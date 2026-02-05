Nagli pad cijena zlata i srebra ne brine analitičare

Nakon historijskog, višemjesečnog rasta, zlato i srebro su krajem prošle sedmice doživjeli nagli pad cijena, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izabrao Kevina Warsha za šefa Federalnih rezervi (Fed). Međutim, analitičari ističu da ovaj pad ne ukazuje na dugoročni trend pada i da bi se cijene uskoro mogle oporaviti.

Zlato i srebro šokirali su tržišta u petak izgubivši veliki dio svoje vrijednosti. Cijena srebra pala je i do 30%, dok je zlato izgubilo gotovo 10%. Ovo predstavlja dramatičan preokret u odnosu na prethodni rast, tokom kojeg je srebro prošle sedmice dostiglo rekordnih 120 dolara, a zlato prvi put premašilo 5.600 dolara.

Neki analitičari smatraju da bi pad mogao biti kratkotrajan. Među njima su i analitičari Sucden Financiala. Oni su u ponedjeljak rekli da plemeniti metali i dalje imaju dugoročnu privlačnost kao “sigurno utočište” za investicije. Procjenjuju da bi u narednim danima moglo doći do “umjerenog kratkoročnog oporavka”.

I dalje visoke prognoze

Analitičari JP Morgana ostaju optimistični kada je u pitanju zlato. Podigli su svoju prognozu za kraj godine na rekordnih 6.300 dolara. Kako navode, “dugoročni rast zlata nije bio i neće biti linearan, tako da sada ponovo prolazimo kroz fazu prilagođavanja, resetiranja i nastavka rasta”, navodeći snažnu potražnju centralnih banaka i investitora.

Michael Hsues, analitičar metala u Deutsche Bank, također je sugerirao da će pad biti kratkotrajan. Zadržao je prognozu banke za cijenu zlata na kraju godine na 6.000 dolara. Prema njegovim riječima, “uslovi ne ukazuju na trajni preokret cijena zlata”, a pad je više posljedica volatilnosti nego gubitka povjerenja u zlato.

Apurva Sheth iz Samco Securitiesa ocijenio je da je pad cijena zdrav i da bi mogao privremeno ohladiti optimizam, stvarajući uslove za budući rast. On se slaže sa stavom drugih analitičara da zlato i dalje ima dugoročnu investicijsku vrijednost.

Cijene zlata i srebra su nešto niže, iako su bile vrlo nestabilne tokom ponedjeljka ujutro. Cijena srebra iznosila je oko 76,92 dolara u 13:30 sati po istočnom vremenu. To je pad od oko 2%. Cijena zlata je u isto vrijeme iznosila 4.651,10 dolara, što je također pad od oko 2%. Zlato je ranije u ponedjeljak dostiglo maksimum od 4.905,60 dolara, dok je srebro dostiglo 88 dolara. To je i dalje znatno ispod rekordnih vrijednosti od prošle sedmice.

Do prvih Warshovih odluka

Cijene zlata i srebra pale su ubrzo nakon što je Trump objavio da je Warsh njegov izbor za sljedećeg predsjednika Federalnih rezervi. Warsh se historijski smatrao zagovornikom stroge monetarne politike i manje sklonim smanjenju kamatnih stopa (što obično povećava cijene metala) u poređenju s drugim potencijalnim kandidatima, iako se posljednjih mjeseci zalagao za niže stope.

Christopher Forbes, direktor za Aziju i Bliski istok u CMC Markets, rekao je za CNBC da će zlato ostati nestabilno dok tržišta čekaju Warshove odluke o politici. Zlato i srebro su prethodno snažno porasli zbog slabljenja američkog dolara, ali nakon Warshove nominacije, dolar je ojačao. Međutim, neki analitičari smatraju da se tako dramatičan pad cijena ne može objasniti samo Warshovim imenovanjem. John Stepek, Bloombergov novinar za metale, rekao je da je Warsh dio priče. Sugerirao je da se pad dogodio i zato što su cijene metala “otišle predaleko, prebrzo, i da je bilo samo pitanje vremena kada će udariti u zid”.

Tržište je (ne)funkcionalno

Tokom 2025. godine, cijena zlata je porasla i do 65%, dok je cijena srebra porasla za čak 150%, a rast se nastavio i u prvim sedmicama januara, kada su cijene dostigle nivoe iznad 5.600 i 120 dolara. Analitičari su rast pripisali kombinaciji faktora, uključujući smanjenje kamatnih stopa tokom 2025. godine, tarife uvedene na početku drugog Trumpovog mandata i rastuće geopolitičke tenzije, uključujući hapšenje predsjednika Venecuele Nicolasa Madura i pojačane tenzije s Iranom i evropskim nacijama. Potražnja za zlatom i srebrom kao sigurnim utočištem rasla je kako je dolar slabio. Potražnja za srebrom dodatno se povećala zbog njegove upotrebe u tehnološkoj industriji. Zabrinutost zbog nezavisnosti Federalnih rezervi također je podigla cijene metala. Trump je više puta napadao predsjednika FED-a Jeromea Powella, a Ministarstvo pravde pokrenulo je istragu o tome da li je Powell obmanuo Kongres u vezi s renoviranjem zgrade FED-a.

Prije pada cijena u petak, neki analitičari su tvrdili da je tržište plemenitih metala “slomljeno”. Nicky Shiels, direktorica strategije za metale u MKS PAMP-u, izjavila je za CNBC ranije prošle sedmice da vjeruje da je tržište metala “disfunkcionalno zbog neviđene volatilnosti”. Dodala je da su metali “prekupljeni na taktičkom nivou”. Drugi analitičari su naveli da ekstremni skokovi cijena nisu pratili stvarni rast potražnje za metalima.

