Važna promjena za prevoznike iz BiH

Umjesto sa gomilom papira, kamioni iz BiH u Njemačku, Italiju, Francusku…, sada će ulaziti sa elektronskim dokumentima, dok će nadležne službe imati trenutni uvid u sve potrebne podatke.

Naime, tročlano Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je Odluku o pristupanju Dodatnom protokolu uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni cestovni prijevoz tereta (CMR), čime je omogućena primjena elektronskog tovarnog lista (e-CMR) i započet proces pune digitalizacije jednog od ključnih dokumenata u međunarodnom cestovnom saobraćaju, objavilo je državno ministarstvo prometa i komunikacija.

CMR tovarni list je osnovni prateći dokument u međunarodnom kamionskom transportu i sadrži podatke o pošiljaocu, primaocu, vrsti i količini robe, kao i odgovornosti prevoznika. Do sada je njegova upotreba bila isključivo u papirnoj formi, što je podrazumijevalo veliku količinu dokumentacije, sporije procedure…

Kako je navedeno, ovaj sistem će sada omogućiti bržu obradu dokumenata i manje administrativne troškove, dok će prevoznicima donijeti manje papirologije, brži prelazak granica i sigurnije upravljanje transportnom dokumentacijom u međunarodnom prometu.

Elektronski tovarni list moći će izdavati, potpisivati i razmjenjivati u digitalnoj formi, putem informacionih sistema i mobilnih uređaja, te će nakon ratifikacije imati istu pravnu snagu kao i papirni dokumenti. Očekuje se da će novi sistem za domaće prevoznike smanjiti administrativne troškove, ubrzati prekogranične procedure i ukloniti dio dugogodišnjih zastoja na granicama, koji opterećuju prijevoznike u regiji.

Nakon što Dodatni protokol potpiše ministar vanjskih poslova BiH, slijedi njegova ratifikacija u Parlamentarnoj skupštini BiH.