Trump pokazao srednji prst radniku koji je dobacivao (VIDEO)

Predsjednik SAD Donald Trump je pokazao srednji prst nakon što je bio izložen dobacivanju tokom posjete fabrici Forda u Detroitu. To se vidi na snimku koji je prvi objavio TMZ, a koji prikazuje njegovo nezadovoljstvo nakon što ga je ta osoba, kako se čini, nazvala „zaštitnikom pedofila“.

Snimak i reakcija Bijele kuće

Na snimku TMZ-a vidi se kako Trump pokazuje prst i, izgleda, izgovara „j… se“ nakon komentara o pedofiliji, za koji se vjeruje da se odnosi na Trumpovo ignorisanje obnovljenog interesovanja za fajlove vezane za Epsteina.

Bijela kuća je potvrdila autentičnost snimka u izjavi za više medija. Nazvali su osobu koja je dobacivala „ludakom“. Naveli su da je Trump dao „primjeren i nedvosmislen odgovor“.

Govor u Detroitu i spor sa Federalnim rezervama

Trump je jučer održao govor u Detroitu u kojem je govorio o ekonomiji. Hvalio je svoju administraciju i pozvao na niže kamatne stope. To je učinio dan nakon što je Ministarstvo pravde najavilo istragu protiv predsjednika Federalnih rezervi Jeromea Powella, koga je Trump u kontinuitetu kritikovao zbog toga što nije snizio kamate.

Veze sa Jeffreyjem Epsteinom

Trumpova historija sa pokojnim, navodnim seksualnim prestupnikom Jeffreyjem Epsteinom datira još iz 1980-ih. Trump je za magazin New York 2002. godine rekao da je Epsteine „sjajan momak“ i da ga je u tom trenutku poznavao 15 godina. Dodao je: „Čak se kaže da voli lijepe žene koliko i ja, a mnoge od njih su na mlađoj strani“. U godinama koje su uslijedile, dvojica muškaraca su dokumentovani i fotografisani zajedno na zabavama, događajima i sastancima. Trump nikada nije formalno optužen za bilo kakvo nedjelo u vezi sa Epsteinom, niti za to da je znao za Epsteinova navodna krivična djela.

Epsteinovi fajlovi i rokovi

Trump je Epsteinove fajlove okarakterisao kao „demokratsku prevaru“ osmišljenu da skrene pažnju sa dostignuća njegove administracije. Predsjednik je potpisao zakon kojim se Ministarstvo pravde obavezuje da do 19. decembra 2025. objavi sve Epsteinove fajlove koji nisu povjerljivi. Ministarstvo je prije tog roka objavilo samo dio dokumentacije, ali je rok na kraju probijen, jer je do početka januara objavljeno svega oko 1% fajlova. Preostali dokumenti možda neće biti objavljeni sedmicama, pošto demokrate razmatraju podizanje optužbi protiv zvaničnika koji nadgledaju objavljivanje, uključujući državnu tužiteljicu Pam Bondi.

