Bura u Bijeloj kući: Velika svađa između Elona Muska i ministra finansija

Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt nije demantovala izvještaje da su se glavni savjetnik predsjednika Donalda Trumpa, Elon Musk i ministar finansija Scott Bessent, upustili u žestoku svađu, kada su je novinari jučer zatražili komentar. Umjesto toga, rekla je da su nesuglasice “dio zdravog procesa diskusije”.

Axios je izvijestio da su Bessent i Musk “upustili u žestoku raspravu, uz povišen glas, u prisustvu” Trumpa i drugih zvaničnika tokom rasprave o Internal Revenue Service (IRS) u Bijeloj kući prošle nedjelje.

Obraćajući se novinarima, Leavitt je rekao: “Ponekad postoje nesuglasice među predsjednikovim osobljem i članovima kabineta, ali mislimo da je to dio zdravog procesa diskusije. I svi znaju da je, na kraju dana, predsjednik Trump taj koji donosi odluke.”

New York Times je ranije objavio da se Bessent požalio Trumpu da je Musk imenovao Gary Shapleyja, koji je u međuvremenu smijenjen, za vršioca dužnosti direktora Porezne uprave bez Bessentova odobrenja.

Leavitt je dao sličnu izjavu za Times. Ona je rekla: “Nije tajna da je predsjednik Trump okupio tim ljudi koji su izuzetno strastveni u vezi s pitanjima koja utiču na našu zemlju. Nesuglasice su normalan dio svakog zdravog procesa kreiranja politike.”

Bessent, Foto: Reuters/Jonathan Drake

Kako su to drugi videli

“Bila su to dva milijardera, sredovečna muškarca koji su mislili da su u WWE lancu u Zapadnom krilu (Bijele kuće)”, rekao je jedan svedok za Axios o sukobu između Muska i Besenta (Besent nije na Forbsovoj listi milijardera). Drugi svjedok je za Axios rekao: “Bio je to pravi spektakl. Bilo je glasno. I vrlo glasno.”

Musk je od januara služio kao savjetnik Trumpa, nadgledajući Odjeljenje za vladinu efikasnost (DOGE) i radeći kao specijalni državni službenik. Njegov angažman u administraciji izazvao je kritike jer se zalaže za drastično smanjenje broja zaposlenih i potrošnje u državnim službama. U nekoliko mjeseci koliko postoji, DOGE je bio odgovoran za otprilike 280.253 otpuštanja u 27 institucija, prema izvještaju Challenger, Grey & Christmas. Otpuštanja koje je sproveo DOGE dovela su do brojnih pravnih izazova. Oni su rezultirali vraćanjem hiljada radnika na posao nakon što su otpuštanja poništena.

Musk je priznao da je DOGE imao problema tokom reforme vlade. On je u Ovalnom kabinetu u martu rekao: “Brzo se krećemo, tako da ćemo praviti greške, ali ćemo ih i brzo ispravljati.”

Postepeno povlačenje

Musk je u utorak rekao da će njegovo učešće u Trumpovoj administraciji “biti znatno manje” od sljedećeg mjeseca. Ali on će nastaviti da radi jedan do dva dana u nedelji za vladu “sve dok to predsednik bude želeo i dok god je korisno”. Rekao je da će više vremena posvetiti vođenju Tesle, koja je upravo zabilježila najgori kvartalni profit od 2021.

Forbes procjenjuje da Musk ima neto vrijednost od 368,8 milijardi dolara, što ga čini najbogatijim čovjekom na svijetu.

Molly Bohannon , Forbes

