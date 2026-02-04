Forbes Magazin: Put Amile Hrustić od Sarajeva do Praga i ekonomska strana Zimskih olimpijskih igara (VIDEO)

U novoj emisiji Forbes Magazina donosimo intervju sa uspješnom Bosanskom Amilom Hrustić. Bila je studentica kada je, zajedno sa još dvoje kolega osvojila javni konkurs za konceptualni dizajn mosta Festina Lente, koji je danas ne samo funkcionalna veza, već i simbol kreativnog duha Sarajeva.

Profesionalno je stasala između Bosne i Hercegovine i Praga, gdje je gradila karijeru u vodećim svjetskim kreativnim agencijama, radeći na kampanjama za neke od najvećih kompanija nagrađivanim na međunarodnim festivalima.

Paralelno s komercijalnim uspjehom, razvija autorske projekte s jasnom društvenom porukom. Danas radi kao freelance kreativna direktorica, fokusirana na održivu modu, tekstilnu umjetnost i odgovornu proizvodnju, birajući projekte koji imaju smisao, autentičnu vrijednost i dugoročni utjecaj.

Forbes Magazin donosi i najzanimljivije detalje sa Zimskih olimpijskih igara Milano Corina 2026 koje počinju ovog petka.

U emisiji pogledajte i kako je finansijski u prvoj sedmici prošao dokumentarni film “Melania”, o životu Prve dame SAD-a u Bijeloj kući.