Zašto administracija Donalda Trumpa zadržava stotine miliona dolara od prodaje venecuelanske nafte u katarskoj banci

Stotine miliona dolara koje Sjedinjene Američke Države prikupljaju prodajom venecuelanske nafte pohranjuju se u Kataru. To je indirektan put koji bi mogao ubrzati dotok prijeko potrebnog novca u Venecuelu, ali istovremeno otvara pitanja o transparentnosti tih sredstava.

Administracija Donalda Trumpa potvrdila je u srijedu prvu prodaju venecuelanske nafte, navodeći da je prikupljeno 500 miliona dolara. To je tek prva u nizu prodaja za koje se očekuje da će u narednim mjesecima, a potencijalno i godinama, donijeti milijarde dolara.

Sredstva su poslana u Katar, umjesto da budu zadržana u američkim bankama ili direktno proslijeđena Venecueli, prema riječima bivšeg zvaničnika administracije upoznatog s ovim pitanjem. Ministar finansija Scott Bessent rekao je za Newsmax u srijedu navečer da će novac od prodaje nafte početi pristizati u Venecuelu već u četvrtak. Venecuelanske banke već su počele oglašavati dostupnost gotovine, što sugerira da su prihodi od nafte stigli u zemlju, rekla su dva izvora upoznata s finansijskim sistemom Venecuele.

Venecuela je godinama pod sankcijama zapadnih vlada širom svijeta, što ju je praktično isključilo iz globalnog bankarskog sistema. Njena autoritarna vlada je tokom proteklih decenija zaplijenila naftnu imovinu, za koju strane energetske kompanije zahtijevaju odštetu.

REUTERS

Predsjednik Donald Trump žalio se da Venecuela „krade“ američku naftnu imovinu, ali je također naglasio da je važno da prihodi od prodaje nafte direktno koriste Venecueli i da se spriječi pristup tim sredstvima onima koji polažu pravo na prihod od venecuelanske nafte koji SAD sada ostvaruju.

Trump je u petak izdao izvršnu uredbu u kojoj je naveo da su svi pokušaji uspostavljanja zaloga, zapljena ili drugih pravnih presuda kojima se potražuju ta sredstva blokirani. Uredba navodi da bi, ukoliko sredstva ne budu oslobođena takvih pravnih zapleta, to „značajno ometalo naše ključne napore da osiguramo ekonomsku i političku stabilnost u Venecueli“.

Smještanje novca na račun u Kataru, potencijalno van domašaja zapadnih kompanija i povjerilaca koji tvrde da im se duguje novac, jedan je od načina da administracija ostvari svoje ciljeve.

Osiguravanje da sredstva koriste Venecueli

Činjenica da bi povjerioci Venecuele mogli usporiti ovakve isplate predstavljala bi problem i za tu zemlju i za administraciju Donalda Trumpa.

„To je zaista veliki problem. Venecuela duguje novac svima“, rekao je jedan stručnjak za međunarodne odnose i Venecuelu, koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi slobodno iznio svoje mišljenje.

Stručnjak je naveo da Katar već dugo služi kao posrednik između Sjedinjenih Američkih Država i venecuelanske vlade, čak i prije nego što je američko zaplijenjivanje imovine venecuelanskog lidera Nicolása Madura otvorilo direktnije komunikacione kanale između dvije vlade.

Drugi stručnjaci su za CNN rekli da su katarske banke imale sličnu posredničku ulogu i tokom administracije Joea Bidena, kada je dopušteno da dio sredstava od prodaje nafte ponovo poteče prema Iranu, tokom ublažavanja sankcija toj zemlji.

Katarske banke koje drže sredstva dobile su instrukcije da novac plasiraju putem aukcija venecuelanskim bankama, dajući prioritet hrani, lijekovima i malim preduzećima, prema riječima Alejandra Grisantie, osnivača i direktora kompanije Ecoanalitica, konsultantske firme za Latinsku i Južnu Ameriku koja posluje i u Venecueli. Taj novac će prikupiti Centralna banka Venecuele i raspodijeliti ga u skladu sa zahtjevima koje postave Sjedinjene Američke Države, rekao je Grisanti.

Bessent je za Newsmax izjavio da će prihodi finansirati rad vlade Venecuele, sigurnosne strukture i nabavku hrane.

Bijela kuća nije željela direktno komentarisati slanje sredstava u katarsku banku prije njihove isplate Venecueli.

Miraflores Palace/Handout via REUTERS

„Podsjećamo da je Venecuela godinama izolirana od međunarodnog bankarstva“, rekao je jedan zvaničnik administracije, govoreći nezvanično. „Dok administracija brzo djeluje po nalogu predsjednika Trumpa, razmatramo postojeće pravne okvire i ograničenja.“

Zabrinutost zbog transparentnosti

Međutim, Trumpova izvršna uredba je, prema mišljenju stručnjaka, trebala spriječiti mogućnost da povjerioci blokiraju prijeko potreban dotok sredstava u Venecuelu. Činjenica da se sredstva drže u Kataru ne samo da ih dodatno udaljava od američkih pravnih izazova toj uredbi, već i smanjuje nivo američke transparentnosti u pogledu kretanja novca.

„Ako ne postoji javan plan koji će jasno pokazati strukturu upravljanja tim fondom, ko će imati kontrolu, te koje će se mjere protiv korupcije i pranja novca primjenjivati, ovo se uspostavlja gotovo kao neka vrsta tajnog fonda“, rekao je stručnjak koji je tražio anonimnost. „To je veoma zabrinjavajuće.“

To ne znači da će administracija Donalda Trumpa pokušati učiniti nešto nezakonito s tim novcem. Međutim, postoje opravdane bojazni da će privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodríguez iskoristiti sredstva koja pristižu u zemlju za nastavak finansiranja korumpiranih dijelova državnog aparata, uključujući paravojne grupe i narko-kartele, kako bi zadržala kontrolu nad državom, naveo je stručnjak.

Neki kritičari administracije Donalda Trumpa dovode u pitanje njegove motive za slanje novca u Katar.

„Ne postoji zakonski osnov da predsjednik uspostavi offshore račun koji on kontroliše kako bi prodavao imovinu zaplijenjenu od strane američke vojske“, izjavila je senatorica Elizabeth Warren, demokratkinja iz Massachusettsa, u komentaru za Semafor, medij koji je prvi izvijestio da je novac poslan u Katar. „To je upravo potez koji bi privukao korumpiranog političara.“