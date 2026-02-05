Penzioneri u BiH dočekali promjene: Počinje isplata uvećanih penzija

Počela je isplata uvećanih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i primjena novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO). Penzije su uvećane za 11,2 posto, a prve isplate već su realizovane.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćeno je da je Federalno ministarstvo finansija osiguralo sredstva za isplatu januarskih penzija u Federaciji BiH, koje su povećane u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o PIO. Penzije su već uplaćene bankama i poštama.

„Penzioneri koji penzije primaju putem bankovnih računa već od sutra će raspolagati uvećanim iznosima, dok će penzionerima koji penzije primaju putem čeka uvećani iznosi biti dostavljeni narednih dana“, naveli su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Ovom isplatom zvanično započinje primjena novog zakonskog rješenja. Iz Ministarstva naglašavaju da nijednom od 465.000 penzionera u Federaciji BiH penzija nije smanjena, te da su svim korisnicima penzije povećane.

U skladu s Odlukom o akontativnom usklađivanju, najniža penzija povećana je na 666,40 KM, zagarantovana penzija iznosi 795,31 KM, prosječna samostalna penzija 841,98 KM, dok najviša penzija iznosi 3.332 KM. Uvećane su i sve ostale penzije u skladu sa zakonom.

Za penzionere koji pravo na penziju prvi put ostvaruju tokom 2026. godine, zakon definiše minimalne iznose starosne penzije u zavisnosti od dužine penzijskog staža i uplaćenih doprinosa. Time je uveden pravedniji i pregledniji sistem obračuna koji vrednuje godine rada i visinu doprinosa.

Minimalni iznosi starosne penzije za one koji se penzionišu od ove godine iznose:

sa 20 godina staža – najmanje 434,38 KM

od 20 do 25 godina staža – najmanje 470,58 KM

od 25 do 30 godina staža – najmanje 506,78 KM

od 30 do 35 godina staža – najmanje 542,98 KM

od 35 do 40 godina staža – najmanje 615,37 KM

sa 40 i više godina staža – najmanje 687,77 KM

Za korisnike porodične i invalidske penzije, kojima je određen iznos najniže penzije, Zakonom je propisano da ona ne može biti niža od 651,57 KM.

Naglašeno je da se radi o minimalno garantovanim iznosima, dok stvarna visina penzije zavisi od ukupnog radnog staža i visine plata tokom radnog vijeka, te u mnogim slučajevima može biti i znatno viša.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da, iako novi model ne može u potpunosti riješiti sve životne izazove s kojima se penzioneri suočavaju, on predstavlja odgovorno i stabilno rješenje koje čuva penzioni sistem.

„Riječ je o sistemu od kojeg danas zavisi gotovo pola miliona građana, ali i svi oni koji će u penziju odlaziti u godinama koje dolaze“, rekao je Delić.

Dodao je da se većina zemalja, suočena s izraženim demografskim izazovima i ubrzanim starenjem stanovništva, odlučuje za povećanje starosne granice za odlazak u penziju. Federacija BiH, kako je istakao, nije išla tim putem, već je kroz izmjene zakona omogućila drugačiji model koji istovremeno štiti sistem i ostavlja mogućnost ostanka na tržištu rada i nakon 65. godine života za one koji to žele.

Cilj ovih izmjena je dugoročna stabilnost penzionog sistema, zaštita prava sadašnjih penzionera i sigurnost budućih generacija, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

