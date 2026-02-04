Sam Altman objašnjava budućnost: Velika Forbesova priča o osnivaču OpenAI-a

Kao izvršni direktor OpenAI-a, 40-godišnji milijarder pokrenuo je ChatGPT, uveo umjetnu inteligenciju u mainstream i stvorio diva vrijednog 500 milijardi dolara. Kao novopečeni otac – s još jednom bebom na putu – gradi svijet u kojem će njegova djeca jednog dana živjeti.

Sam Altman kaže da uranijumska šipka u njegovoj kancelariji nije razlog za brigu. Stojeći uspravno na svom stolu u sjedištu OpenAI-a u San Franciscu, podsjećajući na zdepastog “Slim Jima”, vjerovatno je najiznenađujuća od impresivne kolekcije historijskih inovacija koje je sakupio tokom godina. “To je osiromašeni uranijum”, kaže ležerno o šipki uranijuma-238. To je isti element koji se koristi za proizvodnju nuklearne energije. “Neće vas povrijediti.” Zamahuje Geigerovim brojačem i dokazuje svoju poentu.

„Napravite veliko otkriće u fizici i… otključate praktično neograničenu energiju“, kaže on o uranijumskoj šipki. „Nismo znali za ovo, pa smo teoretski zaključili da je takvo što moguće. Nekoliko decenija kasnije, napravili su atomsku bombu. Jednostavno ludo brzo.“

Altman, u Adidas Lego Ultraboost patikama i jednostavnom sivom pletenom džemperu, metodično i hronološki prolazi kroz artefakte. Većina se obično nalazi u njegovoj kućnoj kancelariji, daleko od očiju svih osim njegovih najbližih prijatelja. Danas su, kaže Altman, izloženi kamena sjekira stara 40.000 godina („nevjerovatno svestran alat iz kamenog doba“), bronzani mač star 3.500 godina („zanimljiv primjer tehnologije sa velikim geopolitičkim uticajem“) i lopatica ventilatora kompresora iz motora aviona Concorde („jedini dio „dovoljno mali“ za nošenje). U ležernom prkosu muzejskim pravilima, sve je donio u kancelariju u putnoj torbi, pojedinačno umotano u peškire za kupatilo.

„Stalno me iznenađuje koliko svaka generacija gradi novi nivo skele“, kaže on o tehnološkom napretku. „To zaista sada vidimo.“

Trenutno najvažnija kompanija na svijetu

Koliko god uranijumska šipka bila impresivna, jedan od drugih zanimljivih predmeta u Altmanovoj kolekciji je stari GPU čip. On je trenirao ranu verziju modela koji stoji iza vodećeg proizvoda OpenAI-a, ChetGPT-a, koji je u novembru 2022. lansirao vještačku inteligenciju u mainstream. To je pokrenulo lančanu reakciju inovacija koja bi se mogla pokazati transformativnom poput Industrijske revolucije.

Amerika ima bogatu historiju inovatora koji nisu poznati po izumima, već po tome što su vrhunsku tehnologiju uveli u svakodnevni život snagom volje i domišljatošću. Sjetite se Stevea Jobsa, Billa Gatesa i Elona Muska. Thomas Edison nije izumio sijalicu. On – ili, preciznije, njegov tim – unaprijedio je taj izum dugotrajnijim vlaknom, a zatim ga agresivno plasirao na tržište.

Altman je taj tip. On je više investitor i akcelerator nego inženjer ili naučnik. Njegova vizija nije u usavršavanju potrošačkih proizvoda, već u izgradnji osnovnih sistema na koje bi ostatak ekonomije uskoro mogao zavisiti. ChatGPT sada ima više od 800 miliona sedmičnih korisnika. OpenAI, sa prihodom od preko 13 milijardi dolara prošle godine, nedavno je procijenjen na 500 milijardi dolara (Altman nema direktno vlasništvo nad kompanijom, ali druga ulaganja čine njenu vrijednost oko 3 milijarde dolara). Trenutno je u pregovorima o prikupljanju dodatnih 100 milijardi dolara u mega-rundi finansiranja koja bi mogla procijeniti kompaniju na 750 milijardi dolara ili više. Inspirisani primjerom OpenAI-ja, tehnološki giganti bi ove godine mogli investirati procijenjenih 500 milijardi dolara u podatkovne centre i čipove umjetne inteligencije. Trenutno je to možda najvažnija kompanija na svijetu.

Rekli su o Altmanu

To je Altmanu, koji sada ima 40 godina, donijelo brzo rastuću hagiografiju. Izvršni direktor Disneyja, Bob Iger, kaže da Altman može “pogledati iza ugla” i vidjeti budućnost. Suosnivač Airbnb-a, Brian Chesky, naziva ga “jednom od dvije najambicioznije osobe koje poznajem” (druga je Musk). Legenda Appleovog dizajna, Jony Ive, kriptično kaže da se Altman “udobno nosi s nepoznatim, ali ne i s odgovornošću”. Poznati VC Paul Graham (Altmanov bivši mentor u startup inkubatoru Y Combinator) nudi pojednostavljenu procjenu. “Dobar je u uvjeravanju ljudi. Dobar je u tome da navede ljude da rade ono što on želi.”

Iako tih i s nenametljivim stilom Srednjeg zapada, Altman je pomalo promoter umjetne inteligencije. Njegova agresivna predviđanja o eksponencijalnom rastu tehnologije moraju se ostvariti kako bi opravdala ne samo procjenu OpenAI-ja, već i ogromne ekonomske i društvene opklade koje se oko nje prave. I nije jasno da li on zaista zna kako to postići. Može li to donijeti budućnost veliku, brzu i skupu kao što je opisano?

Forbes već više od deset godina prati Altmana, koji je šesti na našoj listi najvećih živih inovatora Amerike. Godine 2015. bio je istaknuti član naše prve Forbesove liste 30 ispod 30 u oblasti VC ulaganja kao novoimenovani 29-godišnji lider Y Combinatora. “Super stvar je što možete napraviti listu problema u svijetu, a zatim finansirati kompanije da ih riješe”, rekao nam je tada.

Fotografija: Cody Pickens za Forbes

Razni poduhvati

Posmatran isključivo kroz prizmu tih investicija, Altman je izuzetno ambiciozan poslovni lider koji pažljivo osmišljava svoju viziju za budućnost. Kako je mobilna era zauzimala maha 2010-ih, Altman je mudro podržao niz kompanija. Na primjer, investirao je 15.000 dolara za 2% u platnog giganta Stripe prije nego što je uopće imao ime. Predvodio je rundu finansiranja od 50 miliona dolara na Redditu 2014. godine. Oni su izrasli u stubove ekonomije aplikacija.

S umjetnom inteligencijom to ponovo radi. Naravno, tu je OpenAI. Ali tu je i Helion, koji pokušava iskoristiti gotovo neograničenu snagu nuklearne fuzije (vrsta energije koju koristi Sunce), kao i Oklo, koji razvija konvencionalnije nuklearne fisijske reaktore, ali manje i modularne. Oba bi mogla zadovoljiti energetske apetite umjetne inteligencije. Tu je i World (ranije Worldcoin), koji razvija tehnologiju za pružanje “dokaza humanosti” u rastućem svijetu lažnih AI-a. Zatim tu je mladi Merge Labs, koji radi na neuronskom računarstvu. A putem neprofitne organizacije OpenResearch, Altman je podržao jedan od najvećih američkih eksperimenata s univerzalnim osnovnim dohotkom . To je napor koji bi svim građanima osigurao malu, zagarantovanu platu bez ikakvih obaveza, kao mogući lijek za ekonomske poremećaje koje bi umjetna inteligencija mogla uzrokovati.

„Mislim da sam neobično dobar u projiciranju više stvari – godinama ili čak decenijama unaprijed. I u razumijevanju kako će one međusobno djelovati“, kaže on. Neki ljudi su dobri u predviđanju šta će se sljedeće dogoditi. Drugi vide kako će se različiti svjetovi uskoro preklapati. „Ali kombinacija toga je nekako moja stvar.“

Nije planirao uništiti svijet

Ovih dana, Altman ima novu perspektivu kroz koju može sagledati obećanja i opasnosti umjetne inteligencije – roditeljstvo. On i njegova supruga imaju sina, a očekuju i drugo dijete kasnije ove godine.

„Ljudi kažu: ‘Oh, drago mi je što imaš dijete, jer sada nećeš učiniti nešto što će uništiti svijet'“, kaže Altman. „Bio sam zaista odlučan da to ne uradim čak i prije djeteta. Za to mi nije trebalo dijete.“

Altmanova pozadina je dobro poznata. Odrastao je u St. Louisu, daleko od Silicijske doline, kao štreber fasciniran naukom, energijom i umjetnom inteligencijom. “Cijeli život sam opsjednut istim idejama”, kaže. Nisu se promijenile “otkad sam, recimo, imao 18 godina”.

Altman je stigao na Stanford 2003. godine s namjerom da studira umjetnu inteligenciju, u vrijeme kada je duh vremena bio više usmjeren na Web 2.0. Tokom druge godine studija, pobijedio je na takmičenju u izradi poslovnih planova s ​​idejom koja će kasnije postati njegov prvi startup, Loopt. Bila je to telefonska aplikacija za dijeljenje lokacije s prijateljima. Tada je prvi put čuo za Y Combinator. Ukrcao se na noćni let za Boston kako bi razgovarao s osnivačem Paulom Grahamom. “Sjećam se da sam pomislio: Ovako je Bill Gates morao izgledati”, prisjeća se Graham njihovog prvog susreta.

Čip pokreće ChetGPT; Fotografija: Cody Pickens za Forbes

Ulazak u Y Combinator

Graham je bio toliko impresioniran da je, kada se penzionisao 2014. godine, imenovao Altmana – tada samo 28-godišnjaka – da preuzme vođenje Y Combinatora. Razlog? “Sam dobija ono što želi”, kaže Graham. “Dakle, ako je jedini način da Sam uspije u životu bio da YC uspije, onda bi YC uspio.”



U YC-u, Altman se bavio raznim oblastima, ali se posebno vezao za jedan sporedni projekat: organizaciju za istraživanje umjetne inteligencije pod nazivom OpenAI. Osnovan 2015. godine kao neprofitna organizacija, OpenAI je imao za cilj stvaranje AGI-ja, ili opšte umjetne inteligencije. To je u suštini umjetna inteligencija koja može “misliti” kao ljudi. Altman je lično regrutovao Grega Brockmana, tadašnjeg tehničkog direktora Stripea, i poznatog istraživača umjetne inteligencije Ilyu Satskevera, poznatog po svom pionirskom radu na neuronskim mrežama, da se pridruže kao suosnivači. Pomogao je uvjeriti Elona Muska, tada jednog od njegovih ličnih heroja, da podrži projekat sa 38 miliona dolara.

Altmanov fokus na OpenAI ubrzo je postao gotovo monomaničan. Zato je Y Combinator sve više izgledao kao hobi koji blijedi, a ne kao poziv koji je Graham zamišljao. Graham i suosnivačica YC-a Jessica Livingston bile su zapanjene 2019. godine kada su u saopštenju za javnost pročitale da je Altman imenovan za izvršnog direktora novog profitnog ogranka OpenAI-a. Livingston ga je zamolila da se ponovo u potpunosti posveti YC-u ili da se penzioniše.

„Postoje legitimne kritike“, kaže Altman danas. „Kada mi je postalo jasno da će OpenAI uspjeti, a ja sam vodio obje stvari, pomislio sam: ‘Mogu se pretvarati da mi je i dalje jednako stalo do YC-a, ali [OpenAI] je moja svrha i moram se nositi s tim.'“

Sukobi sa kolegama

Ne bi bio prvi put da su se Altmanovi prioriteti sukobili s prioritetima njegovih kolega. Nekoliko dana prije Dana zahvalnosti 2023. godine, upravni odbor neprofitne organizacije OpenAI otpustio ga je uz obrazloženje da “nije bio dosljedno iskren”. Na čelu pobune bio je suosnivač Satskever, koji je upravnom odboru rekao da “Sam pokazuje dosljedan obrazac laganja”. Optužio ga je za “stvaranje haosa, pokretanje mnogo novih projekata i huškanje ljudi jedne protiv drugih” u ostvarivanju vlastitih ciljeva. Altman je vraćen na posao samo pet dana kasnije, nakon onoga što se može smatrati najfarsičnijom korporativnom dramom u historiji Silicijske doline. Saga u kojoj su se zaposleni u OpenAI-u pobunili i prijetili masovnim odlaskom ako Altman ne bude vraćen na posao . Microsoft je iznenada uskočio s ponudom da ga zaposli, a kružile su glasine o novom modelu umjetne inteligencije toliko moćnom da je uplašio one koji su ga vidjeli.



Sve se to dogodilo usred vrtloga optužbi za dvoličnost i nepromišljenost. Naknadna istraga odbora zaključila je da je Altman zaista bio pravi vođa za OpenAI. Međutim, taj incident je ostavio neizbrisiv trag na njegovoj reputaciji.



Situaciji nije pomogla ni činjenica da je tri godine ranije interna borba za moć uzrokovala da se grupa vrhunskih zaposlenika OpenAI-a, uključujući brata i sestru Daria i Danielu Amodei, odvoji i osnuje Anthropic. Osnovali su konkurenta koji se posebno ističe fokusom na sigurnost umjetne inteligencije. Anthropic, koji sada vrijedi oko 350 milijardi dolara, s prihodom od oko 4,5 milijardi dolara u 2025. godini, postao je jedan od najopasnijih konkurenata OpenAI-a.

Sukob s Maskom

Još eksplozivnija od odlaska u Antropic bila je odluka OpenAI-a da restrukturira organizaciju i doda profitni ogranak. Taj potez je omogućio OpenAI-u da funkcionira više kao tipična kompanija i prima finansiranje od investitora. Uključujući ključnu Microsoftovu investiciju od 13 milijardi dolara koja je počela 2019. godine. Musk se tome žestoko usprotivio i izašao je u znak protesta, ne dobivši vlasnički udio u profitnom entitetu. Sudske intrige su brojne, ali Musk u tužbi tvrdi da je otišao jer je OpenAI napustio svoju prvobitnu misiju stvaranja umjetne inteligencije za dobrobit čovječanstva i okrenuo se maksimiziranju profita.

OpenAI tvrdi da je pravi razlog bio taj što kompanija nije htjela da im da kontrolu nad profitnom granom. Ubrzo nakon toga, 2023. godine, Musk je pokrenuo konkurentski xAI, koji se sada procjenjuje na 250 milijardi dolara. Očekuje se da će slučaj izaći na suđenje ovog proljeća. “To nije način na koji bih izabrao da provedem dane koji su pred nama”, kaže Altman. “Ali sam uvjeren u naš stav.”

Zašto nije uzeo dio?

Iako je Altman smatrao da je stvaranje profitne strukture neophodno za napredak OpenAI-a, nema sumnje da je to njemu lično koristilo. Ojačalo je njegov utjecaj i moć. Ali, na zaprepaštenje kritičara, ne i njegovo bogatstvo. Altman nije imao direktno vlasničko učešće u OpenAI-u kada je osnovan, niti ga ima danas, iako ga je mogao preuzeti tokom restrukturiranja. Zašto? “Ne znam. Nemam dobar odgovor”, kaže on. “Vjerovatno bih ga trebao preuzeti, samo da više nikada ne moram odgovarati na to pitanje.” Dodaje da je nedostatak vlasništva “super zbunjujuća, luda stvar koja proizvodi teorije zavjere”.

Robotska ruka koju je napravio OpenAI za rješavanje Rubikove kocke; Foto: Cody Pickens za Forbes

Restrukturiranje je pretvorilo Altmanovog nekadašnjeg heroja Maska u ogorčenog neprijatelja, koji je potom koristio xAI za izgradnju ChetGPT konkurenta pod nazivom Grok. Najavljen kao model umjetne inteligencije koji “traži istinu”, Grok je upleten u beskrajni tok kontroverzi zbog ponavljanja lažnih narativa o “genocidu nad bijelim”, nazivajući sebe “MechaHitler” i navodno generirajući seksualizirane slike maloljetnika (kompanija se kasnije izvinila). “Volio bih da stvari funkcioniraju drugačije. Ludo je koliko vremena provodi napadajući nas”, kaže Altman, žaleći se na Muskove optužbe da OpenAI ne djeluje sigurno. “Za njih, njihova vlastita kuća stalno gori po ovim pitanjima.”

Kombinuje strpljenje i nestrpljivost

Iako ga je sklonost da žuri s idejama koje ga uzbuđuju često dovodila u nevolje, to je ujedno i jedan od stubova njegovog uspjeha.



Uzmimo za primjer lansiranje ChetGPT-a. Rukovodstvo OpenAI-a je oklijevalo oko toga da li da model objavi javnosti, tvrdeći da je bolje pričekati snažniju verziju. Altman ih je uvjerio da to učine odmah. “Sam je rekao: ‘Hajde da pokušamo ovo izbaciti van'”, kaže Brockman, suosnivač i predsjednik OpenAI-a. Noć prije lansiranja, prisjeća se, tim je dao predviđanja o tome kako će sve ići. “Mislio sam da će to biti kratkotrajni bljesak”, kaže danas. “Sam je uvijek bio samouvjeren.”



Kao što pokazuju procjene OpenAI-a i prognoze veličine tržišta umjetne inteligencije, vrijeme lansiranja nije moglo biti bolje. On je “izuzetno usmjeren naprijed”, kaže Iger iz Disneyja o Altmanu. “To kombinuje i strpljenje i nestrpljivost.”



Ovdje nešto drugo funkcionira: Altman poznaje historiju. Njegovu želju za brzim lansiranjem proizvoda oblikovalo je proučavanje Xerox PARC-a, legendarnog istraživačkog centra u Silicijskoj dolini poznatog po izumima kao što su moderni grafički korisnički interfejs, laserski štampači i kompjuterski miš. Ali i zbog činjenice da nijedan od njih nije uspio da se komercijalizuje. “Morate imati ekonomski motor u tom ciklusu”, kaže Altman. “Mislim da postoji mnogo sjajnih inovacija koje nikada nisu izašle iz laboratorije jer se niko nije potrudio da ih jednostavno stavi u ruke ljudi.”

Oprez

Na tome sada radi. ChatGPT-ov rudimentarni tekstualni interfejs vuče korijene iz Elize, chatbota iz šezdesetih koji je slavno – i loše – glumio psihoterapeuta. Altman želi izumiti potpuno novu paradigmu. Uređaje koji će umjetnu inteligenciju učiniti neizostavnim dijelom svakodnevnog života.



U tu svrhu, OpenAI je u julu kupio IO, hardversku firmu Jonyja Ivea (dizajnera iMac-a, iPhonea i Apple Watch-a) za 6,5 ​​milijardi dolara. “Sam razumije da korisnički interfejs nije dekoracija”, kaže Ive. “On definiše ljudsko iskustvo.”

Altman je oduševljen projektom, ali uporno odbija da ga opiše. Tim radi u tajnoj kancelariji u sjevernom dijelu San Francisca. On o tome govori gotovo u stilu Cheshirea: vidi porodicu uređaja koji pružaju “ekstremnu kontekstualnu svijest i proaktivnu pomoć”. Možda postoji “mali prijateljski pratilac” koji vas posmatra, pomaže u zadacima i generalno poboljšava svakodnevno iskustvo. U jednom trenutku opisuje uređaj koji bi napravio savršen izbor artefakata koje je ranije pokazao. “Rekao bi: ‘Znam o čemu Sam nedavno razmišlja, šta ga vjerovatno uzbuđuje'”, kaže. “‘Također sam pratio kuda su mu oči išle po sobi.'”

Sve ovo bi mogla biti prevara. Altman ima reputaciju da voli sjajne predmete. Izazov dizajniranja uređaja koji bi mogli pomoći u definiranju ljudskog iskustva nije bez rizika. Silicijska dolina puna je neuspjeha koji “mijenjaju svijet”. Na primjer, Segway skuter, Magic Leapova previše obećavajuća proširena stvarnost i, u novije vrijeme, Humanova smiješna nosiva značka AI asistenta (kompanija koju podržava Altman). “Može propasti”, priznaje Altman. “Rijetko je iko u historiji uspio smisliti fundamentalno novi interfejs za računare.”

Saradnja sa Disneyjem

Također može biti štetno. OpenAI je kritikovan zbog objavljivanja proizvoda bez odgovarajućih sigurnosnih testova. I zbog uvođenja funkcija koje daju prioritet angažmanu korisnika u odnosu na psihološko blagostanje. Imenovao se u nekoliko tužbi za nezakonito prouzrokovanje smrti, u kojima se tvrdi da je ChetGPT direktno podsticao i/ili olakšavao samopovređivanje i samoubistvo. Mnogi tvrde da ogromni podatkovni centri koji pokreću ChetGPT gutaju energiju i vodu, stvarajući ekološke noćne more. OpenAI se uvijek brzo izvinjavao i obećavao da će se poboljšati, ali teško je ne vidjeti obrazac.

U decembru su Altman i Iger privukli pažnju u Silikonskoj dolini i Hollywoodu kada su objavili sporazum za OpenAI o licenciranju likova iz Disneyjevog univerzuma, uključujući Mickeyja Mousea, Dartha Vadera i Pepeljugu, za upotrebu u OpenAI aplikaciji Sora. Ona koristi AI za generiranje realističnih videa iz upita. Bio je to zapanjujući savez, s obzirom na to da je Disney poznat po zaštiti svoje intelektualne svojine. A Hollywood je generalno AI smatrao egzistencijalnom prijetnjom. Nakon više od godinu dana pregovora, sporazum je omogućio Disneyju, između ostalog, da uključi video zapise generirane Sorom na svoju Disney+ uslugu. Altman je također uvjerio zabavnog giganta da investira milijardu dolara u OpenAI. Tako je dao AI kolosu najčarobniji holivudski blagoslov. “Sam je to želio kao znak povjerenja i, u osnovi, da ojača partnerstvo”, kaže Iger. “I da stvori situaciju u kojoj Disney ima malo više udjela u igri.”

Rast utjecaja

Sam Altman i Masayoshi Son; Foto: Getty Images

To također pokazuje Altmanov utjecaj, koji je rastao zajedno s OpenAI-jem. Prvog punog dana drugog mandata predsjednika Trumpa, Altman se pojavio u Bijeloj kući s Trumpom, suosnivačem Oraclea Larryjem Ellisonom i milijarderom Softbanka Masayoshijem Sonom kako bi najavio Projekt Stargate . Riječ je o smjeloj investiciji od 500 milijardi dolara u američku infrastrukturu umjetne inteligencije. Bio je to ekstravagantan potez, prikladan za maksimalističkog predsjednika i investitora koji voli rizik poput Sona. Ali Altman je imao još veće ambicije. “Razgovarali smo i on je rekao: ‘Više je bolje'”, kaže Son za Forbes. “Više je bolje”.

Altman kaže da je s Trumpom bilo lako sarađivati ​​kada je u pitanju umjetna inteligencija, iako nacionalističke politike administracije nisu u potpunosti usklađene ni s njegovom ni s misijom OpenAI-a. “Njegov posao je da Amerika pobijedi. A ja gledam na našu misiju za čovječanstvo kao cjelinu”, kaže Altman. “Tu postoji određeni kontrast.”

Nema nikakvog tajnog plana

Ipak, iako OpenAI pravi masovnu ekspanziju za budućnost, postoje i sinergije u njihovim ekspanzionističkim tendencijama. Pored ChatGPT-a, Sore i svega ostalog na čemu Jony Ive zaista radi, kompanija razvija vlastiti AI čip, aplikaciju za društvene mreže koja će konkurirati X-u, pa čak razmatra i fabrike humanoidnih robota. U januaru je OpenAI objavio paket softverskih alata za zdravstvene organizacije i besplatni model ChatGPT-a, podržan oglasima. Glavni istraživački direktor OpenAI-a, Mark Chen, kaže za Forbes da se u narednoj godini nadaju razviti asistenta za istraživanje AI-ja koji će pomoći njegovom timu da ubrza realizaciju ideja.

„Krećemo se ka sistemu koji će moći samostalno da inovira“, kaže Altman. „Mislim da većina svijeta nije razumjela šta to znači.“

Kritičari kažu da Altman samo pokušava učiniti OpenAI prevelikim da bi propao. To je argument koji saveznici odbacuju. “Ne mislim da postoji neka tajna agenda”, kaže predsjednik OpenAI-a Brett Taylor. “Ljudi su jednostavno jako uzbuđeni zbog utjecaja umjetne inteligencije na čovječanstvo.”

Graham misli da je to Altmanova priroda. “Ako vidi priliku koja nije iskorištena, teško mu je da je ne iskoristi”, kaže on. Primjećuje da njegov bivši student posebno voli stvari koje su decentne. “Kladim se da mu je teško odoljeti kupovini poslovnog prostora u San Franciscu.”

Previše aktivnosti?

Altman ima uloge u više od 400 kompanija, što bi moglo ukazivati ​​na određeni nedostatak fokusa. Više zaposlenika OpenAI-a reklo je za Forbes da se boje da kompanija pokušava učiniti previše, prebrzo. Brinu se o njenoj sposobnosti da ostane u prednosti u trci modela, posebno nakon GPT-5, koji je široko smatran razočarenjem. Također su bili šokirani kada je Apple odabrao Googleove AI modele za sljedeću generaciju Sirija. To je ugovor koji je trebao pripasti OpenAI-ju jer je već pokretao Apple Intelligence platformu. “Da, to nije bilo sjajno”, kaže jedan inženjer. “Mnogi od nas su mislili da je to gotova stvar.”

Altman, s druge strane, kaže da je “110%” fokusiran na OpenAI i njegovu osnovnu misiju, opću umjetnu inteligenciju (AGI). To je praktično teško definirati i može biti udaljeno tri, 30 ili beskonačno godina. U jednom trenutku on jednostavno proglašava pobjedu: “U osnovi smo izgradili AGI, ili smo vrlo blizu tome.”

Kada mu je rečeno o ovoj tvrdnji, izvršni direktor Microsofta, Satya Nadella, daje realnu procjenu. “Ne mislim da smo ni blizu [AGI]”, kaže sa osmijehom. “Imamo dobar proces. Nije stvar u tome da li ćemo to Sam ili ja proglasiti.” Čak i kao jedan od najvažnijih partnera OpenAI-a, Nadella priznaje prirodno “trenje” dok se kompanije takmiče u oblasti umjetne inteligencije. “Bit će sivih zona”, kaže. “Dakle, mislim da je termin ‘neprijatelji’ dobar način da se opiše taj odnos.”

Nekoliko dana kasnije, Altman ublažava ton. „Mislio sam to kao duhovnu izjavu, a ne doslovnu“, kaže. Postizanje općeg unaprjeđenja inteligencije (AGI), priznaje, zahtijevat će „mnogo velikih, srednjih otkrića. Ne mislim da nam je potrebno neko veliko.“

Postigao je gotovo sve što je želio

Altman zna da njegove motivacije mogu biti zbunjujuće za neke. “Teško je znati šta se dešava u njegovoj glavi”, kaže Graham, njegov dugogodišnji mentor, koji bi barem trebao imati neki uvid. Altmanova odlučnost da odmah i agresivno proširi kompaniju često je izazivala kritike. Uzmimo za primjer njegovu obavezu da potroši 1,4 biliona dolara, uglavnom na AI čipove i podatkovne centre, u narednih osam godina. Po njegovom mišljenju, “očigledno je” da će toliko novca i računarske snage biti potrebno da bi se održao korak s eksponencijalnom upotrebom AI. “Ostatak svijeta kaže: ‘finansijska stvarnost’. I ne mislim da sam najjači u zadržavanju te dvije perspektive u glavi”, kaže on.

Altman ima prilično jednostavan plan nasljeđivanja za OpenAI: prepustiti kompaniju modelu umjetne inteligencije. Ako je cilj da umjetna inteligencija postane toliko napredna da može voditi kompanije, pita se, zašto ne i njegov model? “Nikada ne bih stao na put tome”, kaže. “Trebalo bi da sam najspremniji da to učinim.”

I šta onda?

Kaže da nema profesionalnih ambicija izvan OpenAI-a, uz jednu ogradu. U svijetu nakon AGI-ja, možda će pronaći strast u novoj vrsti rada koja još nije stvorena. “Stvari koje sam zaista želio postići, uglavnom sam i postigao”, kaže. “Sada imam osjećaj kao da igram za bonus bodove.”

Richard Nieva, novinar Forbesa

Anna Tong, novinarka Forbesa

