Zlato na putu najvećeg dnevnog rasta od 2008. godine nakon dvodnevnog sloma tržišta

Cijena zlata skočila je u utorak za više od pet posto i nalazi se na putu da zabilježi najveći dnevni rast od novembra 2008. godine, dok je i srebro snažno poraslo, jer su se plemeniti metali oporavili nakon najstrmijeg dvodnevnog pada u posljednjih nekoliko decenija. Analitičari smatraju da će se uzlazni trend nastaviti te očekuju da bi metali kasnije ove godine mogli dostići nove rekordne nivoe.

Spot cijena zlata porasla je za 5,8 posto na 4.935,56 dolara po unci. U ponedjeljak je pala na najniži nivo od 4.403,24 dolara, samo dvije trgovačke sesije nakon što je dostigla vrhunac od 5.594,82 dolara.

Terminski ugovori za američko zlato s isporukom u aprilu porasli su za 6,6 posto na 4.958,50 dolara po unci.

„Razumno je reći da se sada nalazimo otprilike oko fer vrijednosti, naročito ako se uzme u obzir da smo prethodnih nekoliko sedmica imali tržište koje se ponašalo prilično iracionalno“, izjavio je Kyle Rodda, viši tržišni analitičar u Capital.comu. „Trenutne cijene vraćaju zlato i srebro na nivoe na kojima su bili početkom druge polovine januara.“

Impresivan rast cijene zlata doveo je do obaranja više rekorda i rasta od gotovo 13 posto u januaru, što je njegov najveći mjesečni dobitak od novembra 2009. godine, dok je srebro prošlog četvrtka dostiglo historijski maksimum od 121,64 dolara po unci.

Srebro je u utorak poraslo za 10 posto na 87,40 dolara po unci, nakon što je u petak zabilježilo najveći jednodnevni pad u historiji, izgubivši 27 posto vrijednosti. Dodatno je palo za još šest posto u ponedjeljak.

Pad cijena plemenitih metala uslijedio je nakon što je američki predsjednik Donald Trump nominovao Kevina Warsha za novog predsjednika američkih Federalnih rezervi.

„Tržišta su nominaciju Kevina Warsha, koju je dao američki predsjednik Donald Trump, doživjela kao izbor relativno kredibilne osobe, što je dovelo do jačanja dolara, a upravo je to bio okidač koji je probušio balon velikog rasta cijena plemenitih metala“, rekao je Rodda.

Grupa CME također je povećala zahtjeve za depozitima kod terminskih ugovora za plemenite metale, što je dodatno doprinijelo snažnim prošlosedmičnim oscilacijama cijena, javlja Reuters

Američki Zavod za statistiku rada saopćio je u ponedjeljak da pažljivo praćeni izvještaj o zaposlenosti za januar neće biti objavljen ovog petka zbog djelimične obustave rada savezne vlade.

Kod ostalih metala, spot cijena platine porasla je za 5,7 posto na 2.242,55 dolara po unci, nakon što je 26. januara dostigla rekordnih 2.918,80 dolara, dok je paladij porastao za 5,3 posto na 1.811,39 dolara po unci.

