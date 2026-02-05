Kina i SAD u sukobu oko najbogatijeg svjetskog ležišta dva rijetka metala

Borba u upravnom odboru za kontrolu australijske kompanije koja se bavi rijetkim metalima, a koja je privukla investicionu podršku iz Sjedinjenih Država, dobila je ličnu dimenziju. Australijska vlada novčano je kaznila kinesku državljanku optuženu da je ignorisala sudski nalog.

Savezni sud Australije izrekao je novčanu kaznu od četiri miliona australijskih dolara (2,8 miliona američkih dolara) gospođi Jing Tian, kao i kaznu od 10 miliona australijskih dolara (sedam miliona američkih dolara) povezanoj kineskoj kompaniji Indian Ocean Infrastructure Shipping and Service, zbog kršenja australijskog zakona o stranim ulaganjima.

Ove kazne predstavljaju najnoviji razvoj događaja u dugotrajnoj borbi za kontrolu nad kompanijom Northern Minerals. To je australijska firma koja razvija projekat teških rijetkih elemenata Browns Range u regionu Istočni Kimberli u Zapadnoj Australiji.

Ruda iz ležišta Brwns Range bogata je sa dva rijetka elementa najviše vrijednosti – terbijumom i disprozijumom. Oni imaju širok spektar primjene, uključujući proizvodnju materijala važnih za vojsku. Jedan od njih je Terfenol-D koji se koristi u pomorskim sonarima i senzorima.

Pokušaji preuzimanja kontrole

Još prije nekoliko decenija prepoznato kao nalazište rijetkih metala velike vrijednosti, Range je udaljeno područje. Northern Minerals je dugo imao poteškoća da obezbijedi podršku investitora za njegov razvoj.

To se promijenilo prije oko tri godine, kada je Kina počela da ograničava izvoz rijetkih elemenata. Potez je podstakao žurbu da se razviju izvori snabdijevanja van Kine i doveo do podrške institucija za finansiranje izvoza vlada Australije i SAD.

Kineski investitori su takođe prepoznali značaj Browns Rangea. Pokrenuli su više pokušaja da preuzmu kontrolu nad kompanijom Northern Minerals kupovinom akcija i zahtjevima za mjesta u upravnom odboru.

Međutim, kineski pokušaji preuzimanja kontrole nad Rangeom došli su u sukob sa australijskim zakonom o stranim ulaganjima. To je dovelo do niza sudskih naloga prema kojima su neki investitori u Northern Minerals morali da prodaju svoje akcije.

Pravna bitka

Uzastopni pokušaji da se nalozi o prodaji akcija sprovedu izgleda da nisu bili uspješni, jer su kineski investitori nastavili sa naporima da preuzmu kontrolu nad Northern Mineralsom. Uključujući i zahtjev prošle nedjelje da predsjednik kompanije, Adam Handley, bude smijenjen.

Ovaj pravni napad je pratila odluka Saveznog suda da izrekne novčane kazne gospođi Tian i kompaniji Indian Ocean International.

Northern Minerals je u saopštenju podnijetom australijskoj berzi naveo da nije bio strana u najnovijem sudskom postupku. Vodilo ga je odjeljenje za strana ulaganja australijskog Ministarstva finansija.

Kompanija je, međutim, dodala da još nije dobila nikakvu potvrdu od Odbora za strana ulaganja Australije da su istrage o kineskim investitorima u njenoj vlasničkoj strukturi završene.

U složenoj pravnoj džungli koja okružuje Northern Minerals često se gubi iz vida pravi ulog – kontrola nad nalazištem rijetkih elemenata koje predstavlja jedan od najbogatijih izvora disprozijuma i terbija van Kine u svijetu.

Tim Treadgold, saradnik Forbesa

