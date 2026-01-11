Troškovi života milijardera dostigli su novi maksimum: Poskupjeli kavijar, trkaći konji, privatni avioni…

Foto: Bombardier

Uprkos stimulansu koji je donio Trumpov “veliki, lijepi budžet”, milijarderi su se prošle godine suočili s višim cijenama svega. Od trkaćih konja i privatnih aviona do kavijara.

Do trenutka kada je pao posljednji čekić na prošlogodišnjoj septembarskoj aukciji ždrebadi u Keenelandu, bogati kupci su oborili rekorde na najvećoj svjetskoj aukciji čistokrvnih konja. Potrošili su 532 miliona dolara na trkaće konje. Tako je prosječna cijena jednogodišnjeg grla porasla na gotovo 650.000 dolara. Najviše ikada i čak 23% više nego 2024. godine. Glavni razlog za takvu velikodušnost: među poreskim olakšicama u budžetskom zakonu predsjednika Donalda Trumpa bila je odredba koja daje mogućnost otpisa 100% troškova kupovine trkaćeg konja u prvoj godini vlasništva.

„[Taj zakon] je bio velika stvar za mnoge ljude. Jer znaju da mogu odmah otpisati značajan dio onoga što potroše, ovisno o ukupnoj poreskoj situaciji“, kaže Eric Mitchell. On je urednik u publikaciji o konjičkom sportu BloodHorse. „To smo čuli iznova i iznova od ljudi koji su kupili na aukciji.“

Mitchell kaže da je ovaj rast u Kentuckyju, koji je nacionalni centar za uzgoj čistokrvnih konja, uporediv sa sredinom 1980-ih. Tada je savezna poreska stopa bila visoka, ali su poreske opcije i otpisi gubitaka bili široko rasprostranjeni.

Milijarderi u prosjeku posjeduju 5,9 milijardi dolara

Trkaći konji nisu jedini segment životnog stila milijardera čija cijena raste. Još od 1982. godine, Forbes prati ultra-luksuznu robu i premium usluge koje koriste najbogatiji među bogatima. Od Gucci mokasinki do jedrilica. Tako stvaramo Indeks troškova života za izuzetno dobro (CLEWI). Praktično indeks potrošačkih cijena za milijardere. Ove godine, CLEWI je porastao za 5,5%, u poređenju sa 4,7% prošle godine. I dvostruko više od CPI-ja, koji je porastao za 2,7% u 2025. godini. Drugim riječima, inflacija u 2025. godini bila je otprilike dvostruko veća za milijardere nego za obične ljude.

Naravno, mogu si to priuštiti. Rekordnih 3.148 milijardera širom svijeta ima rekordno kombinovano bogatstvo od 18,7 biliona dolara. Prosječni milijarder sada vrijedi 5,9 milijardi dolara, što je porast od 5% u odnosu na 2024. godinu. Otprilike u skladu s rastom CLEWI-ja. Sada postoji 19 centimilijardera koji su akumulirali bogatstvo od 100 milijardi dolara ili više. Prije šest godina bio je samo jedan. Kako je populacija milijardera eksplodirala, kompanije koje opslužuju ovu superbogatu klijentelu zabilježile su snažan rast.

Potrošnja na luksuz se nije mnogo promijenila

Svjetska potrošnja na luksuzne proizvode iznosila je gotovo 1,7 biliona dolara u 2025. godini. Otprilike isto kao i u 2024. godini, prema studiji Bain & Company i Altaggamma. Međutim, baza potrošača smanjila se na procijenjenih 340 miliona kupaca, u odnosu na 400 miliona u 2022. godini, jer sve više potrošnje dolazi od ultra-bogatih.

Iskustva poput vrhunskih gastronomskih i ketering usluga bila su posebno tražena među luksuznim potrošačima u 2025. godini. Primjer su luksuzne konsijerž usluge. Klijenti koji traže nekoga da im organizuje letove privatnim avionom, osigura VIP ulaznice za koncerte ili isplanira afrički safari podižu cijenu ovih usluga. Kanadska kompanija Pure Entertainment kaže da godišnja članarina sada košta 200.000 dolara, u odnosu na oko 180.000 dolara prošle godine. Izvršni direktor Steve Edo kaže da je povećanje cijene posljedica povećanja broja klijenata iz Evrope i Bliskog istoka. Oni su često spremniji i željniji da plate premium cijene za putničke usluge. Skuplje opcije vide kao pouzdaniji pokazatelj kvaliteta.

“Što su neke usluge skuplje, to su klijenti zadovoljniji njima”, kaže Edo. Treba napomenuti da manje klijenata u Aziji i Sjevernoj Americi dijeli ovo mišljenje.

U međuvremenu, jahte postaju sve skuplje za izgradnju jer inflacija pogađa i cijene materijala i troškove finansiranja. Pa ipak, milijarderi i dalje uživaju u njima. Cijena jedrilice Oyster 595, proizvedene u Velikoj Britaniji, sada iznosi gotovo 4,2 miliona dolara. To je 7% više nego prije godinu. “Vlasništvo je sve više vođeno iskustvom”, kaže izvršni direktor Oyster Yachtsa, Stefan Zimmermann Zschocke. “Klijente privlači mogućnost istraživanja svijeta.”

Jahta
Foto: Shutterstock/Aerosnimanje

Nešto je pojeftinilo

Među ostalim artiklima u CLEWI korpi koji su značajno porasli u protekloj godini su privatni avioni (+3%), olimpijski bazeni (+6%) i sportske sačmarice (+26%). Večera u francuskom restoranu s tri Michelinove zvjezdice, Le Bernadin, sada košta 5% više. Cijena kavijara porasla je za 9%.

Međutim, novčanici milijardera nisu napadnuti sa svih strana. Dvanaest košulja rađenih po narudžbi iz londonskog Turnbull & Asser i dalje košta nešto manje od 12.000 dolara. Isto kao i prošle godine. Set italijanskih Frette posteljina od pamučnog satena ostao je na 3.700 dolara. A Rolls-Royce Phantom s produženim međuosovinskim rastojanjem i dalje košta oko 600.000 dolara. Otprilike isto kao i prije godinu.

Jedan luksuz koji CLEWI prati sada košta znatno manje nego 2024. godine – upravitelj imovine. Minimalna plata za osobu angažovanu za upravljanje nekretninama bogatih u području San Francisca putem British American Household Staffing-a – koji pruža sve od dadilja i guvernanti do ličnih asistenata, privatnih kuhara i šofera – sada iznosi 380.000 dolara godišnje. To je oko 20.000 dolara manje nego 2024. godine. Tržište upravitelja nekretninama u području zaljeva San Francisca je slabije, kaže Anita Rogers, glavna izvršna direktorica British American Household Staffing-a. Upravitelji su napustili grad tokom pandemije i nisu se vratili. I mnogi ultrabogati stanovnici Californije napustili su “Zlatnu državu”. Drugi dijelovi SAD-a, kao i Evropa i Bliski istok, prošli su bolje. Uostalom, za milijardere, neki troškovi su neizbježni, bez obzira na cijenu. “Imali smo par u vrijeme covida, čovjek je prodao kompaniju za 2,4 milijarde dolara”, kaže Rogers. “Morao sam se popeti preko kapije [na njegovom novom imanju]. Nije znao kako da je otvori.”

Metropolitan opera u New Yorku, Foto: Alex Segre / Alamy / Profimedia

ZABAVA I IGRAČKE (+9,6%)

StavkaCijenaPromjenaOpis
Opera5.880 dolara−1%Dvije ulaznice za šest subotnjih predstava, premium sjedišta, Metropolitan Opera, New York
Klavir230.700 dolara+3%Koncertni klavir Steinway & Sons Model D, New York
Motorna jahta85.000.000 dolaraNije dostupnoAmels 60, Holandija
Jedrilica4.160.000 dolara+6,9%Oyster 595, UK
Sportske sačmarice467.327 dolara+25,9%Upareni James Purdey & Sons, kalibra 12
Punokrvni konj647.522 dolara+22,6%Prosječna cijena jednogodišnjaka, Keeneland, Kentucky
Voz285 dolara+14%Set Lionel od Thomasa i prijatelja s Bluetoothom
Cigare1.170 dolara+5,2%25 Davidoff Dominican Aniversario Double ‘R’
Časopis20 dolara0%Forbes, godišnja pretplata
Ždrebe Vekome iz porodice kanadskog šampiona Regal Intention prodato je za 220.000 dolara na septembarskoj prodaji jednogodišnjih konja u Keenelandu, Foto: Keeneland sales
Foto: Oyster Yacht
Foto: Steinway
Foto: Van Cleef & Arpels

MODA (+5,2%)

StavkaCijenaPromjenaOpis
Ogrlica126.000 dolara+3,3%Alhambra, 18-karatno bijelo zlato, dijamant, Van Cleef & Arpels
Cipele7.582 dolara+8,2%Muške kožne cipele po narudžbi, John Lobb
Haljina4.500 dolaraNovoCrni vuneni krep, Gucci
Košulje11.940 dolara0%12 pamučnih košulja po narudžbi, Turnbull & Asser
Mokasine1.090 dolara+3,8%Gucci Horsebit
Parfem3.500 dolaraNovoChanel No. 5 Grand Extrait (225 ml)
Sat31.900 dolara+11,5%Audemars Piguet Royal Oak
Torbica11.300 dolara+4,6%Chanel Maxi 2.55, crna
Foto: Turnbull & Asser, Ujedinjeno kraljevstvo
Foto: Chanel
Foto: Audemars Pigue
Foto: Ridgewells

HRANA (+8%)

StavkaCijenaPromjenaOpis
Večera za ketering14.000 dolara+5,1%Večera od tri slijeda za 40 osoba
Kavijar14.180 dolara+9,2%Petrossian Ossetra, 1 kg
Šampanjac27.600 dolaraNovoKrug Vintage Brut 2009
Chateaubriand1.260 dolara+12,5%3,2 kg goveđeg filea
Večera530 dolara+5%Degustacijski meni Le Bernadin, po osobi
Foto: Petrossian

DOMAĆINSTVO (+4,9%)

StavkaCijenaPromjenaOpis
Cvijeće12.925 dolara+10%Mjesečni sezonski aranžmani
Posteljina3.700 dolara0%Frette, pamučni saten
Srebrni pribor za jelo15.240 dolara+5,8%Georg Jensen, spreman za 12.
Sauna27.000 dolara+5,9%Sauna za 8 osoba
Bazen5.816.000 dolara+6,2%Olimpijski bazen
Teniski teren66.745 dolara+1,6%Har-Tru podloga od drobljenog kamena
Putnam Tennis and Recreation, Connecticut. HAR-TRU teniska podloga se pravi od milijardu godina starog prekambrijumskog metabazalta pronađenog u planinama Blue Ridge u Virginiji. Kamen se drobi, prosijava i miješa u preciznim omjerima potrebnim za proizvodnju ujednačene površine za igru, Foto: Har-Tru
Foto: Mission Pools
Sauna dimenzija 2,4 x 3 x 2,1 m, za osam osoba, u nordijskoj smreci, Finnleo Sauna, Minnesota, Foto:Sauna360
Set za večeru od 5 sljedova za 12 osoba, Georg Jensen, Danska, Foto: Georg Jensen

USLUGE (+0,8%)

StavkaCijenaPromjenaOpis
Škola61.810 dolara+1,5%Škola Groton, godišnja školarina + smještaji hrana
Univerzitet86.926 dolaraNije dostupnoHarvard, godišnja školarina, smještaj i hrana te naknade
Lifting lica100.000 dolara0%Iskusni plastični hirurg
Upravitelj imovine380.000 dolara−5%Minimalna plata, područje San Franciska
Psihijatar500 dolara0%45 minuta doktora na Upper East Sideu, New York
Advokat1.350 dolara+8%Po satu, planiranje imovine
Spa centar12.950 dolara0%Sedmični paket, Zlatna vrata (Golden Door)
Harvard, Foto: Reuters
Mandarin Oriental, NY Skyline Suite
Foto: Golden Door
Foto: Bombardier
Foto: Rolls-Royce Motor Cars

PUTOVANJA (+3,5%)

StavkaCijenaPromjenaOpis
Hotel9.500 dolara0%Mandarin Oriental, NY Skyline Suite
Avion80.000.000 dolara+2,6%Bombardier Global 7500
Konsijerž200.000 dolara+11,1%Godišnja članarina
Automobil600.000 dolara+1%Rolls-Royce Phantom 2025
Putna torba2.700 dolara+3,1%Louis Vuitton Keepall 55 torba

