Rijetki metali pronađeni na dnu okeana, prekretnica za svijet

Tokio je objavio da su u Tihom okeanu, na rekordnoj morskoj dubini, otkriveni rijetki zemni elementi, što bi moglo imati veliki značaj za globalno tržište strateških minerala.

Vlada je u ponedjeljak saopćila da je tokom probne dubokomorske misije izvađen sediment koji sadrži rijetke metale s dubine od 6.000 metara (oko 20.000 stopa). Ova inicijativa dio je pojačanih napora da se započne eksploatacija bogatih nalazišta na dnu okeana, s ciljem smanjenja ovisnosti o Kini kada je riječ o ovim izuzetno vrijednim mineralima.

Vladin glasnogovornik Kei Sato izjavio je da se uzorak, koji je izvadila Japanska agencija za nauku i tehnologiju mora i Zemlje (JAMSTEC), trenutno analizira kako bi se utvrdila količina rijetkih elemenata u sedimentu.

Ona je vađenje sedimenta opisala kao „značajno dostignuće, kako u pogledu ekonomske sigurnosti, tako i u kontekstu sveobuhvatnog razvoja pomorskih resursa“.

Ministar nauke i tehnologije Yohei Matsumoto, čije ministarstvo nadzire rad JAMSTEC-a, objavio je u nedjelju na društvenim mrežama da je istraživački brod Chikyu prikupio takozvano „blato s rijetkim metalima“.

Shutterstock

Dubokomorski istraživački brod isplovio je prošlog mjeseca prema udaljenom pacifičkom ostrvu Minami Torišima, za čije se okolne vode vjeruje da kriju izuzetno bogata ležišta vrijednih minerala.

Područje oko Minami Torišime, koje se nalazi unutar japanskih ekonomskih voda, procjenjuje se da sadrži više od 16 miliona tona rijetkih zemnih elemenata. Poslovni dnevnik Nikkei navodi da je riječ o trećem najvećem rezervatu te vrste na svijetu.

Krajem prošle godine Japan je potpisao sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o koordinaciji u osiguravanju snabdijevanja rijetkim metalima, dok obje zemlje izražavaju zabrinutost zbog kineske kontrole nad velikim dijelom svjetskih kritičnih mineralnih resursa.

Posebno se strahuje da bi Kina, kao najveći svjetski dobavljač rijetkih zemnih elemenata, mogla ograničiti ili obustaviti izvoz zbog zategnutih diplomatskih odnosa.

U posljednjim mjesecima tenzije su dodatno porasle, a japanska premijerka Sanae Takaichi sugerirala je da bi Tokio mogao reagirati i vojno u slučaju kineskog napada na Tajvan.

Japan trenutno uvozi oko 70 posto rijetkih metala iz Kine, prema podacima lista Yomiuri Shimbun, a zabrinutost je dodatno porasla kada je Peking, kao odgovor na političke izjave iz Tokija, blokirao izvoz tzv. „dvostruko namjenskih“ proizvoda koji mogu imati i vojnu upotrebu.

Rijetki zemni elementi — skup od 17 metala koje je teško izdvojiti iz Zemljine kore — ključni su za proizvodnju električnih vozila, tvrdih diskova, vjetroturbina, ali i vojne opreme poput projektila.

Prema navodima vlade, ova misija JAMSTEC-a predstavlja prvi pokušaj u svijetu da se rijetki metali eksploatiraju s morskih dubina ove veličine.

Please enable JavaScript

