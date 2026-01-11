Nova Vespa GTS 310 u 2026.godini, i dalje je idealna za grad

Vespa GTS 310 Super za 2026. godinu radi ono što Vespa najbolje radi. Uzima klasičnu privlačnu mašinu iz Eisenhowerove ere, a zatim dodaje prava mehanička poboljšanja tako da nije samo lijepa i elegantna. Već je pravi alat za brz prijevoz kroz grad.

Šta je novo za 2026. godinu?

Ove godine stiže veći HPE (High Performance Engine) jednocilindrični motor od 310 ccm, koji zamjenjuje staru konfiguraciju od 300 ccm. Motor je podešen za brži odziv i nešto jači vršni obrtni moment. Novi motor s dugim hodom ima za cilj glatkiji odziv, a maksimalna brzina sada se “penje na oko 130 km/h, iako vjerovatno nećete biti u iskušenju da idete tako brzo”.

Fotografija: Piaggio

Izgled

Vespin DNK prisutan je svuda – široka ramena, prepoznatljiva ‘kravata’ duž prednjeg štita i dovoljno kroma i boje da se osjeća kao mali mobilni italijanski ormar. Model za 2026. godinu donosi mnoštvo opreme i kombinacija boja. Mješavine mat i sjajnih površina, kontrastni šavovi, detalji izgleda karbona na sportskim verzijama – umjesto potpune vizualne promjene.

Ove godine Vespa slavi 80. godišnjicu, pa Piaggio ističe ovu posebnu seriju velikom proslavom u Rimu od 25. do 28. juna 2026. godine i specijalnim izdanjima na GTS platformi.

Vožnja

Fotografija: Piaggio

Tokom moje dvonedeljne probne vožnje bio sam svuda. Kroz naselja i na prometnim putevima. I nikada nije bilo dosadno. Svaka vožnja je bila kao karnevalska atrakcija.

Vozilo najbolje funkcionira kada trebate brzo izaći iz kuće i stići negdje za 10 minuta po vedrom danu, umjesto na odredište udaljeno 30 km ili više. Također, teško je pasti. Gume su male i u tom smislu je daleko manje opasna igračka od motocikla. Naravno, morate imati osnovni osjećaj za ravnotežu, ali u mom testu, gotovo je nemoguće prevrnuti ovaj skuter od 148 kg.

Ono što je posebno jeste kombinacija starinske karoserije i modernih sistema pomoći vozaču. Dobijate dvokanalni ABS i ASR sistem kontrole proklizavanja, plus pogodnosti poput funkcija bez ključa (u zavisnosti od nivoa opreme), USB porta i povezivanja pametnih telefona putem Vespa MIA sistema na odabranim modelima. U zavisnosti od vaših vozačkih navika, možete postići potrošnju od oko 3,2 litre na 100 kilometara. Ali kako se budete opuštali, biće vam primamljivije da “koračite” više, a ne manje.

Motor

Motor je hlađen tekućinom, s ubrizgavanjem goriva, jednocilindrični, 4-ventilski, 310 ccm, s 25 KS. Tu je i ažurirana CVT (kontinuirano varijabilni mjenjač) kalibracija i hardver za bolju fluidnost i manje buke – iako se nekima sviđa buka.

Mogućnosti za poboljšanje

Fotografija: Piaggio

Funkcija bez ključa je odlična, ali uređaj nije prepoznao moj ključ u džepu pantalona ili jakne. Tako da sam ga morao izvaditi i staviti direktno na skuter da bih ga pokrenuo. Naravno, ovo nije problem koji kvari iskustvo, ali je postalo zamorno kada sam vozio skuter na zaštićeno parkirno mjesto iza kapije i van njega. Također, prostor ispod sjedišta nije bio dovoljno velik za moju kacigu za motocikl, kao kod nekih drugih skutera.

Što se tiče dodatne opreme, uključujući i prostor za odlaganje kacige – budući da je ovo Vespa, postoji čitav ekosistem. Kupcima su najvažniji gornji koferi/nosači za dodatni prostor, vjetrobranska stakla za duže vožnje autoputem, roll barovi i mali fabrički dodaci poput USB/dijelova komore i slično.

Zaključak

Primjedbi je bilo malo, zadovoljstava brojna, a cijena od 8.099 dolara (6.900 eura) za GTS 310 Super je relativno povoljna. Idealan je za kretanje po gradu.

Josh Max, saradnik Forbesa