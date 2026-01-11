Troškovi života milijardera dostigli su novi maksimum: Poskupjeli kavijar, trkaći konji, privatni avioni…

Uprkos stimulansu koji je donio Trumpov “veliki, lijepi budžet”, milijarderi su se prošle godine suočili s višim cijenama svega. Od trkaćih konja i privatnih aviona do kavijara.

Do trenutka kada je pao posljednji čekić na prošlogodišnjoj septembarskoj aukciji ždrebadi u Keenelandu, bogati kupci su oborili rekorde na najvećoj svjetskoj aukciji čistokrvnih konja. Potrošili su 532 miliona dolara na trkaće konje. Tako je prosječna cijena jednogodišnjeg grla porasla na gotovo 650.000 dolara. Najviše ikada i čak 23% više nego 2024. godine. Glavni razlog za takvu velikodušnost: među poreskim olakšicama u budžetskom zakonu predsjednika Donalda Trumpa bila je odredba koja daje mogućnost otpisa 100% troškova kupovine trkaćeg konja u prvoj godini vlasništva.

„[Taj zakon] je bio velika stvar za mnoge ljude. Jer znaju da mogu odmah otpisati značajan dio onoga što potroše, ovisno o ukupnoj poreskoj situaciji“, kaže Eric Mitchell. On je urednik u publikaciji o konjičkom sportu BloodHorse. „To smo čuli iznova i iznova od ljudi koji su kupili na aukciji.“

Mitchell kaže da je ovaj rast u Kentuckyju, koji je nacionalni centar za uzgoj čistokrvnih konja, uporediv sa sredinom 1980-ih. Tada je savezna poreska stopa bila visoka, ali su poreske opcije i otpisi gubitaka bili široko rasprostranjeni.

Milijarderi u prosjeku posjeduju 5,9 milijardi dolara

Trkaći konji nisu jedini segment životnog stila milijardera čija cijena raste. Još od 1982. godine, Forbes prati ultra-luksuznu robu i premium usluge koje koriste najbogatiji među bogatima. Od Gucci mokasinki do jedrilica. Tako stvaramo Indeks troškova života za izuzetno dobro (CLEWI). Praktično indeks potrošačkih cijena za milijardere. Ove godine, CLEWI je porastao za 5,5%, u poređenju sa 4,7% prošle godine. I dvostruko više od CPI-ja, koji je porastao za 2,7% u 2025. godini. Drugim riječima, inflacija u 2025. godini bila je otprilike dvostruko veća za milijardere nego za obične ljude.

Naravno, mogu si to priuštiti. Rekordnih 3.148 milijardera širom svijeta ima rekordno kombinovano bogatstvo od 18,7 biliona dolara. Prosječni milijarder sada vrijedi 5,9 milijardi dolara, što je porast od 5% u odnosu na 2024. godinu. Otprilike u skladu s rastom CLEWI-ja. Sada postoji 19 centimilijardera koji su akumulirali bogatstvo od 100 milijardi dolara ili više. Prije šest godina bio je samo jedan. Kako je populacija milijardera eksplodirala, kompanije koje opslužuju ovu superbogatu klijentelu zabilježile su snažan rast.

Potrošnja na luksuz se nije mnogo promijenila

Svjetska potrošnja na luksuzne proizvode iznosila je gotovo 1,7 biliona dolara u 2025. godini. Otprilike isto kao i u 2024. godini, prema studiji Bain & Company i Altaggamma. Međutim, baza potrošača smanjila se na procijenjenih 340 miliona kupaca, u odnosu na 400 miliona u 2022. godini, jer sve više potrošnje dolazi od ultra-bogatih.

Iskustva poput vrhunskih gastronomskih i ketering usluga bila su posebno tražena među luksuznim potrošačima u 2025. godini. Primjer su luksuzne konsijerž usluge. Klijenti koji traže nekoga da im organizuje letove privatnim avionom, osigura VIP ulaznice za koncerte ili isplanira afrički safari podižu cijenu ovih usluga. Kanadska kompanija Pure Entertainment kaže da godišnja članarina sada košta 200.000 dolara, u odnosu na oko 180.000 dolara prošle godine. Izvršni direktor Steve Edo kaže da je povećanje cijene posljedica povećanja broja klijenata iz Evrope i Bliskog istoka. Oni su često spremniji i željniji da plate premium cijene za putničke usluge. Skuplje opcije vide kao pouzdaniji pokazatelj kvaliteta.

“Što su neke usluge skuplje, to su klijenti zadovoljniji njima”, kaže Edo. Treba napomenuti da manje klijenata u Aziji i Sjevernoj Americi dijeli ovo mišljenje.

U međuvremenu, jahte postaju sve skuplje za izgradnju jer inflacija pogađa i cijene materijala i troškove finansiranja. Pa ipak, milijarderi i dalje uživaju u njima. Cijena jedrilice Oyster 595, proizvedene u Velikoj Britaniji, sada iznosi gotovo 4,2 miliona dolara. To je 7% više nego prije godinu. “Vlasništvo je sve više vođeno iskustvom”, kaže izvršni direktor Oyster Yachtsa, Stefan Zimmermann Zschocke. “Klijente privlači mogućnost istraživanja svijeta.”

Foto: Shutterstock/Aerosnimanje

Nešto je pojeftinilo

Među ostalim artiklima u CLEWI korpi koji su značajno porasli u protekloj godini su privatni avioni (+3%), olimpijski bazeni (+6%) i sportske sačmarice (+26%). Večera u francuskom restoranu s tri Michelinove zvjezdice, Le Bernadin, sada košta 5% više. Cijena kavijara porasla je za 9%.

Međutim, novčanici milijardera nisu napadnuti sa svih strana. Dvanaest košulja rađenih po narudžbi iz londonskog Turnbull & Asser i dalje košta nešto manje od 12.000 dolara. Isto kao i prošle godine. Set italijanskih Frette posteljina od pamučnog satena ostao je na 3.700 dolara. A Rolls-Royce Phantom s produženim međuosovinskim rastojanjem i dalje košta oko 600.000 dolara. Otprilike isto kao i prije godinu.

Jedan luksuz koji CLEWI prati sada košta znatno manje nego 2024. godine – upravitelj imovine. Minimalna plata za osobu angažovanu za upravljanje nekretninama bogatih u području San Francisca putem British American Household Staffing-a – koji pruža sve od dadilja i guvernanti do ličnih asistenata, privatnih kuhara i šofera – sada iznosi 380.000 dolara godišnje. To je oko 20.000 dolara manje nego 2024. godine. Tržište upravitelja nekretninama u području zaljeva San Francisca je slabije, kaže Anita Rogers, glavna izvršna direktorica British American Household Staffing-a. Upravitelji su napustili grad tokom pandemije i nisu se vratili. I mnogi ultrabogati stanovnici Californije napustili su “Zlatnu državu”. Drugi dijelovi SAD-a, kao i Evropa i Bliski istok, prošli su bolje. Uostalom, za milijardere, neki troškovi su neizbježni, bez obzira na cijenu. “Imali smo par u vrijeme covida, čovjek je prodao kompaniju za 2,4 milijarde dolara”, kaže Rogers. “Morao sam se popeti preko kapije [na njegovom novom imanju]. Nije znao kako da je otvori.”

Metropolitan opera u New Yorku, Foto: Alex Segre / Alamy / Profimedia

ZABAVA I IGRAČKE (+9,6%)

Stavka Cijena Promjena Opis Opera 5.880 dolara −1% Dvije ulaznice za šest subotnjih predstava, premium sjedišta, Metropolitan Opera, New York Klavir 230.700 dolara +3% Koncertni klavir Steinway & Sons Model D, New York Motorna jahta 85.000.000 dolara Nije dostupno Amels 60, Holandija Jedrilica 4.160.000 dolara +6,9% Oyster 595, UK Sportske sačmarice 467.327 dolara +25,9% Upareni James Purdey & Sons, kalibra 12 Punokrvni konj 647.522 dolara +22,6% Prosječna cijena jednogodišnjaka, Keeneland, Kentucky Voz 285 dolara +14% Set Lionel od Thomasa i prijatelja s Bluetoothom Cigare 1.170 dolara +5,2% 25 Davidoff Dominican Aniversario Double ‘R’ Časopis 20 dolara 0% Forbes, godišnja pretplata

Ždrebe Vekome iz porodice kanadskog šampiona Regal Intention prodato je za 220.000 dolara na septembarskoj prodaji jednogodišnjih konja u Keenelandu, Foto: Keeneland sales

Foto: Oyster Yacht

Foto: Steinway

Foto: Van Cleef & Arpels

MODA (+5,2%)

Stavka Cijena Promjena Opis Ogrlica 126.000 dolara +3,3% Alhambra, 18-karatno bijelo zlato, dijamant, Van Cleef & Arpels Cipele 7.582 dolara +8,2% Muške kožne cipele po narudžbi, John Lobb Haljina 4.500 dolara Novo Crni vuneni krep, Gucci Košulje 11.940 dolara 0% 12 pamučnih košulja po narudžbi, Turnbull & Asser Mokasine 1.090 dolara +3,8% Gucci Horsebit Parfem 3.500 dolara Novo Chanel No. 5 Grand Extrait (225 ml) Sat 31.900 dolara +11,5% Audemars Piguet Royal Oak Torbica 11.300 dolara +4,6% Chanel Maxi 2.55, crna

Foto: Turnbull & Asser, Ujedinjeno kraljevstvo

Foto: Chanel

Foto: Audemars Pigue

Foto: Ridgewells

HRANA (+8%)

Stavka Cijena Promjena Opis Večera za ketering 14.000 dolara +5,1% Večera od tri slijeda za 40 osoba Kavijar 14.180 dolara +9,2% Petrossian Ossetra, 1 kg Šampanjac 27.600 dolara Novo Krug Vintage Brut 2009 Chateaubriand 1.260 dolara +12,5% 3,2 kg goveđeg filea Večera 530 dolara +5% Degustacijski meni Le Bernadin, po osobi

Foto: Petrossian

DOMAĆINSTVO (+4,9%)

Stavka Cijena Promjena Opis Cvijeće 12.925 dolara +10% Mjesečni sezonski aranžmani Posteljina 3.700 dolara 0% Frette, pamučni saten Srebrni pribor za jelo 15.240 dolara +5,8% Georg Jensen, spreman za 12. Sauna 27.000 dolara +5,9% Sauna za 8 osoba Bazen 5.816.000 dolara +6,2% Olimpijski bazen Teniski teren 66.745 dolara +1,6% Har-Tru podloga od drobljenog kamena

Putnam Tennis and Recreation, Connecticut. HAR-TRU teniska podloga se pravi od milijardu godina starog prekambrijumskog metabazalta pronađenog u planinama Blue Ridge u Virginiji. Kamen se drobi, prosijava i miješa u preciznim omjerima potrebnim za proizvodnju ujednačene površine za igru, Foto: Har-Tru

Foto: Mission Pools

Sauna dimenzija 2,4 x 3 x 2,1 m, za osam osoba, u nordijskoj smreci, Finnleo Sauna, Minnesota, Foto:Sauna360

Set za večeru od 5 sljedova za 12 osoba, Georg Jensen, Danska, Foto: Georg Jensen

USLUGE (+0,8%)

Stavka Cijena Promjena Opis Škola 61.810 dolara +1,5% Škola Groton, godišnja školarina + smještaji hrana Univerzitet 86.926 dolara Nije dostupno Harvard, godišnja školarina, smještaj i hrana te naknade Lifting lica 100.000 dolara 0% Iskusni plastični hirurg Upravitelj imovine 380.000 dolara −5% Minimalna plata, područje San Franciska Psihijatar 500 dolara 0% 45 minuta doktora na Upper East Sideu, New York Advokat 1.350 dolara +8% Po satu, planiranje imovine Spa centar 12.950 dolara 0% Sedmični paket, Zlatna vrata (Golden Door)

Harvard, Foto: Reuters

Mandarin Oriental, NY Skyline Suite

Foto: Golden Door

Foto: Bombardier

Foto: Rolls-Royce Motor Cars

PUTOVANJA (+3,5%)

Stavka Cijena Promjena Opis Hotel 9.500 dolara 0% Mandarin Oriental, NY Skyline Suite Avion 80.000.000 dolara +2,6% Bombardier Global 7500 Konsijerž 200.000 dolara +11,1% Godišnja članarina Automobil 600.000 dolara +1% Rolls-Royce Phantom 2025 Putna torba 2.700 dolara +3,1% Louis Vuitton Keepall 55 torba

Andrea Murphy i Simone Melvin, Forbes

https://www.forbes.com/sites/andreamurphy/2026/01/10/the-cost-of-living-like-a-billionaire-hit-a-new-high-in-2025/