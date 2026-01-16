Velika akvizicija u retailu: Poznato ko je kupio Intersport

Jedan od najvećih trgovaca sportskom opremom u Adria regiji, slovenački Intersport ISI dobio je novog vlasnika – austrijsku kompaniju Intersport Austria Group. Većinski vlasnik slovenačke kompanije, poljski Enterprise fond VII (PEF VII), objavio je vijest o završetku prodaje, ali nije naveo vrijednost transakcije. Završetak akvizicije još ovisi o odobrenju antimonopolskih regulatora. INTERSPORT je lider na tržištu u Sloveniji, a također se nalazi među tri najveća prodavca sportske opreme u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U Albaniji, na Kosovu, u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, Grupa posluje putem franšiznih partnera.

Njene rezultate pokreće omnichannel model koji integriše Click & Collect, efikasna rješenja za dostavu na kućnu adresu, unaprijeđenu platformu za e-trgovinu i dobro investiranu mrežu modernih prodavnica.

Kako navodi pressat, Integracija će biti završena pod okriljem INTERSPORT Austria GmbH, sa sjedištem u Welsu. Lokalni menadžerski timovi neće biti mijenjani.

Proširiti poslovanje u centralnoj i jugoistočnoj Evropi

Pod okrilje privatnog investicijskog fonda Polish Enterprise VII – PEF VII, kojim upravlja Enterprise Investors, Intersport ISI došao je 2016. godine, kada je poljski fond potpisao ugovor o akviziciji 100% dionica Intersport ISI-ja, u transakciji izdvajanja od Mercator Grupe. Vrijednost transakcije je bila do 34,5 miliona eura.

U to vrijeme slovenačka kompanija je upravljala mrežom od gotovo 110 prodavnica u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i zapošljavala gotovo 900 ljudi. Kada je o finansijskim rezultatima riječ, oni su tada bili solidni, u 2015. godini zabilježila je prihod od 81 milion eura, da bi se deset godina kasnije procijenilo da je Intersport ISI u 2025. godini ostvario oko 140 miliona eura prihoda od prodaje.

S druge strane, Intersport Austria također je lider na domaćem tržištu i na svojim licenciranim tržištima Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj. U posljednjoj fiskalnoj godini, grupa je ostvarila oko 670 miliona eura samo u Austriji i skoro 800 miliona eura, uključujući susjedna tržišta. Ova akvizicija je dio strateškog širenja Intersport Austria Grupe koja sada zahvaljujući ovoj transakciji povećava svoj regionalni doseg na više od 500 lokacija u 12 zemalja i istovremeno jača svoju ekonomsku snagu u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Kao rezultat toga, eksterna prodaja Grupe će, po prvi put, porasti na oko milijardu eura – što je potvrda značajnog prihoda i tržišnog udjela Grupe.

Da je akvizicija strateški poslovni potez, potvrdio je i Franz Koll, izvršni direktor Intersport Austria. “Ovim potezom ne samo da osiguravamo snažno uporište na evropskom tržištu maloprodaje sportske opreme, već i stvaramo sinergije u nabavci, digitalizaciji i logistici”, kaže Koll.

Deset fondova

Kada je o dosadašnjem vlasniku riječ, Enterprise Investors je jedan od najvećih igrača u sektoru privatnog kapitala u centralnoj i istočnoj Evropi. Aktivna od 1990. godine, firma je prikupila deset fondova, koji su investirali i uložili 2,4 milijarde eura u 161 kompaniju i prodali 142 kompanije. Fond Enterprise Investors držao je Intersport oko 10 godina prije najave prodaje, što je primjer tipičnog investicijskog ciklusa u privatnom kapitalu (akvizicija, skaliranje, exit).