeno Kraljevstvo je bio drugi najčešći izbor, a slijede Irska, Novi Zeland i Australija. Povećanje broja Amerikanaca koji razmišljaju o napuštanju Sjedinjenih Američkih Država nakon Trumpove izborne pobjede 2024. godine odražava slične osjećaje koji su se vidjeli tokom njegovog prvog mandata. Broj Amerikanaca koji su rekli da žele napustiti zemlju 2017. i 2018. godine bio je veći od prosjeka tokom administracija Georgea W. Busha ili Baracka Obame, izvijestio je Gallup 2019. godine.

Prošlog novembra, istraživanje Američkog psihološkog udruženja pokazalo je da je 63 posto mladih Amerikanaca između 18 i 34 godine razmišljalo o preseljenju zbog „stanja u zemlji“. To je nagli porast u odnosu na 41 posto koji su rekli isto 2024. godine. Broj američkih građana koji su podnijeli zahtjev za irske pasoše porastao je za 60 posto u prva dva mjeseca 2025. u poređenju sa 2024. godinom, izvijestio je NPR, dok je Ujedinjeno Kraljevstvo također zabilježilo rekordan broj Amerikanaca koji su podnijeli zahtjev za državljanstvo u prva tri mjeseca 2025. godine.

REUTERS/Jeenah Moon

Mnoge poznate ličnosti su se već odselile

Nekoliko liberalnih poznatih ličnosti zaprijetilo je da će napustiti zemlju nakon Trumpove izborne pobjede, a neke su se već preselile ili podnijele zahtjev za alternativno državljanstvo. Rosie O'Donnell , česta kritičarka Trumpa, preselila se u Irsku u januaru i rekla da se neće vratiti dok “u Americi ne bude sigurno da svi građani imaju jednaka prava”. Komičarka Ellen DeGeneres preselila se u Englesku i rekla da je Trumpova pobjeda ono što je trebala biti posjeta pretvorila u trajno preseljenje. Voditelj kasnonoćne talk show emisije Jimmy Kimmel prošlog ljeta postao je italijanski državljanin, rekavši da je to učinio jer je “ono što se dešava s Trumpom onoliko loše koliko ste mislili da će biti.

Zapravo je mnogo gore, jednostavno je nevjerovatno”. George Clooney i njegova porodica nedavno su postali francuski državljani, i iako glumac nije javno naveo Trumpov izbor kao razlog svoje odluke, Trump ga je ipak napao. Predsjednik je Clooneyjev potez nazvao “dobrom viješću” i rekao da “uopće nije filmska zvijezda, već samo prosječan momak koji se stalno žali na zdrav razum u politici”. Clooney je odgovorio rekavši da će se pridružiti podršci demokratama na međuizborima ove godine.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa

