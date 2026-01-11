Sarajevska berza: pet transakcija, promet ispod 10.000 KM, na Banjalučkoj berzi jedan investitor drži tržište

Trgovanje na Sarajevskoj berzi 9. januara proteklo je uz ukupan promet od samo 9.916,55 KM, realizovan kroz pet transakcija a prometovane su 153 dionice. Na Kotaciji je evidentirana trgovina dionicama Bosnalijeka dd Sarajevo, uz nepromijenjenu cijenu od 29,00 KM i promet od 1.537,00 KM.

Na Slobodnom tržištu najveći promet ostvario je Unis Ginex dd Goražde u iznosu od 5.387,05 KM, uz najveći porast cijene od 3,00% na 1.077,41 KM, dok je emitent Rudnik soli Tuzla dd Tuzla zabilježio umjeren rast cijene od 0,57% na 31,50 KM sa ostvarenim prometom od 2.992,50 KM.

Iako indeksni pokazatelji ukazuju na stabilno tržište, uz blage pozitivne pomake: BIFX i SASX-10 bez promjena, dok je SASX-30 zabilježio rast od 0,12%, SASX-BBI 0,01%, a SASX-FN 0,55%, riječ je ipak o cjenovnoj mikro–varijaciji bez tržišne težine, a promet manji od 10.000 KM, više ukazuje na funkcionisanje berze po principu povremene knjigovodstvene evidencije promjene vlasništva. Na drugoj bh. berzi, Banjalučkoj berzi 8. januara (9.januar neradni) zabilježene su tri transakcije i ukupan promet od 79.619 KM, gdje je 98,7% ukupne vrijednosti došlo iz jedne blok–transakcije (218.242 akcije i promet od 78.567 KM).

Nasuprot tome, Službeno berzansko tržište, zabilježilo je dva posla, sa ukupno 1.063 akcije i prometom od 1.052 KM.

U praktičnom smislu, cijela berza tog dana zavisila je od odluke jednog investitora da realizuje veliki paket akcija. Bez te transakcije, dnevni promet jedva bi premašio hiljadu konvertibilnih maraka.