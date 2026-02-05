Slovenci ulaze na tržište Latvije s investicijom od 50 miliona, pridružila im se i Tesla

Slovenska energetska kompanija NGEN, sa sjedištem u Žirovnici, ulazi na latvijsko tržište akvizicijom SIA Liepaja ESS, koja razvija projekat skladištenja energije u baterijama.

Očekuje se da će sistem, snage 100 megavata i kapaciteta skladištenja do 200 megavat sati, biti povezan na mrežu do kraja 2026. godine. Oslanjat će se na tehnologiju američke kompanije Tesla, s kojom NGEN sarađuje od osnivanja kompanije prije osam godina.

Atraktivno tržište

„Latvija je atraktivno tržište zbog dobro regulisanog zakonodavstva i velikih ambicija u oblasti energetike. Ovaj projekat također jača sigurnost elektroenergetskog sistema“, rekao je Roman Bernard, jedan od vlasnika i direktor NGEN grupe, na predstavljanju investicije. Prema podacima na web stranici Latvijske investicione agencije, cijela investicija vrijedi 50 miliona eura, a sam sistem 30 miliona eura.

Teslin potpredsjednik za energiju i punjenje, Michael Snyder, također je bio prisutan na događaju i rekao da na tržište ulaze zajedno s NGEN-om i da će kompanije “dodatno ojačati” svoje dugoročno partnerstvo. “Ovo će pomoći u implementaciji Megapack tehnologije, koja će podržati elektroenergetski sistem Latvije u njegovom prelasku na obnovljive izvore energije i povećati energetsku nezavisnost”, rekao je Snyder.

Shema baterijskog sistema koji će biti smješten u blizini Liepaje, trećeg najvećeg grada u Latviji, Foto: NGEN

Vlasnici NGEN-a su Bernard, Damian Merlak i Skrinja BB u vlasništvu Boštjana Bandelja. Bernard je ujedno i direktor, a sredinom januara mu se u upravi pridružio izvršni direktor Dejan Paravan, koji je u NGEN došao iz državne Gen energije.

Skladištenje, ali i sistemske usluge

Kako je Bernard rekao letonskim medijima, odluka o ulasku na tržište Latvije povezana je s evropskom energetskom tranzicijom. Evropsko tržište ima veliku potrebu za tehnologijama skladištenja energije zbog brzog rasta udjela varijabilnih obnovljivih izvora energije.

Očekuje se da će novi sistem olakšati i sinhronizaciju baltičkih država s evropskom kontinentalnom elektroenergetskom mrežom nakon prošlogodišnjeg isključenja iz takozvane Brell mreže, koja također uključuje Bjelorusiju i Rusiju, a koju kontrolira Moskva. Planirani sistem stoga će služiti ne samo za skladištenje energije, već i za osiguranje stabilnosti energetskog sistema Latvije.

Osnivač kompanije iz Žirovnice nam je prije dvije godine rekao da NGEN planira investirati više od milijardu eura na evropskom tržištu do 2030. godine. Bernard je u jesen za Forbes Slovenia izjavio da ove godine planira i širenje na Rumuniju i Italiju. Više u članku Brzo širenje kompanije iz Žirovnice, sljedeće mete su Poljska i Hrvatska.

Andreja Lončar, Forbes Slovenija