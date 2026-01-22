Trump tvrdi da je postignut dogovor o Grenlandu, odustaje od novih carina prema Evropi

Američki predsjednik Donald Trump danas je objavio da odustaje od plana uvođenja novih tarifa osam evropskih zemalja koje pružaju vojnu podršku Grenlandu, navodeći da je postignut “okvir za budući sporazum u vezi s Grenlandom”, iako nije jasno da li taj sporazum podrazumijeva preuzimanje kontrole SAD-a nad ostrvom.

Tokom vikenda, Trump je zaprijetio uvođenjem tarifa od 10 posto, počevši od 1. februara, koje će se povećati na 25 posto u junu, na uvoz iz Danske i sedam drugih evropskih zemalja koje su pojačale sigurnosnu podršku Grenlandu, nakon njegovih prijetnji da bi SAD mogle preuzeti arktičko ostrvo.

Odluku o ukidanju tarifa Trump je objavio na mreži Truth Social, nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, održanog na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, u Švicarskoj.

Na pitanje CNN-a da li sporazum uključuje da Sjedinjene Države postanu vlasnik Grenlanda, Trump nije dao direktan odgovor, ali je rekao: “Ovo je dugoročni sporazum, ultimativni dugoročni sporazum, i mislim da sve strane stavlja u vrlo dobru poziciju, posebno kada je u pitanju sigurnost, minerali i sve ostalo.”

Trump je za CNBC rekao da će sporazum trajati “zauvijek”.

Bez navođenja detalja, Trump je na Truth Socialu rekao da su “u toku dodatni razgovori u vezi s projektom ‘Zlatna kupola’ u vezi s Grenlandom” i da će “više informacija biti dostupno kako pregovori budu napredovali”.

Ranije u srijedu, Trump je ublažio svoje komentare o mogućoj upotrebi vojne sile za preuzimanje Grenlanda, ali je u govoru u Davosu ponovio da želi da SAD preuzmu dansku teritoriju, tvrdeći da su Sjedinjene Države jedina zemlja sposobna da je zaštiti od protivnika poput Kine i Rusije.

Trump je rekao da će u pregovorima o Grenlandu učestvovati potpredsjednik SAD-a J.D. Vance, državni sekretar Marco Rubio, specijalni izaslanik Steve Witkoff, kao i drugi visoki zvaničnici.

Evropska unija je u srijedu objavila da će pauzirati primjenu trgovinskog sporazuma s administracijom Donalda Trumpa, postignutog prošlog jula, zbog njegovih novih prijetnji carinama. EU je prethodno pristala na carinu od 15 posto na većinu robe, umjesto prvobitno planirane stope od 30 posto koja je trebala stupiti na snagu u augustu. Nije jasno hoće li Unija nastaviti primjenjivati ​​sporazum nakon što je Trump povukao posljednju prijetnju carinama.

Ključni kontekst

Trump je u srijedu govorio u Davosu nakon višednevnih napada na američke evropske saveznike zbog njihovog odbijanja da podrže njegov napor da SAD preuzme Grenland. Svjetski lideri, od kanadskog premijera Marka Carneyja do predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, javno su odbacili Trumpove prijetnje tarifama u govorima u Davosu, prije njegovog dolaska u Švicarsku, što je dodatno podiglo tenzije.

Tarife bi se primjenjivale na Dansku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Holandiju, Finsku, Norvešku i Ujedinjeno Kraljevstvo. U govoru u Davosu, Trump je pozvao na “hitne pregovore” o svom planu da SAD “apsorbiraju” Grenland, dok je lažno tvrdio da su Sjedinjene Države preuzele kontrolu nad Grenlandom tokom Drugog svjetskog rata i da su bile “glupe” što su ga vratile Danskoj, optužujući Kopenhagen da je “nezahvalan” za američku pomoć tokom rata.

Tokom Drugog svjetskog rata, SAD su potpisale sporazum o vojnoj podršci Grenlandu, ali nikada nisu preuzele kontrolu nad tom danskom teritorijom. Danska je također odbila ponudu od 100 miliona dolara tadašnjeg američkog predsjednika Harryja Trumana za kupovinu Grenlanda, ubrzo nakon završetka rata.

Sarah Dorn, Forbes

