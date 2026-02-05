Kako je Jeffrey Epstein pomogao svojoj PR-ovki da zaradi gotovo pola milijarde dolara

Masha Bucher je jedna od najistaknutijih investitora rizičnog kapitala u Silicijskoj dolini. Novi e-mailovi koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD-a otkrivaju duboku i dugogodišnju vezu s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Jeffrey Epstein je zakasnio.

Osnivač startupa sjedio je u raskošnoj sobi na Upper East Sideu na Manhattanu, u Epsteinovoj vili, kojom je dominirala slika bivšeg predsjednika Billa Clintona visoka dva metra u zloglasnoj plavoj haljini Monice Lewinsky. Nadao se da bi Epstein mogao biti zainteresiran za ulaganje u njegovu kompaniju. Jedna od njegovih ranih investitorica, Masha Bucher, dogovorila je sastanak, opisujući Epsteina kao bogatog biznismena zainteresiranog za nauku. Tek kada je bio na putu do sastanka, tražeći Epsteinovo ime na Uberu, shvatio je da ima drugačiju, mračniju reputaciju.

Kada je Epstein konačno stigao, nonšalantno je izbjegavao pitanja o svojoj karijeri upravitelja bogatstvom, a zatim se pohvalio svojim vezama s Billom Gatesom i osnivačima Googlea. Ali čim je osnivač počeo predstavljati svoju kompaniju, bio je prekinut. Dvije mlade žene su ušle u sobu. Jedna mu je sjela u krilo, a on je zloslutno rekao: “Možete li pogoditi koja je starija?”

Osnivač, kojem je zagarantovana anonimnost kako bi mogao slobodno govoriti, rekao je da je izbjegao Epsteinovo pitanje o godinama djevojčica i da je sastanak napustio s gađenjem. To je bio posljednji put da je vidio Epsteina. “To je jedna od onih stvari koje su radioaktivne na nivou 10”, rekao je osnivač za Forbes.

To je bila jedna od najmanje devet veza koje je Masha Bucher, osnivačica fonda rizičnog kapitala Day One Ventures, uspostavila između Epsteina i osnivača startupa iz Silicijske doline, prema stotinama e-mailova i poruka između Bucher i osuđenog pedofila koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa kao dio Epsteinovih dokumenata. Prema podnescima, Epstein je upoznao Bucher 2017. godine, angažovao je kao PR agenticu kako bi popravio svoju reputaciju nakon osude za trgovinu ljudima 2008. godine, a zatim ju je podržavao i ohrabrivao dok je pokretala vlastite investicijske fondove.

Ruskinja bez iskustva

Kasnije mu je pripisala zasluge za osnivanje Day One Ventures 2018. godine. „Nikada ne bih osnovala fond bez ideja i znanja koje si podijelio sa mnom“, napisala je Epsteinu u poruci 2019. godine. Danas se ova 36-godišnja investitorica hvali da je bila među prvima koji su investirali u 22 „jednoroga“, uključujući Elon Muskov xAI, Sam Altmanov startup za skeniranje šarenice World i proizvođača malih nuklearnih reaktora Valar Atomics, te da upravlja s više od 450 miliona dolara. Ovo je rijedak uspjeh za bilo koju investitoricu, a još više za Ruskinju, bivšu PR ženu bez prethodnog investicijskog iskustva, a kamoli prestižnog fonda s adrese Sand Hill Road u njenom životopisu. (xAI, World i Valar Atomics nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.)

E-mailovi i poruke između Epsteina i Bucher (koja je tada koristila djevojačko prezime Drokova) obuhvataju vremenski period od njihovog prvog susreta 2017. godine do samo nekoliko dana prije njegovog hapšenja 2019. godine. Dokumenti pokazuju da je mlada PR žena, tada u dvadesetim godinama, u početku pomagala u dogovaranju sastanaka s novinarima. Ali njihov odnos se vremenom produbio. Epstein je natjerao svoje pomoćnike da joj šalju Prada torbice i zakazuju joj termine za frizera u ekskluzivnom njujorškom salonu Fekkai. Prema e-mailovima, ona je o njegovom trošku boravila u hotelu Four Seasons. Bucher je imala duge telefonske razgovore s Epsteinom, a također su razmjenjivali fotografije i video zapise putem Skypea. U jednoj poruci, Epstein ju je zamolio za gole fotografije; nije jasno da li mu ih je Bucher poslala.

Jedna od hiljadu istaknutih u razmjenjivanju e-mailova

Bucher nije komentarisala do objave teksta. Prethodno je izjavila da nije plaćena za posao koji je obavila za Epsteina i da “u početku nije radila istraživanje, zbog čega danas žali”. Ova investitorica je jedna od hiljada istaknutih osoba koje su razmjenjivale e-mailove i poruke s Epsteinom ili su se nalazile u kopiji njegove prepiske. Među imenima u dokumentima su političari poput predsjednika Donalda Trumpa, bivšeg izraelskog premijera Ehuda Baraka i bivšeg britanskog ministra Petera Mandelsona, kao i tehnološki milijarderi poput Elona Muska, Billa Gatesa i Petera Thiela. Neki su u dokumentima spomenuti samo usput ili su njihove veze s Epsteinom već bile javno poznate. Drugi su umanjivali značaj svog odnosa s njim, tvrdeći da je bio ograničen na uvodne e-mailove ili kratke kontakte prije više od deset godina.



Nije jasno je li Ministarstvo pravosuđa objavilo sve Epsteinove dokumente. Zastupnici, udruge i žrtve optuživali su vladu da zadržava dodatne zapise, dok je zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche rekao da je ovo posljednja objava. Mnogi dokumenti su u cijelosti ili djelomično zacrnjeni.

Nema dokaza za nezakonite radnje

Ne postoje optužbe da su Bucher ili druge osobe navedene u dokumentima prekršile zakon ili učestvovale u nezakonitim radnjama. No sama činjenica da su se povezivali, komunicirali ili poslovali s Epsteinom dugo nakon što je 2008. priznao krivicu za trgovinu maloljetnicama stvorila je reputacijske probleme brojnim moćnim osobama koje su nastojale umanjiti svoje veze s njim.

U martu 2017., u Epsteinov sandučić stigao je e-mail s naslovom “Wonderlady – Masha Drokova i njen projekt”. “Mlada dama rado bi vas upoznala i predstavila vam svoj plan osvajanja svijeta”, stajalo je u poruci nepoznatog pošiljatelja čije je ime zacrnjeno.

ARHIVSKA FOTOGRAFIJA: Američki finansijer Jeffrey Epstein pojavljuje se na fotografiji snimljenoj za registar seksualnih prestupnika Odjeljenja za krivično pravosuđe države New York 28. marta 2017. godine, a koju je Reuters dobio 10. jula 2019. godine. Odjeljenje za krivično pravosuđe države New York/Materijal putem REUTERSA

Čini se da je ista osoba u maju 2017., poslala Epsteinu i članak Wall Street Journala o Bucherinom prelasku iz PR-a u anđeosko investiranje. “Također mi pomaže slati kandidate za posao lične asistentice, ali njeni kandidati nisu dovoljno lijepi da bih vas mogao predstaviti :/”, napisao je autor.

E-mailovi nisu skrivali ni Bucherinu složenu prošlost. Rođena je u Rusiji 1989., i kao tinejdžerica stekla lokalnu slavu kao čelnica Nashi, proruskog omladinskog pokreta bliskog Kremlju. Pojavila se i u dokumentarcu iz 2012. godine “Putinov poljubac”, nazvanom po poznatom trenutku kada je poljubila predsjednika Vladimira Putina u obraz. Izjavila je da se nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., odrekla državljanstva. (I Epstein je imao veze s Rusijom; novi dokumenti sugeriraju da je godinama pokušavao dogovoriti sastanak s Putinom.)

Nije jasno kada su se Epstein i Bucher prvi put lično sreli. No, u naredne dvije godine mlada PR-ovka pomogla je dogovoriti niz sastanaka s novinarima i očito osigurati povoljne medijske tekstove koji su zanemarivali njegovo seksualno zlostavljanje maloljetnica. “Rich [Epsteinov računovođa Richard Kahn] šalje Mashi 25 hiljada, Masha slobodno daj nešto Dylanu”, napisao je Epstein u jednom e-mailu iz 2017., misleći na bivšeg tehnološkog novinara Business Insidera Dylana Lovea, s kojim je dogovorila intervju. Love je te godine za The Next Web napisao članak o Epsteinovim stavovima o bitcoinu bez spominjanja presude. Urednici su kasnije dodali ispravak.

Dopisivala se do hapšenja

Bucherin reputacijski rad za Epsteina prvi je put javno razotkriven 2019. godine, kada je novinar Sciencea Jeffrey Mervis opisao kako mu je Bucher dogovorila sastanak s Epsteinom u njegovoj sedmospratnici na Manhattanu. U to vrijeme Bucher se već okretala investiranju, od savjetovanja startupova o PR-u prema poslovnom anđelu, a 2018., prikupila je prvi fond od 20 miliona dolara.

Od tada je ulagale u brojne poznate startupe, sarađivala s OpenAI-jem i učestvovala u dosad neobjavljenom ulaganju u rundu finansiranja xAI-ja Elona Muska. Takvi poslovi donijeli su joj mjesto na listi Forbes 30 Under 30 2019. godine.

Iako u e-mailovima nema dokaza da je Epstein direktno ulagao u Day One, jedan e-mail iz 2017., pokazuje da ga je Bucher molila za upoznavanje s “odgovarajućim ruskim oligarsima” kako bi pronašla “prave investitore”.

Kako je započela s ulaganjima, nastavila je dopisivanje s Epsteinom sve do 11 dana prije njegovog hapšenja u julu 2019. Umro je mjesec kasnije u saveznom pritvoru na Manhattanu. U njihovoj posljednjoj razmjeni poruka Bucher je dijelila novosti o zdravlju, startupovima i zahvaljivala “sjajnom prijatelju”.

Iain Martin, novinar Forbesa (link na originalan članak)