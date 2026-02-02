Zašto je Rim trenutno ultimativna destinacija za ljubitelje automobila

U aprilu 1926. godine, Rim je bio domaćin jednog od najglamuroznijih automobilskih događaja svoje epohe (a možda i u historiji): Concorso Romano delle Carrozzerie. Održan u vrtovima Ville Borghese, događaj je bio proslava Italijanske automobilističke kulture koja je u to vrijeme procvjetala, te reputacije zemlje u dizajnu, brzini i stilu.

Concorso je privukao mase koje su željele vidjeti vozila izrađena u ateljeima koji su od tada postali legendarni: Alfa Romeo, Maserati, Fiat i mnogi drugi. Događaj je pomogao definisati italijansku eleganciju, spajajući inženjering i umjetnost, te pozicionirajući automobil ne samo kao mašinu, već i kao kulturni objekat.

Automobili poredani ispred Anantara Palazzo Naiadi u Rimu, u iščekivanju prvog izdanja Anantara Concorso Roma u aprilu 2026/Tyson Sadlo 2025/Forbes

Tačno 100 godina kasnije, Concorso se vraća u obliku Anantara Concorso Roma, nove izložbe klasičnih automobila koja će se održati od 16. do 19. aprila, oživljavajući duh originala sa savremenim zaokretom. Događaj će biti smješten u Anantara Palazzo Naiadi (palata od mermera pretvorena u luksuzni hotel na Piazza della Repubblica) i Casina Valadier (palazzina iz 1800-ih u vrtovima Ville Borghese). Etos ostaje isti: prikazati najbolje od italijanskog automobilskog dizajna u spektakularnom okruženju jednog od najromantičnijih gradova na svijetu.

Anantara Concorso Roma je ideja Williama E. Heineckea, preduzetnika i inovatora koji je ostavio veliki trag u industriji ugostiteljstva sa svojom tajlandskom kompanijom Minor Hotels. Brzorastuća grupa stoji iza brendova poput luksuznog Anantara (sa više od 60 hotela i resorta, uključujući i dva u Koh Samuiju koja su nedavno bila prikazana u White Lotus), Elewana (koja vodi boutique lodge i resort u Africi), Avani (portfolio modernih i chic lokacija) i drugih.

Veteran u concours kulturi i dugogodišnji kolekcionar automobila, Heinecke je prepoznao priliku da spoji svoje dvije strasti: vintage automobile i luksuzno ugostiteljstvo. “Već više od 30 godina učestvujem u concours-ima. Želio sam spojiti svijet klasičnih automobilskih takmičenja sa luksuznim ugostiteljstvom,” rekao je Heinecke u intervjuu.

Održavanje događaja u Rimu ima savršen smisao. “Italija, a posebno Rim, ima ogromnu historiju u automobilskim trkama i concours-ima, a u Rimu nije održan nijedan concours već 66 godina, tako da je vrijeme definitivno došlo,” kaže Heinecke. “Lokacija hotela na Piazza della Repubblica je savršena, sa prekrasnim prostorom ispred za izlaganje automobila prije nego što se premjeste u Casina Valadier u Villi Borghese za Concorso tokom vikenda.”

Topla dobrodošlica u Anantara Palazzo Naiadi u Rimu, uz ljubaznost Anantara Palazzo Naiadi Rim/Forbes

Anantara je poznata po kreiranju iskustava koja nadilaze običan hotelski boravak, pa nije iznenađujuće da i Concorso slijedi isti pristup, djelimično proslava naslijeđa, djelimično pažljivo osmišljen lifestyle događaj. Tokom četiri dana, gosti će se kretati između rooftop aperitiva, vrtnih zabava i vožnji po okolini. U petak, 17. aprila, Giro d’Anantara grand tour će krenuti sa Piazza della Repubblica, prolazeći kroz grad i praveći spektakl za posmatrače.

Jedan od glavnih organizatora Concorso-a je Jeremy Jackson-Sytner (poznat kao “Mr. Concours”), koji organizuje slične događaje još od 2012. godine, kada je organizovao concours u dvorcu Windsor za kraljičin jubilej. Razlika ovdje? “Dvorac Windsor datira tek iz 11. vijeka. Rim je drevni Rim, la dolce vita Rim i moderni kosmopolitski Rim,” rekao je u intervjuu. “Nijedan drugi concours nema scenu ili pozadinu koja bi mu mogla parirati.”

Prema Jackson-Sytneru, događaj je osmišljen tako da u potpunosti iskoristi historijsku veličanstvenost Rima, s automobilima izloženim na nekim od ikoničnih lokacija u gradu. “Rim je, bez sumnje, jedan od najfascinantnijih gradova na svijetu i savršeno je mjesto za concours koji slavi historiju italijanskog luksuza i dizajna,” kaže on. “Automobili će biti prikazani na način koji naglašava njihovu eleganciju dok se skladno uklapaju u drevnu ljepotu grada oko njih.”

Samo italijanski automobili su pozvani da učestvuju. Lineup će obuhvatiti različite ere, stilove i priče, sa jedinstvenim modelima, restauracijama i automobilima rijetko viđenim izvan privatnih kolekcija. Neki od vozila koja će možda biti prikazana uključuju trio Ferrarija sa ukupno šest pobjeda na Le Mansu: 1964 Ferrari 250 LM, 1963 Ferrari 275P (“prava ikona,” kaže Heinecke) i Ferrari 499P.

Bar u lobiju Anantara Palazzo Naiadi u Rimu, uz ljubaznost Anantara Palazzo Naiadi Rim/Forbes

Prema Jackson-Sytneru, svaki automobil je pažljivo odabran da kreira narativ italijanske izvrsnosti. “Napravili smo listu želja za prave spektakularne modele, a zatim pozvali najuglednije svjetske kolekcionare historijskih automobila da svoje ‘dragulje’ dovedu u Rim,” kaže on. “Cilj je bio okupiti kuriran lineup najboljih italijanskih remek-djela ikada prikazanih na jednom mjestu. Svaki automobil predstavlja različito poglavlje priče o italijanskom automobilskom inženjeringu – od pionira do modernih superautomobila.”

Osim izlaganja automobila, Concorso će uključivati i ocjenjivanje od strane automobilskih historičara i stručnjaka. Događaj će kulminirati u nedjelju, 19. aprila, kada će biti objavljen pobjednik u kategoriji best in show.

Nije riječ samo o automobilima. Heinecke naglašava da je ovo događaj usmjeren na ljude. “Anantara Concorso Roma nije samo o lijepim automobilima, već o spajanju strasti, naslijeđa i izuzetnih iskustava koja Anantara nudi,” kaže on. “Zaista cijenim priče iza svakog vozila – historiju koju nose, strast kolekcionara koji ih čuvaju, što se savršeno uklapa u ono što nastojimo ponuditi u Anantara. Ovo je prirodan nastavak onoga što radimo. Riječ je o okupljanju ljudi, dijeljenju strasti i kreiranju uspomena koje traju cijeli život.”

Anantara Palazzo Naiadi igra glavnu ulogu. “Prikazujemo eleganciju, historiju i čistu ljepotu ovih bezvremenskih automobila u okruženju koje je jednako bezvremensko i lijepo,” kaže Heinecke.

Izgrađen iznad ruševina Dioklecijanovih termi, Anantara Palazzo Naiadi spaja historijsku težinu sa modernim luksuzom: neoklasične sobe pružaju panoramski pogled na grad i Piazza della Repubblica. Predsjednički apartman Sophia Loren odaje počast legendarnoj glumici koja voli boraviti ovdje. Spa centar je inspirisan drevnim ritualima. Sa fuzijom mediteranske, brazilske i japanske kuhinje i spektakularnim pogledom na grad, rooftop restoran i bar SEEN by Olivier postali su jedno od najpopularnijih mjesta u Rimu. Restoran INEO sa 27 mjesta je pravo malo blago sa svojim degustacijskim menijima i intimnim ambijentom.

“Dining by Design” u Anantara Palazzo Naiadi u Rimu, Anantara Palazzo Naiadi Rim/Forbes

Ovo je vizija Rima koja je istovremeno filmska i intimna – gdje restaurirani Maserati dijeli scenu sa večerom uz svijeće, a brujanje Alfa Romea se miješa sa zvukom čaše Negronija. Za Heineckea, Anantara Concorso je prava definicija la dolce vita. “Riječ je o tome da uzmete vremena da cijenite lijepe stvari u životu, bilo da je to lijepo inženjerski izrađen vintage automobil, nevjerovatan obrok ili hotel, dobro osmišljen doživljaj ili vrijeme provedeno s porodicom i prijateljima,” kaže on. “Riječ je o tome da ne žurite kroz život, već da uživate u trenucima koji donose istinsko zadovoljstvo.”

Heinecke takođe ističe da je ovo duh Anantara – “putovanje, otkrivanje, osjećaj istinskog uranjanja u nešto izvanredno,” kaže on. “I vjerujem da će Anantara Concorso Roma biti upravo to. Odraz je naše posvećenosti kreiranju izuzetnih iskustava, vođenih strašću i iskrenim cijenjenjem lijepih aspekata života.”

Plan je da se Anantara Concorso Roma održava svake godine najmanje tri godine, s mogućnošću proširenja. Ali za sada, svi putevi vode u Rim – i povratak italijanske tradicije stvorene tokom jednog stoljeća.

“Niko neće zaboraviti ovo iskustvo. Sav trud koji je tim uložio u ovaj prvi događaj će se vidjeti,” kaže Jackson-Sytner. “Godinama će ljudi reći: ‘Sjećate se prvog Anantara Concorso? To je bilo nešto zaista posebno.’”

Laura Begley Bloom, Forbes