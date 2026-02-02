Berze u BiH u mirnom danu – promet jedva 318 KM

Tokom današnjeg trgovanja na Sarajevskoj berzi zabilježena je niska tržišna aktivnost. Ukupan promet iznosio je 270,00 KM, a realizovan je kroz jednu transakciju, u kojoj je prometovano 10 dionica.

Cjelokupni obim trgovine ostvaren je dionicama JP Elektroprivreda HZHB dd Mostar, pri čemu nije došlo do promjene cijene, koja je zadržana na nivou od 27,00 KM.

Berzanski indeksi nisu zabilježili pomake, te su dan zaključili na istim vrijednostima kao i prethodnog trgovinskog dana, navodi se na zvaničnoj stranici Sarajevske berze (SASE).

Istovremeno, na Banjalučkoj berzi, dionicama Rafinerije nafte Brod a.d. Brod, trenutno se trguje po cijeni od 0,015 po dionici. U odnosu na prethodni dan, cijena nije bilježila promjenu, što znači da je procentualna promjena 0,00%. Ukupna vrijednost prometa za ovu akciju je 48 KM.

Današnji podaci trgovanja na Sarajevskoj i Banjalučkoj berzi ukazuju na izrazito smanjenu tržišnu aktivnost.

Podsjećamo, 9. januara, ukupan promet na SASE iznosio je gotovo 10.000 KM. Najveći promet u ovom periodu ostvario Unis Ginex dd Goražde u iznosu od 5.387,05 KM, uz najveći porast cijene od 3,00% na 1.077,41 KM, dok je emitent Rudnik soli Tuzla dd Tuzla zabilježio umjeren rast cijene od 0,57% na 31,50 KM sa ostvarenim prometom od 2.992,50 KM.

Na drugoj bh. berzi, Banjalučkoj berzi 8. januara, zabilježene su tri transakcije i ukupan promet od 79.619 KM, gdje je 98,7% ukupne vrijednosti došlo iz jedne blok–transakcije (218.242 akcije i promet od 78.567 KM).

Amela Hasanbašić, Forbes BiH