Musk spojio SpaceX i xAI u nastojanju da lansira data centre u svemiru

SpaceX Elona Muska preuzeo je njegov startap za vještačku inteligenciju xAI. To, kako je saopšteno, donosi konsolidaciju dvije Muskove kompanije pod jednim krovom.

Kompanija xAI nastoji da izgradi konkurentsku prednost u svemiru u odnosu na rivale poput OpenAI, Google, Mete i drugih.

Musk je rekao da će akvizicija biti prvi korak u dovođenju centara za podatke, koji su potrebni za obuku i razvoj vještačke inteligencije, u svemir. Naveo je da potražnja za električnom energijom za AI na Zemlji „ne može da bude zadovoljena zemaljskim rješenjima, čak ni na kratke staze, bez nanošenja teškoća zajednicama i životnoj sredini“.

Spajanje dovodi xAI i njegovu podružnicu, društvenu mrežu X, pod okrilje SpaceX-a, pri čemu je Musk već izvršni direktor obje kompanije.

Musk je procijenio da će u naredne dvije do tri godine najisplativiji način za izgradnju procesorske snage za AI biti u svemiru. Tvrdi da upotreba gotovo stalne solarne energije podrazumijeva „malo operativnih ili troškova održavanja“.

Igra velikih brojeva

U nedavnom izvještaju Reutersa navedeno je da bi akcije xAI mogle biti zamijenjene za akcije SpaceX-a prema dogovoru. Dodaje se da neki izvršni direktori xAI možda imaju opciju da prime novac umjesto akcija SpaceX-a.

Procijenjena vrijednost spojene kompanije SpaceX je 1,25 biliona dolara, prema Bloombergu.

Muskovo bogatstvo procijenjeno je na 768,4 milijarde dolara, što ga čini najbogatijom osobom u svijetu. On je daleko ispred suosnivača Googlea Lerija Larry Pagea i Sergeya Brina.

Novi model za data centre

Spajanje predstavlja najnoviji primjer kompanije pod kontrolom Muska koja apsorbuje drugu firmu koju vodi milijarder. Prošlog marta xAI je kupio X u dogovoru od 33 milijarde dolara, u potpunosti kroz akcije. To je omogućilo dvjema kompanijama da spoje svoje podatke, AI modele, AI hardver i talenat.

Sa najnovijim spajanjem SpaceX i xAI, kompanija za vještačku inteligenciju pozicionirana je da bude prva AI kompanija koja će rasporediti data centre u svemiru. To je nešto što je izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman istraživao kroz potencijalno partnerstvo ili preuzimanje raketne kompanije, prema TWall Street Journalu.

Muskov plan da ide dalje od data centara na Zemlji i temelji se na ograničenoj ponudi u odnosu na ogromnu potražnju za ovim centrima. Potražnja za energijom za AI data centre u SAD-u mogla bi da poraste više od 30 puta između 2024. i 2035. godine, prema Deloitte. Kompanija napominje da većina razvoja energetskih kapaciteta može potrajati duže nego izgradnja samih centara.

Antonio Pequeno IV, Forbes

