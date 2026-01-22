Aluminij u stopu slijedi snažan rast cijene bakra: Ovo su ključni razlozi

Cijena aluminija porasla je na najviši nivo u posljednje tri godine, ali bi mogla dodatno porasti sa trenutnih 1,43 dolara po funti jer privlači pažnju kao zamjena za bakar, čija je cijena brže i više rasla.

Nagli porast potražnje za električnom energijom podstiče oba metala. Iako je bakar favorit zbog svoje odlične provodljivosti, njegov porast od 170% na 5,90 dolara po funti u proteklih pet godina otvorio je prostor za aluminijum. Bakar je također dobar provodnik električne energije.

Iako ne postoji čvrsto pravilo, rudarska industrija je odavno prepoznala da aluminij postaje atraktivna zamjena za bakar kada je odnos cijena između 3,5 i 4. Trenutno je 4,1.

Oba metala bilježe poboljšanje fundamenata ponude i potražnje s elektrifikacijom svega, predvođenom globalnim usvajanjem električnih vozila (EV), brzim širenjem sistema za skladištenje energije u baterijama (BESS) i žurbom za izgradnjom podatkovnih centara umjetne inteligencije (AI).

Bakar je u svakom slučaju preferirani metal kada je u pitanju elektrifikacija. Ali aluminij može obavljati posao gotovo jednako dobro u nekim primjenama, kao što su dalekovodi. A njegova niža cijena potiče zamjenu.

Investicijska banka UBS je u analizi navela da će poboljšani fundamenti aluminija podržati višu cijenu.

Pravilo četiri

Morgan Stanley se složio s tim stavom, rekavši klijentima da je odnos cijena bakra i aluminija znatno iznad desetogodišnjeg prosjeka i na najvišem nivou od početka 2021. godine. Tada je dostigao vrhunac od 4,3, prije nego što je pao na 2,7 početkom 2022. godine nakon ruske invazije na Ukrajinu i naglog porasta cijena aluminija.

Citi, treća banka, istakla je da je strukturno optimistična u pogledu aluminija. Predviđa cijenu od 1,54 dolara po funti do sredine godine, dok bi se bakar mogao prodavati za 6,35 dolara po funti. To je omjer od 4,1, isti kao i danas.

Morgan Stanley je izjavio da, s obzirom na nedavni rast cijene bakra uzrokovan poremećajima u opskrbi, nakupljanjem u SAD-u i niskim zalihama izvan SAD-a, postoji potencijal da cijena aluminija bude “povučena naviše” kroz povećanu zamjenu, jer kupci traže alternative skupom bakru.

Gdje je aluminij dobra zamjena

“Zamjena bakra aluminijem postaje ekonomski isplativa kada omjer cijena pređe raspon od 3,5 do 4. Najčešće za primjene u područjima kao što su grijanje i klimatizacija, dalekovodi i visokonaponski kablovi za električna vozila”, rekli su iz Morgan Stanleyja.

Nakon nekoliko godina viška ponude, očekuje se da će aluminij kasnije ove godine ući u fazu deficita, zahvaljujući kombinaciji rastuće potražnje i ograničene ponude, s obzirom na to da se razvija malo novih izvora ovog metala.

Morgan Stanley je izjavio da postoje značajne i rastuće prepreke za novu ponudu. Ograničenja postoje svugdje osim u Indoneziji, koja ima mnogo jeftine električne energije iz termoelektrana na ugalj.

Borba za energiju

„Konkurencija za električnu energiju ključni je ograničavajući faktor u ponudi“, saopštila je banka. „Porast vještačke inteligencije i podatkovnih centara znači da aluminij sada konkurira sektoru vještačke inteligencije za energiju“.

Norveška kompanija Norsk Hidro je glavni investicijski izbor banke u sektoru aluminija. Očekuje se da će 80% predviđene osnovne dobiti ove godine doći od aluminija i aluminijskih proizvoda.

Dva australijska diverzificirana rudara, South32 i Rio Tinto, također imaju koristi od rastućih cijena aluminija i bakra. 70% prihoda South32 dolazi iz lanca vrijednosti aluminija.

