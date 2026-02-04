Samsung kampanja „Open Always Wins“ počinje da živi u Milanu

Samsung poziva fanove da dožive olimpijski duh u svakodnevnom životu kroz upečatljive spoljašnje vizuale postavljene na kultnim lokacijama širom Milana.

Kompanija Samsung Electronics, globalni partner Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, donosi duh Zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara Milano Cortina 2026 u svakodnevni život kroz gradsku kampanju na otvorenom širom Milana.

Kao dio Samsung globalne kampanje „Open Always Wins“, ova urbana transformacija pretvara ulice, trgove i saobraćajna čvorišta u živu scenu, unoseći energiju i iščekivanje predstojećih Olimpijskih i Paraolimpijskih igara direktno u ritam gradskog života.

Vizuali, na kojima su predstavljeni ambasadori tima Team Samsung Galaxy, slave posvećenost, izdržljivost i otvorenost koji su u samoj srži Olimpijskih i Paraolimpijskih igara. Serija ističe italijanske sportiste Jacopa Luchinija (para snowboard), Floru Tabanelli i Mira Tabanellija (freestyle skijanje) i Iana Mateolija (snowboard), bilježeći njihove dragocijene trenutke na olimpijskom putu kroz „Victory Selfie“ fotografije snimljene uređajem Galaxy Z Flip7.

Kampanja traje od 1. do 28. februara, dok će pojedine lokacije, uključujući San Babila – Durini, biti aktivne do 15. marta, a Duomo di Milano do 31. marta, Foto: Samsung

Postavljena na deset ključnih lokacija, uključujući Duomo di Milano, Pirelli 39, San Babila i Corso Como, ova kampanja na otvorenom donosi uzbuđenje zimskih sportova van takmičarskih terena, pravo u srce grada domaćina. Kampanja traje od 1. do 28. februara, dok će pojedine lokacije, uključujući San Babila – Durini, biti aktivne do 15. marta, a Duomo di Milano do 31. marta.

Kako se bliže Zimske olimpijske i paraolimpijske igre Milano Cortina 2026, Samsung nastavlja da poruku „Open Always Wins“ povezuje sa lokalnim kontekstom, otvarajući prostor za važne trenutke i približavajući ljudima uzbuđenje samih Igara.

Lokacije za oglašavanje na otvorenom:

• Duomo

• Porta Venezia

• Corso Como – Porta Garibaldi

• Pirelli 39

• Cadorna – Via Carducci – San Nicolao

• Via San Paolo

• Corso Venezia – Via Senato

• San Babila

• Largo La Foppa

• Palazzo Odeon

Foto: Samsung

