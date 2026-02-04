Za ljubitelje vozova: Evropske linije 2026. donose spavaće kabine i kino – evo ruta koje ne smijete propustiti

Transportni pejzaž Evrope ulazi u novu eru. Kako popularnost putovanja vozom raste, evropske željezničke mreže uvode nove brze rute s obnovljenim spavaćim i dnevnim uslugama, koje povezuju ključne gradove širom kontinenta. Riječ je o Danskoj, Češkoj Republici, Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Njemačkoj, Francuskoj i susjednoj Srbiji, zemljama koje u 2026. godini pokreću niz novih linija, omogućavajući brža i udobnija putovanja.

Kako javlja Euronews, očekuje se da će putovanje vozom širom Evrope doživjeti značajan porast ove godine. Prema istraživanju Hitachi Raila, provedenom na 11.000 ljudi, trećina ispitanika planira više putovati vozom u narednih 12 mjeseci. Tokom sljedećih pet godina, taj broj trebao bi rasti na 40 posto u različitim državama i čak 49 posto u većim gradovima.

Putnici koji vole vozove imat će razloga za uzbuđenje. Naime, u planu je pet novih linija ove godine koje donose značajne promjene. Bilo da je riječ o poputno obnovljenim spavaćim vozovima na relaciji Pariz–Berlin ili novim dnevnim linijama između Praga i Kopenhagena, evropska željeznička mreža spremna je da transformira način na koji se putuje kontinentalno.

U nastavku donosimo pet ključnih ruta koje putnici jedva čekaju 2026. godine.

“Spavač” Pariz – Berlin: Oživljena ikona

Jedno od najzanimljivijih lansiranja 2026. godine je spavaći voz Pariz–Berlin, kojim će upravljati European Sleeper. Usluga počinje 26. marta 2026., saobraćat će tri puta sedmično i omogućava udobno noćno putovanje između Pariza i Berlina. Voz polazi sa Paris Gare du Nord utorkom, četvrtkom i nedjeljom navečer, a vraća se sa glavne i istočne stanice u Berlinu ponedjeljkom, srijedom i petkom, prenosi Travel and Tour World.

Od 13. jula 2026., voz će se zaustavljati i u Hamburgu, čime se poboljšavaju veze prema Skandinaviji – Kopenhagenu, Stockholmu i Oslu, te pruža praktičnu alternativu avionskim rutama. Ova linija ne samo da oživljava tradiciju noćnih putovanja, već i pruža ekološki prihvatljivu opciju za one koji žele izbjeći zračni saobraćaj.

Početna cijena karte za ove usluge trenutno iznosi 239.99 eura.

Prag – Kopenhagen: Dnevno čudo za porodice

Od 1. maja 2026., u saradnji Deutsche Bahna (DB), Danskih željeznica (DSB) i Čeških željeznica (ČD), pokreće se nova direktna dnevna linija Prag–Kopenhagen. Vozovi ComfortJet nude pogodnosti prilagođene porodicama, uključujući dječje kino, Wi-Fi, prostor za bicikle i restoran s gurmanskim obrocima.

Foto/Pixabay

Putovanje traje oko 7 sati između Berlina i Kopenhagena, i 11 sati između Praga i Kopenhagena, uz zaustavljanja u Dresdenu i Hamburgu. Veliki prozori omogućuju bolje mobilno povezivanje i uživanje u pejzažima, čineći ga idealnim za posao ili razonodu tokom vožnje. Ova linija spaja praktičnost, luksuz i porodične pogodnosti, te je jedna od najinovativnijih železničkih usluga 2026. godine.

Cijena karte za ovu rutu na stranici Deutsche Bahna trenutno iznosi 180,99 eura.

Beograd – Budimpešta: Povratak direktne linije

Nakon obustavljanja linije 2019. godine zbog renoviranja infrastrukture, linija Beograd–Budimpešta vraća se u februaru 2026. godine. Planirano je šest povratnih linija dnevno, uključujući dva EuroCity brza voza koji povezuju i Beč. Putovanje između Beograda i Budimpešte traje oko šest sati, čime se ponovno uspostavlja važna veza između Balkana i centralne Evrope, pogodna za poslovne i turističke putnike.

Cijena karte za ovu relaciju, obično iznosi 32 eura, dok cijena sa presjedanjem u Subotici i Novom Sadu varira između 19 i 28 eura.

Pariz – Minhen: Brza prekogranična veza

Kako prenosi Euronews, krajem 2026., Francuska i Njemačka uvode novu brzu liniju Pariz–Minhen, dodatno jačajući prekogranične veze. Vozove održavaju Deutsche Bahn i SNCF, a nove usluge obećavaju da će biti brže i češće od postojećeg TGV-a. Očekuje se da će linija postati ključna za poslovna putovanja i turizam, naročito zbog efikasne povezanosti glavnih metropola.

Cijena karte trenutno varira između 172 do 214 eura.

Foto/Shutterstock

London – Škotska: Skriveni dragulji Velike Britanije

Za putnike željne istraživanja manje poznatih destinacija, u 2026. očekuje se novi voz Lumo, koji povezuje London Euston sa Stirlingom, sat vremena sjeverno od Edinburgha. Usput će se zaustavljati u Lockerbieju, Carlisleu, Prestonu i Nuneatonu. Stirling je poznat po dramatičnom srednjovjekovnom dvorcu i Nacionalnom spomeniku Wallaceu, posvećenom Sir Williamu Wallaceu, škotskom nacionalnom heroju.

Cijena karte za ovu rutu na web stranici Lumoa iznosi 67.60 funti.

Kako putovanje vozom postaje sve popularnije, zahvaljujući ekološkim prednostima, udobnosti i praktičnosti, niz novih ruta redefinisati će način na koji putujemo preko granica.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH