Njemačka centralna banka: Možda idemo u recesiju

Ekonomska aktivnost u eurozoni stagnira u aprilu. U Njemačkoj se indeks menadžera nabavke neočekivano smanjio, dijelom zbog razvoja u vezi sa američkim carinama.

Njemačka se ove godine suočava s recesijom zbog američkih carina, izjavio je predsjednik njemačke centralne banke Bundesbanke Joachim Nagel . On je za Bloomberg televiziju rekao da Evropa trenutno “stagnira”, dodajući: “Njemačkoj možda prijeti recesija.” Međunarodni monetarni fond (MMF) u utorak je prognozirao stagnaciju Njemačke u ovoj godini.

Podaci objavljeni u srijedu pokazuju da je rast ekonomske aktivnosti u eurozoni ovog mjeseca gotovo zaustavljen. Kompozitni indeks menadžera nabavke (Composite PMI), koji kombinuje usluge i proizvodnju, pao je u eurozoni sa 50,9 poena u martu na 50,1 poen (vrijednost PMI iznad 50 poena ukazuje na rast aktivnosti, dok ispod 50 ukazuje na kontrakciju).

U Njemačkoj je ekonomska aktivnost neočekivano usporila, pri čemu je PMI pao sa 51,3 poena na 49,7 poena, čemu je doprinijela neizvjesnost vezana za uvođenje američkih carina. Pad je uglavnom uzrokovan uslužnim djelatnostima.

„Moglo bi se reći da se njemački model ekonomskog rasta vođen izvozom suočava s ozbiljnim izazovima, ali carinska politika SAD-a još nije izazvala veći pad proizvodnje“, rekao je Cyrus de la Rubia , glavni ekonomista u Hamburškoj komercijalnoj banci, u vrijeme objavljivanja podataka.

U Francuskoj, drugoj po veličini ekonomiji u Evropi, kontrakcija se dodatno ubrzala, a kompozitni PMI indeks je pao sa 48 na 47,3 poena.

“Bićemo bolje u narednim godinama”

Nagel i njegove kolege u Evropskoj centralnoj banci u međuvremenu već smanjuju kamatne stope kako bi spriječili da ekonomija eurozone bude opterećena trgovinskom politikom predsjednika Donalda Trumpa . Predsjednik Bundesbanke rekao je za Bloomberg da je potrebno pronaći neku vrstu kompromisa o tarifama.

Istovremeno, on ostaje optimista u pogledu narednih godina, jer će povećana javna potrošnja nove njemačke vlade pomoći oživljavanju najveće evropske ekonomije. On je istakao “neophodno” povećanje izdataka za odbranu. “Bićemo sve bolji tokom vremena. Ekonomija će napredovati u narednim godinama. Za mene kao centralnog bankara to je dobra vijest”, rekao je on.

U intervjuu za televiziju Bloomberg, Nagel je odbacio optužbe da bi povećana potrošnja podigla cijene za potrošače, rekavši da to, po njegovom mišljenju, neće uticati na inflaciju u narednim godinama. “Ovo je korisno za ekonomiju i ekonomski rast”, rekao je on.

Please enable JavaScript