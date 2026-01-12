Više nećemo morati sami prati zube: Japanci su izumili robota koji to radi za manje od minute

Ljudi se približavaju vremenu kada više neće morati ni prati zube. Uskoro će to robot raditi umjesto njih. Dovoljno je samo zagristi plastiku i prepustiti stvar mašini.

To obećava g.eN, prva četkica za zube koja je stigla iz Japana. Ova robotska četkica razvijena je uz pomoć tehnologije iz Laboratorija za robotiku Univerziteta Waseda. Sastoji se od kućišta koje korisnik drži u ruci, a na otvorenom dijelu nalazi se plastika sa setom od 16 malih četkica koje pokreće mali, ali snažan motor.

Kada zagrizete plastični nastavak za usta, uređaj se automatski aktivira i pomiče četkice u različitim smjerovima – gore, dolje, lijevo i desno. A kako tvrdi kompanija Genics, koja stoji iza ovog uređaja, zubi će biti temeljno oprani nakon 30 sekundi.

Prvi robot za oralnu higijenu

Tvorci ovog uređaja također kažu da je ovo prvi robot za oralnu higijenu koji pranje zuba može učiniti “manje stresnim i pouzdanim”.

Također navode da njihova robotska četkica za zube čisti zube brže i temeljitije od klasične, jer istovremeno čisti obje strane zuba – i unutrašnju i vanjsku.

Uređaj ima 16 malih četkica. Lakši je od prethodnih verzija g.eN-a i ima samo 220 grama. Puni se uz pomoć USB-C punjača.

Nudi četiri različita načina pranja: Jednostavno, Pažljivo, Posebna njega i Dječje.

Kome je namijenjen uređaj?

Na svojoj web stranici također navode da je zdravlje usta i zuba važno za naše opće zdravlje, prevenciju karijesa i smanjenje rizika od bolesti.

Osobe sa posebnim potrebama (starije osobe/osobe sa invaliditetom) – njima je potrebna pomoć pri pranju zuba. To zahtijeva mnogo fizičkog i mentalnog napora.

Poslovni ljudi/mlada generacija – oni su zauzeti i žele uštedjeti vrijeme prilikom pranja zuba. “Savršeno pranje zuba zahtijeva vrijeme i visoke vještine pranja”, ističe stranica.

Genics također tvrdi da se više od 200 “ograničenih izdanja za njegu pacijenata” već svakodnevno koristi u ustanovama za njegu širom Japana.

Cijena “savršenog četkanja”

Međutim, “savršeno četkanje” ne dolazi besplatno. Za taj luksuz morat ćete izdvojiti 200 eura, a prednarudžbe su dostupne na njihovoj web stranici.

Sukobljena mišljenja

Društvene mreže su stvorile prostor za komentarisanje. Neki su oduševljeno “pozdravili” ideju, dok su je drugi oštro kritikovali. “Umoran sam od pranja zuba, kupit ću ovo odmah.”

“Možda je ovo dobro za užurbana jutra.”

“Izgleda da je čišćenje ove četkice teže nego pranje zuba.”

“Vjerovatno bih povratio/povraćala kada bih pokušao/pokušala da koristim ovaj glomazni aparat za pranje zuba.”

Hristina Kovačević, Forbes Srbija