Američki ministar finansija priznaje da velike naftne kompanije nisu zainteresirane za Venecuelu, ali da “wildcatters” jesu

Velike naftne kompanije nisu zainteresirane za ulaganje značajnih sredstava u Venecuelu, izjavio je jučer američki ministar finansija Scott Bessent. Time je doveo u pitanje ambicije predsjednika Donalda Trumpa da ih uključi u napore američke vlade da oživi venecuelansku naftnu industriju.



“Velike naftne kompanije, koje se sporo kreću i imaju upravne odbore, nisu zainteresirane”, rekao je Bessent u obraćanju Ekonomskom klubu Minnesote, uprkos Trumpovim obećanjima o velikim investicijama.



Bessent je, međutim, izjavio da postoji interes i s drugih strana. Dodao je da telefoni u Ministarstvu finansija “stalno zvone” zbog poziva “nezavisnih naftnih kompanija i pojedinaca, takozvanih divljih mačaka…,koji žele stići u Venecuelu jučer”.

Ko su Wildcatters?

“Wildcatters ” su male kompanije ili pojedinci koji buše istražne bušotine u nedovoljno istraženim područjima. To su poduhvati s visokim rizikom i potencijalno visokim profitom, koji mogu dovesti do otkrića profitabilnih nalazišta. Međutim, wildcatters nemaju kapacitet za proizvodnju velikih količina nafte koje bi mogle značajno utjecati na tržište.



Bessentove primjedbe doprinose skepticizmu prema tvrdnjama Trumpa i drugih članova njegove administracije da će velike naftne kompanije investirati u ogromne rezerve nafte u Venecueli.



Stručnjaci su doveli u pitanje sigurnost njihovog uključivanja. Oni ukazuju na prepreke poput teškoće iskorištavanja teške nafte u Venecueli, političke i ekonomske nestabilnosti, visokih troškova obnove zapuštene infrastrukture, novca koji naftne kompanije tvrde da im duguje venecuelanska vlada i trenutno niskih cijena nafte.



“Imat ćemo naše vrlo velike američke naftne kompanije. Najveće bilo gdje u svijetu, koje će doći, potrošiti milijarde dolara, popraviti teško oštećenu infrastrukturu, naftnu infrastrukturu. I početi zarađivati ​​novac za tu zemlju”, rekao je Trump.

Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Prisustvo američkih kompanija i sastanaka u Bijeloj kući

Chevron je jedina od tri velike američke naftne kompanije koja posluje u Venecueli. ConocoPhillips i ExxonMobil napustili su Venecuelu 2007. godine nakon što je Hugo Chávez nacionalizirao industriju.



Očekuje se da će se Trump danas u Bijeloj kući sastati sa rukovodećim ljudima tri velike naftne kompanije.

Američki plan za kontrolu venecuelanske nafte

Sjedinjene Američke Države će pojačati kontrolu nad venecuelanskom naftom kako bi je iskoristile kao polugu u nastojanjima da se instalira nova vlada. Ovo je dio plana koji je u srijedu predstavio državni sekretar Marco Rubio.



“Trenutno smo usred procesa i zapravo se spremamo da postignemo sporazum o preuzimanju sve nafte”, rekao je Rubio novinarima nakon brifinga sa senatorima.

Trump je također ove sedmice izjavio da će Venecuela odmah prebaciti između 30 i 50 miliona barela nafte u SAD. Rubio je rekao da će se nafta prodavati “na tržištu po tržišnim cijenama, a zatim distribuirati na način koji koristi venecuelanskom narodu, a ne korupciji i ne režimu”.

Venecuelanska državna naftna kompanija potvrdila je da je u pregovorima o prodaji nafte SAD-u, izvijestio je New York Times. U srijedu su SAD zaplijenile dva tankera povezana s Venecuelom u Karipskom moru i Atlantiku.

U intervjuu za New York Times, objavljenom jučer, Trump je rekao da bi američka kontrola nad venecuelanskim snabdijevanjem naftom mogla trajati nekoliko godina.

Sara Dorn, Forbes