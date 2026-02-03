Stigli prvi solarni paneli u Novu Željezaru Zenica
Danas je fabrici Nova Željezara Zenica stigla prva pošiljka solarnih panela snage 2 MW. U narednim danima očekuje se dolazak dodatnih 8 MW panela, a pripremni radovi na krovovima hala već su u toku. Ovim projektom, kako su objavili iz kompanije, pravi se značajan korak ka održivoj proizvodnji i energetski efikasnoj budućnosti.
Kako je za Forbes BiH ranije pojasnio suvlasnik i generalni direktor Željezare, Ahmed Hamzić, plan je postaviti solarne panele na krovove hala ukupne snage oko 23 MW, te razviti solarno polje na deponiji skrapa snage oko 123 MW.
Prema Hamziću, ova energana će osigurati stabilno grijanje grada i potvrditi status Zenice kao zelene industrijske zone, smanjujući troškove energije i ovisnost o skupom gorivu nakon iscrpljenja rude.
“Kroz projekat izgradnje energane, ekologija bi profitirala na osnovu ekonomije. Ovime bismo očistili zemlju, što je prioritet, i stvorili zelenu industrijsku zonu” kazao je Hamzić za Forbes BiH.
Logistički projekti fabrike, kaže on, uključuju korištenje 54 km željezničke infrastrukture unutar kruga fabrike i izgradnju terminala za rasute i kontejnerske terete, što bi omogućilo skraćenje transportnih ruta i smanjenje troškova. Time bi se u Zenici moglo skladištiti pšenica, soja, ulje i drugi proizvodi, umjesto da se čuvaju u udaljenim lukama u Kopru i Rijeci.
„Zašto to da ne bude u Zenici?“, kaže Hamzić, dodajući da je cilj diverzificirati poslovanje Željezare. „Kroz naše projekte želimo da raširimo lepezu djelatnosti“, naglašava on.
Trenutno u zeničkoj Željezari radi oko 1.900 ljudi, a mnoge porodice direktno zavise od njenog rada.