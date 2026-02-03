Venecuelanska nafta kao ključ Trumpove strategije protiv Rusije, ali sa ozbiljnim preprekama

Nafta iz Venezuele igra ključnu ulogu u planu Donalda Trumpa da ekonomski oslabi Rusiju, ali taj plan nailazi na ozbiljne praktične probleme.

Predsjednik Donald Trump je ove sedmice postigao dogovor s Indijom koji se na prvi pogled čini vrlo jednostavnim. Sjedinjene Američke Države drastično snižavaju carine na indijsku robu, Indija prestaje kupovati rusku naftu i okreće se venezuelanskoj i američkoj, a Rusija ostaje bez jednog od glavnih kupaca i važnog izvora finansiranja rata u Ukrajini.

Stvarnost je, međutim, znatno složenija. Venezuelanska naftna industrija još nije na potrebnom nivou, a Indija se ne može lako i brzo odreći Rusije kao dobavljača. Ipak, ovo je početak. Trump i dalje može iskoristiti činjenicu da je venezuelanski naftni sektor ponovo otvoren za strane investitore kako bi ekonomski pritisnuo Rusiju i ograničio njenu sposobnost da nastavi razorni rat u Ukrajini.

Indija i Kina čine veliku većinu ruskog izvoza nafte. Zapadne zemlje su uvele sankcije na rusku naftu od početka rata u Ukrajini, zbog čega su indijske i kineske kupovine od presudnog značaja za održavanje ruske ekonomije. U tom kontekstu, venezuelanska nafta predstavlja privlačnu alternativu.

Teška i sumporasta venezuelanska sirova nafta veoma je slična ruskoj. Riječ je o gustoj nafti pogodnoj za proizvodnju loživog ulja, dizela, asfalta i drugih derivata koji su potrebni brzo rastućoj indijskoj ekonomiji. Za razliku od toga, američka laka i slatka nafta idealna je za proizvodnju benzina, ali ima ograničenu primjenu za ostale proizvode. Indijske rafinerije su tehnički dobro prilagođene upravo nafti tipa kakva dolazi iz Venezuele.

REUTERS/Kevin Lamarque

Nakon što su Sjedinjene Američke Države 3. januara uklonile predsjednika Venezuele Nicolása Madura s vlasti, Trump je otvorio vrata američkim naftnim kompanijama za povratak u tu zemlju. Prošle sedmice Venezuela je usvojila zakonske reforme koje bi mogle olakšati povratak stranih kompanija i obnovu zapuštene naftne infrastrukture.

Prema riječima Homayouna Falakshahija, glavnog analitičara za sirovu naftu u kompaniji Kpler, ove reforme su korak u pravom smjeru i mogu otvoriti put većim ulaganjima u zemlji. Ipak, pozitivne vijesti se tu uglavnom završavaju, barem za sada.

Venezuela trenutno proizvodi tek nešto više od milion barela nafte dnevno, a oko dvije trećine te količine izvozi se u Kinu, njenog najvećeg kupca. Čak i kada bi Venezuela svu svoju naftu slala Indiji, to ne bi moglo nadomjestiti oko milion i po barela dnevno koje Indija trenutno uvozi iz Rusije.

Potencijal svakako postoji, jer Venezuela raspolaže najvećim dokazanim rezervama nafte na svijetu. Prije dolaska socijalističke vlade Huga Cháveza na vlast 1999. godine, zemlja je proizvodila više od tri miliona barela dnevno. Međutim, infrastruktura je u međuvremenu propala, a stručnjaci procjenjuju da bi za povratak na taj nivo proizvodnje bile potrebne desetine milijardi dolara godišnje tokom najmanje deset godina. To bi zahtijevalo snažna strana ulaganja i saradnju velikih zapadnih naftnih kompanija, koje zasad oklijevaju da se obavežu na tako zahtjevan i rizičan poduhvat.

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Nakon promjene vlasti u Caracasu, američka energetska industrija je poručila da bi Venezuela, kako bi privukla velike naftne kompanije, morala uspostaviti vladavinu prava, osigurati dugoročnu političku stabilnost, ukinuti nacionalističke zakone o nafti i vratiti milijarde dolara dugova. Također bi bilo potrebno ukidanje američkih sankcija i određene finansijske garancije. Za sada su ispunjena samo dva od tih uslova, sankcije su ukinute, a zakoni o nafti su izmijenjeni.

Trump je jasno rekao da otplata dugova, sigurnosne i finansijske garancije neće biti dio ponude za kompanije koje se odluče vratiti u Venezuelu. I iako privremena predsjednica Delcy Rodríguez trenutno sarađuje s Trumpom, ne postoji realna mogućnost da Venezuela dugoročno garantuje poštivanje sporazuma s zapadnim kompanijama. Osim toga, američke kompanije bi i dalje morale plaćati visoke tantijeme na proizvodnju nafte, što dovodi u pitanje isplativost ulaganja, posebno u uslovima niskih cijena nafte, kako ističe Rob Thummel iz Tortoise Capitala.

S druge strane, Indija ne može odmah prekinuti kupovinu ruske nafte. Iako je Trump izjavio da je indijski premijer Narendra Modi obećao da će zaustaviti uvoz iz Rusije, takva promjena zahtijevala bi značajne infrastrukturne prilagodbe. Prema Robu Haworthu iz US Bank Asset Managementa, prilagođavanje globalnih lanaca snabdijevanja traje, naročito zbog razlika u vremenu transporta između ruskih i venezuelanskih isporuka.

Indija bi također morala plaćati znatno višu cijenu u odnosu na rusku naftu tipa Urals, koja se prodaje s velikim popustom, oko 16 dolara po barelu u odnosu na naftu iz OPEC-a ili Sjedinjenih Država. Iako pad globalnih cijena nafte donekle olakšava ovu odluku, ekonomski motiv za nastavak kupovine ruske nafte i dalje je snažan.

Indija godinama zaobilazi zapadne sankcije kupujući rusku naftu preko takozvane flote u sjeni i, prema ocjenama analitičara, nema znakova da će s tom praksom uskoro prestati. Kako navodi Robert Yawger iz Mizuho Securitiesa, Indija je pronašla bezbroj načina da izbjegne sankcije.

Ipak, venezuelanska nafta unosi novi faktor u odnos snaga koji bi dugoročno mogao promijeniti postojeće stanje. Rusija je već pogođena padom cijena nafte, a njena ekonomija trpi zbog međunarodnih sankcija, visoke inflacije i rastućeg duga. Iako ruska ekonomija zasad nije blizu kolapsa i uspijeva se održati kroz povećanu proizvodnju, sive naftne tokove i veće poreze, gubitak Indije kao kupca bi predstavljao ozbiljan udarac.

Slabljenje ruskog izvoza nafte moglo bi vremenom otežati finansiranje rata, čak i ako se Indija samo postepeno udaljava od ruskih isporuka. Kako ističe Haworth, to bi dugoročno stvorilo dodatne izazove za rusku ekonomiju. U ratu koji je odnio gotovo dva miliona života, i takav pomak, ma koliko ograničen, predstavlja više nego ništa.

Please enable JavaScript

