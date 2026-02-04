Film “Svadba” u kinima zaradio 2,74 miliona eura za 13 dana

Hrvatsko-srpski film „Svadba“, reditelja Igora Šeregija, oborio je regionalni rekord i od 20. januara do 1. februara 2026. prodao 378.007 ulaznica, odnosno ostvario prihod od 2.740.374 eura.

Prikazivan je u 29 kina u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Riječ je o najvećem rezultatu koji je jedan bioskopski prikazivač ikada ostvario u regionu u tako kratkom vremenskom periodu, kako po broju prodatih ulaznica, tako i po ukupnom prihodu i prosječnoj cijeni ulaznice.

Posebno je impresivno što je film tek na početku prikazivanja, a interesovanje publike i dinamika prodaje upućuju na to da će rezultati nastaviti snažno rastu i postaviti nove tržišne rekorde.

Pored reditelja filma, veliki doprinos ovom fenomenu dao je i impresivan glumački ansambl, predvođen Reneom Bitorajcem, Draganom Bjelogrlićem, Lindom Begonjom, Vesnom Trivalić, Anđelkom Stević Žugić, Rokom Sikavicom, Nikom Grbeljom, Markom Grabežom, Srđanom Žikom Todorovićem, Dejanom Aćimovićem, Snježanom Sinovčić Šiškov i Jelisavetom Sekom Sablić, uz niz istaknutih glumaca koji su filmu dali dodatnu težinu i širinu, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić.

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija filma, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Film distribuira Blitz grupa (Blitz i Duplicato) za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Sloveniju.