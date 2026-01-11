EU Direktiva: Marmelada će imati više voća, a manje šećera

Početkom ove godine stupila je na snagu evropska direktiva, usvojena 2023. godine, koja je u javnosti postala poznata kao „Direktiva o doručku“. Njome Brisel, između ostalog, mijenja definicije pojmova džem i marmelada.

O čemu je riječ? U Evropi je decenijama važilo pravilo da je marmelada „mješavina vode, šećera i jedne ili više sljedećih sirovina dobijenih iz agruma: pulpe, kaše, soka, vodenog ekstrakta i kore“. Drugim riječima, marmelada je smjela biti isključivo voćni namaz od citrusa.

Pravilnik o kvaliteti voćnih džemova, želea, marmelada

Godine 2004., kada je ušla u Evropsku uniju, i Slovenija je izmijenila pravilnik o kvalitetu voćnih džemova, želea, marmelada i zaslađene kesten-pire mase, i u njega unijela ovu definiciju. „Time smo kao marmeladu prihvatili one čuvene britanske preslatke narandžaste i limunaste tvorevine, koje s marmeladom kakvu su kuhale naše majke nemaju nikakve stvarne veze“, napisala je prije godinu na svom sajtu poznata slovenačka proizvođačka kuća voćnih namaza Natureta iz Kamnika.

Izmjenom direktive EU, usvojenom 2023. godine, Brisel, prema navodima Naturete, „barem djelimično ispravlja ovaj lobistički besmisao“. Državama članicama sada se daje mogućnost da se na njihovoj teritoriji naziv „marmelada“ koristi i za proizvod koji se trenutno označava kao „džem“, ako je riječ o džemovima od voća koje nije citrusno.

Slovenija za sada još nije izmijenila pravilnik, iako je rok istekao u decembru prošle godine, ali u Natureti očekuju da će džemovi biti preimenovani u marmelade.

Stroži zahtjevi za udio voća

Foto: Shutterstock

Izmjene direktive donose i strože zahtjeve kada je riječ o udjelu voća u ovim namazima. Umjesto dosadašnjih 35posto, proizvođači će u marmeladama morati da koriste najmanje 45 posto voća. Promjena bi, prema očekivanjima, trebalo da dovede i do smanjenja udjela šećera u voćnim namazima.

Evropska poslanica Biljana Borzan, koja je na čelu radne grupe Evropskog parlamenta za odnose s Evropskom agencijom za bezbjednost hrane (EFSA), smatra da će se građani zahvaljujući tome zdravije hraniti.

„Više neće biti moguće staviti u teglu mnogo šećera, malo vode i komad voća, pa to nazvati marmeladom ili džemom“, poručila je Borzan.

Andreja Lončar, Forbes Slovenija