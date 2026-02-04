Mnoga poznata imena pojavljuju se u Epsteinovim dosjeima, šta znamo do sada

Novoobjavljeni dokumenti o osramoćenom preminulom finansijeru i seksualnom prestupniku Jeffreyju Epsteinu, uključujući i dokumente potpuno redigovanih stranica, prikazani su u ovom materijalu koji je objavilo Ministarstvo pravde SAD-a.

Glavni naslovi iz najnovije serije objavljenih dokumenata vezanih za osuđenog seksualnog prestupnika Jeffreyja Epsteina fokusiraju se na predsjednika Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika Billa Clintona, Billa Gatesa, Elona Muska i bivšeg princa Andrewa, među ostalima. I s pravom. Ta imena su rasuta širom dokumenata.

Navodne Epsteinove žrtve, u međuvremenu, bile su zgrožene što je Ministarstvo pravde objavilo neredigovane fotografije nage djece prije nego što ih je uklonilo, prema izvještajima koji su se prvi put pojavili u The New York Timesu.

Odavno zakašnjela saga o objavljivanju dokumenata povezanih s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom nastavit će se. Do sada su objavljeni milioni dokumenata, a očekuje se da ih bude još.

Mnoga poznata imena pojavljuju se u milionima dokumenata koji su do sada objavljeni. Neki navodi djeluju kao da proturječe ranijim izjavama, poput očigledne želje Elona Muska izražene u jednom e-mailu da prisustvuje „divljoj“ zabavi na Epsteinovom ostrvu. Musk poriče da je ikada bio na ostrvu ili prisustvovao takvoj zabavi.

U dokumentima se nalaze brojna neugodno otkrivajuća saznanja, uključujući Martu Stewart koja pokušava doći do Epsteinovog broja mobilnog telefona i Katie Couric koja hvali „ODLIČNE“ lazanje koje je jela na njegovoj zabavi. Norveška krunska princeza iznijela je neobične komentare o nevjeri. Slavni doktor Peter Attia pravio je prostačke šale. Suvlasnik New York Giantsa Steve Tisch, čini se, tražio je društvo žena.

Ovo su samo neki uvidi u rijedak i privilegovan svijet u kojem se Epstein kretao, čak i nakon kontroverznog sporazuma o priznanju krivice iz 2008. godine, kada je osuđen po optužbama vezanim za nagovaranje maloljetnika.

Samo pojavljivanje nečijeg imena u objavljenim dokumentima ne znači da je ta osoba učestvovala u Epsteinovim zločinima ili bila svjesna njih, iako se većina navedenih razmjena dogodila nakon njegove prve presude.

Bill Gates u središtu poruka

Dugogodišnji odnos između Gatesa i Epsteina dobro je dokumentovan. Najnovija objava dokumenata samo otvara nova pitanja. Nije jasno ko je napisao poruke nalik nacrtima iz 2013. godine koje su sačuvane u Epsteinovom e-mail nalogu. Ipak, čini se da u formi toka svijesti bilježe osjećaje izdaje usmjerene prema suosnivaču Microsofta. U nacrtima se spominju bračne nesuglasice između Gatesa i njegove tadašnje supruge Melinde. Govori se o poslovnim dogovorima, ideji da Gates ima zabrinutost zbog spolno prenosive bolesti i propalim poslovnim poduhvatima. U poruci se izražava bojazan da bi javni razvod Billa i Melinde Gates naštetio njihovoj fondaciji. Kasnije će se taj razvod pretvoriti u višegodišnji proces.

Predstavnik Billa Gatesa rekao je za New York Times da su te tvrdnje, koje dolaze od dokazanog i ogorčenog lažova, apsolutno besmislene i potpuno netačne. Jedino što ti dokumenti pokazuju jeste Epsteinova frustracija što nije imao trajan odnos s Gatesom i koliko je daleko bio spreman ići da ga uplete i okleveta.

Musk, umjesto da odbije poziv, pokušavao koordinirati put na Epsteinovo ostrvo

Elon Musk je ranije tvrdio da je odbio Epsteinove pokušaje da ga pozove na privatno ostrvo. Međutim, u objavljenim dokumentima upravo se Musk pojavljuje kao osoba koja pokušava organizovati posjetu.

U e-mailu iz 2012. godine Epstein pita Muska koliko će ljudi trebati prevoz helikopterom do ostrva. Musk odgovara da će to biti samo on i njegova tadašnja supruga Talulah Riley, te pita koja bi noć bila najpogodnija za „najluđu zabavu“.

Detaljna prepiska između dvojice muškaraca proturječi Muskovoj tvrdnji iz prošle godine da je „ODBIO“ prisustvovati zabavi na Epsteinovom ostrvu.

Nakon objave dokumenata, Musk je na platformi X izjavio da nikada nije bio na Epsteinovim zabavama i da je više puta pozivao na procesuiranje onih koji su s Epsteinom počinili zločine. Dodao je da pravi test pravde nije samo objavljivanje dokumenata, već krivično gonjenje onih koji su počinili gnusne zločine zajedno s Epsteinom.

Lajčak i Epstein

Lutnick je tražio koordinate za kapetana svog broda

U decembru 2012. godine, sadašnji Trumpov ministar trgovine pokušavao je dobiti koordinate za kapetana svog broda kako bi se povezao s Epsteinom, vjerovatno na njegovom privatnom karipskom ostrvu, radi večere. Lutnick je bio na brodu sa suprugom, još jednim bračnim parom i djecom obje porodice. Kasnije su razgovarali o mogućem ručku.

Godinama kasnije, 2015. godine, Lutnick je pokušao pozvati Epsteina na političko prikupljanje sredstava za Hillary Clinton.

Glasnogovornik Ministarstva trgovine rekao je za CNN da je sekretar Lutnick imao ograničene kontakte s Epsteinom u prisustvu svoje supruge i da nikada nije bio optužen za bilo kakvo krivično djelo.

Richard Branson rekao Epsteinu da „dovede svoj harem“

Osnivač Virgin Groupa bio je poznat kao Epsteinov poznanik i prije objave dokumenata. U jednom e-mailu iz 2013. godine, Branson je rekao Epsteinu da bi se rado sastao s njim kad god budu u istoj oblasti, „pod uslovom da dovedeš svoj harem“.

Branson je također savjetovao Epsteina da zamoli Billa Gatesa da mu bude garant nakon što je Epstein morao biti registrovan kao seksualni prestupnik.

Glasnogovornik Virgin Groupa naveo je da se izraz „harem“ odnosio na tri punoljetne žene iz Epsteinovog tima i da je Branson samo ponovio izraz koji je Epstein prethodno upotrijebio. Također je navedeno da Branson, da je znao pune činjenice, nikada ne bi imao ikakav odnos s Epsteinom.

Richard Branson smatra Epsteinova djela odvratnim i podržava pravo na pravdu za njegove brojne žrtve.

