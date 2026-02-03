Napravljena prva lebdeća vjetroturbina na svijetu – visoka poput zgrade od 13 spratova

Kineska kompanija Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology proizvela je najmoćniju zračnu vjetroturbinu na svijetu. Ovaj ogromni sistem za energiju vjetra S2000 Stratosphere Airbone Wind Energy System (SAWES), letio je na visini od 2,000 metara u jugozapadnoj kineskoj provinciji Szechuan, između 19. i 21. septembra prošle godine i time proizveo jedan megavat električne energije.

Prema podacima plaforme Futuruism, ova letjelica veličine je košarkaškog terena i visoka poput zgrade od trinaest spratova. Sa dužinom od šezdeset metara i širinom od četrdeset, funkcioniše kao “elektrana u vazduhu” i kombinuje platformu vazdušnog broda sa vjetroturbinama kako bi uhvatila jače, stabilnije vjetrove visoko iznad zemlje.

Test je obuhvatao sastavljanje u pustinjskim uslovima, provjere pritiska, kao i lansiranje i povrat letjelice pri jakim vjetrovima, i danju i noću.

Foto/Beijing Linyi Yunchuan/Zvanična web stranica

Kako izvještava Forbes Srbija, na prvoj probi proizvela je 385 kilovat-sati električne energije. Iz ekološke perspektive, ima jednostavniju konstrukciju, te mnogo manji utjecaj na životnu sredinu. Ne iziskuje sve ono što je potrebno za postavljanje vjetroparkova na zemlji.

„Tradicionalne vjetroturbine rade tako što rotiraju svoje lopatice kada ih udari vjetar, čime proizvode električnu energiju. Ovaj generator funkcioniše slično, osim što se proizvodnja energije ne odvija na nivou tla, već u zraku“, rekao je Weng Hanke za Euronews, suosnivač i glavni tehnološki direktor kompanije Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology.

„Koristi energiju vjetra za pokretanje lopatica za proizvodnju električne energije, koja se zatim prenosi preko nadzemnih kablova iz zraka do zemlje“, dodao je.