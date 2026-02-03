Nijemci sve manje piju pivo, rekordno nizak promet prošle godine

Prodaja piva u Njemačkoj smanjila se prošle godine najviše od ponovnog ujedinjenja dvije Njemačke. Prodali su 7,8 milijardi litara, što je šest posto manje nego godinu ranije, pa čak i manje nego tokom pandemije Covid-19.

Zbog opadanja potražnje, ubrzavaju se zatvaranja i preuzimanja, posebno među manjim i srednjim pivarama.

Prodaja piva u Njemačkoj smanjuje se s manjim oscilacijama već od 1994. godine, kada je iznosila 11,5 milijardi litara. Glavni razlozi dugoročnog opadanja potražnje za pivom su starenje stanovništva, zdraviji način života i manji interes mladih za alkohol, izvještava njemačka novinska agencija “dpa”, prenosi STA.

Osim toga, industrija se suočava s visokim troškovima, nedostatkom investicijskog kapitala i zabrinjavajućim stanjem u ugostiteljstvu nakon pandemije. Veliki problem predstavlja i snažna pregovaračka moć trgovinskih lanaca.

Neke velike pivare bore se za opstanak, dok druge sele proizvodnju. Izvršni direktor pivare Veltins, Volker Kuhl, izjavio je za “dpa” da pivarska industrija prolazi kroz „prelomni trenutak u kojem će pivare morati sve češće zatvarati svoja vrata“.

Foto/Shutterstock

Širenje ponude bezalkoholnih piva

Tempo zatvaranja i preuzimanja pivara u Njemačkoj ubrzao se već 2025. godine. Male i srednje pivare, posebno na jugu Njemačke, trajno su zatvorene, pivarski gigant Oettinger napustio je svoju veliku pivaru u Braunschweigu, dok se pivara Eichbaum iz Meinheima bori za opstanak. Poznata samostanska pivara iz Weltenburga od naredne godine proizvodiće pivo u susjednoj privatnoj pivari Schneider.

Moguće rješenje predstavljaju regionalni proizvodi i širenje ponude, prvenstveno na bezalkoholna pića, koja brzo stiču tržišni udio. Njemačka je već najveće evropsko tržište za bezalkoholno pivo.

Iako, prema njemačkom udruženju pivara, očekuju da će 2026. godina biti vrlo izazovna za cijelu industriju pića i hrane, stručnjaci pozivaju na bolju energetsku politiku i veće udruživanje među kompanijama, posebno u proizvodnji i logistici.