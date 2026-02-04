Kina otkriva plan da naruši dominaciju američkog dolara, može li to zaista uspjeti

Kina koristi priliku da izazove američku dominaciju u globalnim finansijama i poveća svoj međunarodni uticaj, i to na račun jakog američkog dolara.

Geopolitička neizvjesnost, u velikoj mjeri potaknuta često haotičnom ekonomskom politikom predsjednika Donalda Trumpa, posljednjih sedmica potresa tržišta, pri čemu je dolar pao na najniži nivo u posljednje četiri godine. Istovremeno, investitori se okreću sigurnim utočištima, što je cijenu zlata gurnulo na rekordne nivoe iznad 5.500 dolara po unci. To je Kini otvorilo prostor da promoviše vlastitu valutu kao održivu alternativu.

Tokom vikenda, glavni ideološki časopis Komunističke partije Kine objavio je izjave predsjednika Xi Jinpinga u kojima su izneseni planovi da se renminbi pretvori u globalnu rezervnu valutu. Tu ulogu trenutno ima američki dolar, koji je glavna valuta za većinu međunarodnih transakcija i smatra se jednom od najsigurnijih investicija na svijetu.

Niko ne očekuje da će se to uskoro promijeniti. Ipak, nagli pad vrijednosti dolara otkako se Trump ponovo vratio na vlast prošle godine barem je otvorio vrata potencijalnim izazivačima.

Prema časopisu Qiushi, Xi je rekao državnim zvaničnicima da Kina treba težiti uspostavljanju snažne valute koja će se široko koristiti u međunarodnoj trgovini i deviznim poslovima, uz moćnu centralnu banku i sposobnost da privuče investicije i utiče na globalno formiranje cijena.

Komentari kineskog lidera dati su privatno tokom 2024. godine. Partija ih je objavila u trenutku kada se Kina pozicionira kao pouzdaniji ekonomski i politički partner od Sjedinjenih Američkih Država, i već počinje da vidi rezultate. Evo šta zasad znamo.

Zašto su kineski planovi važni baš sada

Kina više od deset godina pokušava integrisati renminbi u međunarodna tržišta i osigurati njegovu stabilnost kao globalne valute. Međutim, tek nedavno počinje ubirati plodove rastuće zabrinutosti zbog američke ekonomske politike i trenda poznatog kao dedolarizacija.

Trumpova odluka da uvede više krugova carina glavnim trgovinskim partnerima potkopala je povjerenje u ekonomski rast SAD i vrijednost njegove valute. Promjena u vodstvu Federalnih rezervi, za koje je Trump nominovao Kevina Warsha nakon čestih sukoba s aktuelnim predsjednikom Jeromeom Powellom, dodatno je povećala neizvjesnost oko monetarne politike i kamatnih stopa.

Investitori smanjuju izloženost dolaru još od prošle godine, a predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde pozvala je euro da preuzme veću ulogu u globalnim finansijama. Prijetnje carinama i sankcijama koje nameće SAD navele su neke države da potraže načine da smanje zavisnost od dolara.

„Da biste ljude naveli da koriste renminbi, morate pronaći neku nišu, a to je bilo izuzetno teško“, rekao je Dinny McMahon, šef istraživanja tržišta u firmi Trivium China. „Sada Partija smatra da smo u jedinstvenom historijskom trenutku, jer ljudi postaju razočarani dolarom.“

Zašto je kontrola globalne rezervne valute toliko važna

Dolar je više od 80 godina u središtu globalne ekonomije, još od Drugog svjetskog rata i Bretton Woodskog sporazuma, kojim je dolar postavljen kao standard vezan za zlato, a 44 druge valute su bile vezane za njega. Snažna potražnja za dolarom daje SAD veću moć da se zadužuje po niskim kamatama i da nameće sankcije drugim državama.

Međunarodni monetarni fond priznaje još sedam glavnih rezervnih valuta, uključujući euro, renminbi, japanski jen, kanadski dolar, australijski dolar, britansku funtu i švicarski franak. Kina nastoji ojačati status svoje valute kako bi se zaštitila od američke finansijske hegemonije i pritisaka, te povećala vlastiti politički i ekonomski uticaj u globalnoj trgovini i finansijama.

Šta je Kina učinila da ojača renminbi

Kina je poduzela mjere kako bi renminbi učinila privlačnijim stranim investitorima, uključujući veći pristup kineskim vrijednosnim papirima poput dionica, obveznica i roba, kao i pojednostavljenje prekograničnih plaćanja.

Jačanje trgovinskih veza s ekonomijama u razvoju dodatno je ojačalo argument za veću upotrebu renminbija u međunarodnim transakcijama. Upotreba renminbija u trgovinskim poravnanjima dostigla je rekordne nivoe nakon što su zapadne zemlje uvele sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, dok je Kina ostala jedan od glavnih ruskih trgovinskih partnera.

Prošlog ljeta, guverner kineske centralne banke Pan Gongsheng izjavio je da je renminbi najveća valuta za finansiranje trgovine u svijetu i treća najveća platna valuta, te pozvao na razvoj multipolarnog valutnog sistema umjesto dominacije dolara.

Ideja da bi dolar mogao biti ozbiljno izazvan očigledno je uznemirila Trumpa. Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika, blok poznat kao BRICS, razmatrali su ideju stvaranja nove rezervne valute, na šta je Trump rekao da bi odgovorio carinama od 100 posto ukoliko bi se to ikada ostvarilo.

Može li renminbi zaista zamijeniti dolar

Globalni finansijski sistem koji se primarno oslanja na renminbi još je daleko od stvarnosti. Prema podacima MMF-a, američki dolar je prošle godine činio oko 57 posto deviznih rezervi, euro oko 20 posto, a renminbi oko 2 posto. Kina nije eksplicitno navela da želi potisnuti dolar, već da proširi ulogu vlastite valute u odnosu na postojeći poredak.

Ipak, iako Kina predstavlja renminbi kao praktičnu i sigurnu valutu za globalnu trgovinu, stručnjaci ističu da stroge kontrole protoka kapitala u i iz zemlje odvraćaju investitore i finansijske institucije od oslanjanja na renminbi kao rezervnu valutu. Kina također može imati interes da zadrži nižu vrijednost renminbija u odnosu na druge valute kako bi podržala ekonomiju zasnovanu na izvozu.

„Ne mogu zamisliti svijet u kojem bi stepen prihvatanja renminbija kao rezervne imovine bio blizu nivoa dolara ili eura, i ne mislim da to ni Peking očekuje“, rekao je McMahon. „Ali s obzirom na promjenjive tokove globalnog finansijskog sistema i geopolitike, Peking svakako vidi priliku da dobije na značaju.“

