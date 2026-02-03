Predstavljamo top pet novih filmova na Netflixu za gledanje ove sedmice

Đavolski inteligentna vještačka inteligencija, invazije vanzemaljaca, komedije od kojih boli stomak od smijeha i trileri koji podižu puls. Sljedeći Netflixov filmski vodič nudi ponešto za svakoga ako tražite nešto dobro za gledanje.

Ne samo da je početak sedmice već je i početak potpuno novog mjeseca. Kako nas hladno vrijeme tjera da provodimo više vremena kod kuće, ovo je savršena sedmica da nadoknadite filmove koje ste možda propustili ili da ponovo pogledate neke od svojih omiljenih klasika.

Netflix uvijek dodaje veliku količinu filmova prvog dana u mjesecu, pa će ovaj sedmični vodič uključivati sva nova izdanja na Netflixu, iako nijedan od ovih filmova nije sasvim nov.

1. Ex Machina (A24)

Redateljski debi Alexa Garlanda i dalje je jedan od omiljenih inteligentnih SF trilera. Ex Machina nije razmetljiv film. Nema puno akcije. Ali je pametan, elegantan i ima sjajne obrate. Priča prati Caleba Smitha (Domhnall Gleeson), koji pobjeđuje na kancelarijskom konkursu i dobija priliku da provede sedmicu dana u udaljenom kompleksu svog šefa. Nathan Bateman (Oscar Isaac) je ekscentrični tehnološki milijarder koji u ormaru skriva kosture – ili, tačnije, robote.

Film je danas posebno aktuelan zbog brzog razvoja vještačke inteligencije i velikih jezičkih modela, kao i naše blizine budućnosti u kojoj bi roboti nalik ljudima mogli postati dio svakodnevnog života.

Naslov filma potiče od izraza deus ex machina, „bog iz mašine“, koji opisuje narativni postupak u kojem se nemoguć problem iznenada rješava neočekivanim obratom. Taj se postupak često koristi kao kritika priče jer djeluje isforsirano. Ovdje je značenje naslova otvoreno za tumačenje. Film je izvrstan, istovremeno duhovit i zastrašujući, s odličnim glumačkim izvedbama Gleesona, Isaaca i Alicije Vikander.

Ocjena: 4 – Trajanje: 108 minuta – IMDb: 7,7 | Rotten Tomatoes: 92%

2. Hell or High Water (Lionsgate)

Prošlosedmični vodič je također uključivao film Taylora Sheridana, a ovdje dodajemo još jedan jer je Hell or High Water ove nedjelje stigao na Netflix. Film, u režiji Davida Mackenzieja i prema scenariju Sheridana, prati braću Tobyja (Chris Pine) i Tannera Howarda (Ben Foster), koji se okreću pljački banaka kako bi spasili porodični ranč nakon smrti majke i prijetnje oduzimanja imovine.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je zemlja bogata nedavno otkrivenom naftom (nagovještaj Sheridanovog kasnijeg projekta Landman). Jeff Bridges i Gil Birmingham glume teksaške rendžere koji istražuju pljačke, a stvari ubrzo izmiču kontroli. Ako volite žanr „neo-vesterna“, ovaj film ne biste trebali propustiti.

Ocjena: R – Trajanje: 102 minute – IMDb: 7,6 | Rotten Tomatoes: 97%

3. Zero Dark Thirty (Columbia Pictures)

Pretplatnici Netflixa možda su gledali nedavni triler Kathryn Bigelow, A House of Dynamite, ali Zero Dark Thirty je u svakom pogledu bolji film. Riječ je o dramatizaciji desetogodišnje potrage za terorističkim vođom Osamom bin Ladenom, nakon napada 11. septembra i rata u Afganistanu.

Jessica Chastain glumi agenticu CIA-e Mayu, dok Jason Clarke tumači njenog kolegu Dana Fullera. U glumačkoj postavi su i Mark Strong, James Gandolfini, Harold Perrineau i mnogi drugi. Ako vas zanimaju inteligentni trileri i historija potrage za bin Ladenom, ovo je film koji se mora pogledati.

Ocjena: R – Trajanje: 157 minuta – IMDb: 7,4 | Rotten Tomatoes: 91%

4. Mrs. Doubtfire (20th Century Fox)

Mrs. Doubtfire je pomalo čudan film i tipičan proizvod devedesetih (male su šanse da bi se danas snimio), ali je istovremeno zanimljiv i često vrlo duhovit pogled na razvod i njegov utjecaj na ljude. Frustrirajuće je koliko je lik Robina Williamsa, Daniel, loše prošao u razvodu, ali to, nažalost, nije neuobičajeno za očeve.

Ne krivimo lik Sally Field, Mirandu, što se razvela od Daniela, bio je zabavan, ali vjerovatno izuzetno težak partner i roditelj. Ono što smetala jeste činjenica da je Miranda dobila potpuno starateljstvo nad djecom, dok Daniel nije dobio ništa. Ipak, Daniel se odlučuje na krajnje rješenje i prerušava se u gospođu Doubtfire kako bi postao dadilja vlastitoj djeci, plan koji je istovremeno vrlo smiješan i užasno loša ideja.

Pierce Brosnan glumi Mirandinog novog partnera, Stua, što dovodi do jedne od najupečatljivijih scena u filmu. Sve u svemu, ovo je bio važan i progresivan film koji je pomogao roditeljima i djeci da se nose s kompleksnim emocijama tokom razvoda.

Ocjena: PG-13 – Trajanje: 125 minuta – IMDb: 7,1 | Rotten Tomatoes: 70%

5. Independence Day (20th Century Fox)

Kada se Independence Day 1996. godine našao na malim ekranima, bio je fantastičan – grandiozni SF spektakl s velikom glumačkom postavom, mlaznjacima, Willom Smithom u herojskoj ulozi i Jeffom Goldblumom nakon uspjeha s Jurskim parkom.

Gledano danas, film i nije naročito dobar, predug je, s previše likova i razbacanom pričom, ali, ako ste ga zavoljeli kao tinejdžer, ta ljubav često ostaje. To je klasični film o invaziji vanzemaljaca i odiše američkim optimizmom devedesetih.

Govor predsjednika, kojeg tumači Bill Pullman, danas djeluje pomalo patetično, ali tada je cijela sala eruptirala aplauzom. Upravo zbog takvih trenutaka kino je posebno iskustvo i nadamo se da će filmske dvorane opstati uprkos svemu.

Ocjena: PG-13 – Trajanje: 145 minuta – IMDb: 7,0 | Rotten Tomatoes: 69%

Erik Kain, Forbes