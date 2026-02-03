Stigli prvi solarni paneli u Novu Željezaru Zenica

Danas je fabrici Nova Željezara Zenica stigla prva pošiljka solarnih panela snage 2 MW. U narednim danima očekuje se dolazak dodatnih 8 MW panela, a pripremni radovi na krovovima hala već su u toku. Ovim projektom, kako su objavili iz kompanije, pravi se značajan korak ka održivoj proizvodnji i energetski efikasnoj budućnosti.

Kako je za Forbes BiH ranije pojasnio suvlasnik i generalni direktor Željezare, Ahmed Hamzić, plan je postaviti solarne panele na krovove hala ukupne snage oko 23 MW, te razviti solarno polje na deponiji skrapa snage oko 123 MW.

Foto/Nova Željezara Zenica/Zvanična Facebook stranica

Prema Hamziću, ova energana će osigurati stabilno grijanje grada i potvrditi status Zenice kao zelene industrijske zone, smanjujući troškove energije i ovisnost o skupom gorivu nakon iscrpljenja rude.

“Kroz projekat izgradnje energane, ekologija bi profitirala na osnovu ekonomije. Ovime bismo očistili zemlju, što je prioritet, i stvorili zelenu industrijsku zonu” kazao je Hamzić za Forbes BiH.

Logistički projekti fabrike, kaže on, uključuju korištenje 54 km željezničke infrastrukture unutar kruga fabrike i izgradnju terminala za rasute i kontejnerske terete, što bi omogućilo skraćenje transportnih ruta i smanjenje troškova. Time bi se u Zenici moglo skladištiti pšenica, soja, ulje i drugi proizvodi, umjesto da se čuvaju u udaljenim lukama u Kopru i Rijeci.

„Zašto to da ne bude u Zenici?“, kaže Hamzić, dodajući da je cilj diverzificirati poslovanje Željezare. „Kroz naše projekte želimo da raširimo lepezu djelatnosti“, naglašava on.

Trenutno u zeničkoj Željezari radi oko 1.900 ljudi, a mnoge porodice direktno zavise od njenog rada.