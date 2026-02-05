Profit raste, ali kultni brend igračaka zatvara prodavnice i povlači se sa nekih tržišta

Radost mališana u Italiji zbog dolaska najstarijeg brenda igračaka na svijetu na njihovo tržište, nije dugo trajala. Kako javljaju italijanski mediji, kultni Hamleys zatvara svoje prodavnice u Milanu, Rimu i Bergamu, dok se još uvijek ne zna šta će biti krajnji ishod za prodavnicu u Pompejima, koja još uvijek radi online.

Prodavnice u Rimu i Milanu su otvorene 2023., i 2024. godine uz veliku pompu. Planovi za širenje na italijansko tržište su postojali, međutim, ekonomska situacija je nametnula svoju dinamiku, te je kompanija odlučila restrukturirati poslovanje i fokusirati se na profitabilna tržišta, a jedno od njih je Bliski istok i Azija.

Ograničenje troškova

Profit Hamleys-a je u posljednjoj fiskalnoj godini porastao sa 51,4 na 53,3 miliona funti, međutim, uprkos rastu, britanski gigant je naredio zatvaranje 29 prodavnica preko Lamanša kako bi ograničio troškove, prenose mediji u Italiji.

“Ovo je iznenadna odluka, koju je radnicima tokom vikenda saopštila grupa Giochi Preziosi, koja kontroliše brend u našoj zemlji. Kompanija je objavila da je zatvaranje Hamleys prodavnica naređeno kako bi se riješile privremene ekonomske i finansijske poteškoće i da namjerava pristupiti alatu za upravljanje krizama”, navodi se u saopštenju Osnovnog sindikalnog saveza u Italiji (USB).

Istovremeno sa zatvaranjem, kultni brend igračaka, je otvorio i 22 nove prodavnice, jednu od njih u Kuvajtu 2025. godine. Prodajni objekat koji se prostire na 1.170 kvadratnih metara, smješten je u prestižnom trgovačkom centru The Avenues u Kuvajtu, u kojem se nalazi više od 1.000 prodavnica raspoređenih u 12 tematskih okruga.

Prema izvještaju Hamleysa, kompanija je u fiskalnoj 2024. godini ostvarila dobit 3,4 miliona funti prije oporezivanja, što je porast u odnosu na 673.000 funti godinu ranije. Prodaja je neznatno porasla za 3% na 53 miliona funti, što je, kako se navodi, uglavnom rezultat tantijema od franšize. Prihod Hamleysa u Velikoj Britaniji porastao je za 5% na 45,9 miliona funti, a prodaja u Evropi se više nego učetverostručila, sa 166.000 funti na 832.000 funti. Međutim, prodaja ovog trgovca u ostatku svijeta pala je za 10% na 6,5 ​​miliona funti.

Tokom tog perioda, zatvoreno je 29 međunarodnih Hamleys prodavnica koje su poslovale s gubitkom, a otvoreno je 22, prenosi Retail Gazette.

Kako je obećano iz kompanije strateški plan kompanije koji se počeo provoditi ranije, u cilju poboljšanja korisničkog iskustva i ponude u svim formatima, uvođenje novih proizvoda i usluga, nastavak rasta u inostranstvu i ulazak na nova vlasnička i franšizna tržišta donio je pozitivne rezultate.

Službeni dobavljač igračaka za britansku kraljevsku porodicu

Hamleys je najstariji lanac prodavnica igračaka na svijetu, osnovan davne 1760. godine u Londonu. Ono što će postati globalni lanac, i omiljeno mjesto zabave i mašte za mališane širom svijeta, nastalo je u maloj prodavnici „Noah’s Ark“, koju je prije dva i po stoljeća otvorio William Hamley, čiji će nasljednici kasnije širiti brend i na druge lokacije. Hamleys se povezuje i sa britanskom kraljevskom porodicom, kao službeni dobavljač lutaka i vozova nasljednicima Kuće Windsor, a tu privilegiju je dobio davne 1938. godine, od Kraljice Majke (Queen Mary). Nakon Kraljice Majke, Royal Warrant, je 1955. godine dala i kraljica Elizabeta II, čime je potvrđeno da je Hamleys dobavljač igračaka i sportskih proizvoda kraljevskoj porodici.

Kroz svoju dugu historiju ovaj kultni brend igračaka, mijenjao je i vlasnike, te je danas u vlasništvu indijskog konglomerata Reliance Industries.

U julu prošle godine, Reliance Industries je saopštio da je njegova podružnica Reliance Brands završila akviziciju londonskog Hamleysa za oko 67,96 miliona funti u gotovinskom poslu. Hamleys posluje na oko 190 prodajnih mjesta širom svijeta, uključujući Veliku Britaniju, Kinu, Japan, Meksiko, Južnu Afriku, Rusiju i UAE, s više od polovine trgovina koje se nalaze u Indiji.

Zašto je posebna

Osim što je opstao toliko godina, što je rijetkost i za pojedine industrije, a ne samo trgovine, i što ima i kraljevski prestiž kao dobavljač igračaka za britansku kraljevsku porodicu, Hamleys je poseban i stoga jer kupcima pruža iskustvo koje nadilazi klasične prodavnice. Ulaskom u njihove radnje, mališani i svi posjetitelji imaju priliku vidjeti ne samo igračke već i animatore, dok je za djecu predviđen i interaktivni prostor, a sve s ciljem da se probudi mašta, doživi nezaboravno iskustvo i da se posjetiteljima pruži ugođaj svojevrsnog zabavnog parka. Glavna prodavnica brenda na Regent Streetu jedna je od najpoznatijih turističkih atrakcija Londona, u koju mnogi turisti dolaze, ne nužno da bi kupili igračke, već da bi je samo vidjeli i osjetili atmosferu.