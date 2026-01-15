Cijene zlata i srebra obaraju nove rekorde zbog Irana i istrage FED-a

Cijena srebra probila je 92 dolara po unci prvi put u ranim trgovačkim satima danas. Zlato je dostiglo novi maksimum, jer geopolitičke tenzije, uključujući proteste u Iranu, i pitanje nezavisnosti Federalnih rezervi (Fed), podižu cijene.

Cijena srebra iznosila je 91,92 dolara po unci u 9:30 po istočnoameričkom vremenu. To je rast od više od 6%, ali je malo niže od istorijskog maksimuma od 92,2 dolara koji je dostignut ranije ujutro.

Cijena zlata bila je 4.642,40 dolara po unci u 9:30. To je blago niže od istorijskog maksimuma od 4.650,10 dolara dostignutog ranije tokom dana.

Više faktora

Različiti faktori povećali su potražnju za zlatom i srebrom kao sigurnim investicijama, uključujući “pojačane geopolitičke rizike, povišenu fiskalnu neizvesnost i zabrinutost oko nezavisnosti Feda”, rekao je Reutersu Jamie Dutta, glavni tržišni analitičar u Nemo.money.

Duta je naveo proteste u Iranu – gdje je, prema izvještajima, ubijeno više od 2.500 ljudi, dok je predsjednik Donald Trump zaprijetio intervencijom – kao izvor geopolitičke tenzije koji drži cijene zlata i srebra na visokom nivou.

Foto: Shutterstock

Cijene metala su takođe porasle ove nedjelje nakon što su federalni tužioci izdali pozive Federalnim rezervama zbog renoviranja sjedišta i svedočenja predsjednika Feda Jeromea Powella pred Kongresom. To je dovelo u pitanje nezavisnost centralne banke.

I Kina doprinijela

Geopolitička neizvjesnost obično izaziva povećanu potražnju za plemenitim metalima, koji se smatraju sigurnim investicijama. U Iranu, protesti traju više od dvije nedjelje zbog nezadovoljstva vladom i teškom ekonomskom situacijom. Američka agencija za ljudska prava Human Rights Activists News Agency izvijestila je da je ubijeno više od 2.500 ljudi tokom obračuna sa protestantima. Dok je više od 18.000 osoba uhapšeno. Trump je podržao proteste i zaprijetio “veoma snažnom akcijom” protiv Irana. To je navelo Iran da prijeti udarima na američke baze. Pored toga, hapšenje Nicolása Madura u Venecueli također je bio značajan faktor rasta cijena metala u januaru.

Dodatni razlog za rast cijena zlata i srebra su kineska ograničenja izvoza metala, za koja su analitičari Goldman Sachsa prošle sedmice rekli da će premjestiti metale iz “globalnog zajedničkog sistema u izolovane regionalne zalihe”. To čini cijene “podložnim oštrim, lokalizovanim oscilacijama”.

Podrška Powellu

Powell je u video-poruci tokom vikenda potvrdio da je primio pozive od federalnih tužilaca. Ovu akciju je kritikovao kao “neviđenu”. Rekao je da je “treba posmatrati u širem kontekstu prijetnji administracije i stalnog pritiska” na Federalne rezerve.

Istraga označava eskalaciju sukoba Trumpa i Powella. Trump ga je dugo kritikovao zbog otpora prema zahtjevima da se smanje kamatne stope. Istraga dolazi dok Trump još nije objavio svog kandidata za nasljednika Powella, iako je rekao za New York Times prošle sedmice da je donio odluku. Ali, nije precizirao ime, dok se njegov ekonomski savjetnik Kevin A. Hassett smatra glavnim kandidatom.

Powellove kolege iz svijeta su mu izrazile podršku. Lideri Evropske centralne banke, Banke Engleske, Banke Kanade i drugih institucija u zajedničkom saopštenju jučer su rekli da su solidarni sa Powellom.

Zlato je poraslo i do 65%, dok je srebro skočilo 150% tokom rekordne 2025. godine. Drugi faktori koji su podigli cijene uključuju nekoliko smanjenja kamatnih stopa i povećanu potražnju za metalima. Srebro je ključno u raznim tehnološkim sektorima, koristi se u proizvodnji električnih vozila i AI centara podataka. Velika količina srebra koja je stigla u američke trezore prošle godine zbog straha da bi Trump mogao uvesti carine na metal izazvala je nestašicu u londonskom trgovačkom centru, što je također doprinijelo rastu cijena.

Conor Murray, Forbes

