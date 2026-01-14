Italija traži veliku odštetu zbog potapanja nekada najveće čeličane u Evropi- kakve veze ima ArcelorMittal

Rim smatra da je bankrot grupe Acciaierie d'Italia rezultat “koordinirane, promišljene i dugoročne strategije koju je provodio koncern ArcelorMittal”.

Italijanski državni administratori čeličane u Tarantu, koja je nekada bila u vlasništvu ArcelorMittal-a, traže sedam milijardi eura odštete od njenog bivšeg vlasnika, optužujući grupu za “predatorsko” ponašanje i loše upravljanje postrojenjem na jugu Italije, javlja STA.

Grupom Acciaierie d'Italia, koja posjeduje postrojenja u Tarantu i Genovi, upravljaju državni administratori od februara 2024. godine nakon povlačenja drugog najvećeg svjetskog proizvođača čelika ArcelorMittala. Rim, koji je u to vrijeme posjedovao 38 posto udjela u grupi, optužuje grupu ArcelorMittal, koja posjeduje preostalih 62 posto, da odbija uložiti nova finansijska sredstva u postrojenje.

Rim smatra da bankrot grupe Acciaierie d'Italia nije bio rezultat pojedinačnih grešaka u upravljanju ili naglog pogoršanja industrijskog okruženja. Prema pravnim dokumentima koje je dobila francuska novinska agencija AFP, forenzičke istrage otkrile su “koordiniranu, promišljenu i dugoročnu strategiju koju je provodila grupa ArcelorMittal…,s ciljem sistematskog i jednostranog transfera resursa multinacionalnoj čeličnoj kompaniji”.

Dodali su da je to bila “složena predatorska shema koja je trajala od 2018. do 2024. godine”.

Ostavio je čeličanu s dugom od tri milijarde eura

Čeličana u Tarantu, koja je pokrenuta 1960-ih i nekada je bila najveća evropska čeličana, ranije je bila poznata kao Ilva, ali se od 2012. godine suočava s pravnim i političkim bitkama zbog emisija, a njena proizvodnja opada.

ArcelorMittal je 2017. godine platio 1,8 milijardi eura za čeličanu. Obećao je da će uložiti 2,4 milijarde eura u čeličanu i zaštititi radna mjesta u njoj. Ali kada je italijanska vlada intervenirala, fabrika je imala više od tri milijarde eura duga i nije bila u mogućnosti da plati većinu svojih dobavljača ili račune za komunalije, prenosi STA.

