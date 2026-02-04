Zabrinutost na tržištima, dionice tonu, bitcoin pada na najniži nivo od 2024.

Na finansijskim tržištima u utorak zavladalo je nervozno raspoloženje. Američke dionice su pale, dok je bitcoin dostigao najniži nivo od novembra 2024. godine.

Dow Jones indeks zatvorio je sa padom od 167 poena, odnosno 0,34 posto, nakon što je tokom dana gubio i do 575 poena. Širi S&P 500 pao je za 0,84 posto, dok je tehnološki Nasdaq izgubio 1,43 posto. S&P 500 i Nasdaq zabilježili su najgori dan u posljednje dvije sedmice, a pad su predvodile tehnološke i softverske dionice.

Bitcoin je ranije tokom dana pao za gotovo sedam posto i spustio se ispod 73.000 dolara, što je njegov najniži nivo od pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. Nakon toga se djelimično oporavio i trgovao oko 76.800 dolara. U odnosu na rekord iz oktobra, kada je premašio 126.000 dolara, bitcoin je izgubio oko 40 posto vrijednosti.

Dok su dionice i kriptovalute bile u padu, cijene zlata i srebra su rasle. Terminski ugovori na zlato porasli su za 6,7 posto, na 4.965 dolara po unci, dok su terminski ugovori na srebro skočili za oko 10 posto, na približno 85 dolara po unci. Prema podacima FactSeta, zlato je u posljednjih pet godina ostvarilo bolji učinak od bitcoina.

Pad dionica djelimično je povezan sa novim zabrinutostima oko umjetne inteligencije. Startup Anthropic predstavio je nove mogućnosti svog chatbota Claude, uključujući alate za pravni rad, što je izazvalo strahove od poremećaja poslovnih modela softverskih kompanija. Dionice Salesforcea pale su za 6,85 posto, dok su Microsoft, Amazon i Nvidia zabilježili pad između 1,79 i 2,87 posto.

Na tržišta je dodatno uticala geopolitička situacija nakon izvještaja da su Sjedinjene Američke Države oborile iranski dron koji se približavao američkom nosaču aviona. Indeks volatilnosti VIX porastao je za 10 posto i nakratko dostigao nivo od 20 poena. CNN-ov indeks straha i pohlepe pao je sa nivoa „pohlepe“ na „strah“.

Cijene nafte su porasle usljed rasta napetosti između SAD-a i Irana. Brent nafta poskupjela je za 1,6 posto na 67,33 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta porasla za 1,7 posto na 63,21 dolar po barelu. Indeks američkog dolara pao je za 0,28 posto.

