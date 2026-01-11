Ovaj zdravstveni startup vrijedan 1,7 milijardi dolara započeo je s majkama – sada šire model

Bivša direktorica u Flatiron Healthu Marta Bralic Kerns prikupila je 92 miliona dolara kako bi svoj model virtualne skrbi proširila na žene u svim fazama života.

Prije nego što je postala majka, Marta Bralic Kerns radila je u zdravstvu kao direktorica i konsultantica, nastojeći pomoću podataka unaprijediti kvalitetu skrbi. No iako je bila duboko upoznata s problemima sistema, rođenje njene kćerke bilo je za nju šokantno iskustvo. Imala je pristup vrhunskim liječnicima i zdravstvenom osiguranju, ali skrb u trudnoći djelovala je stihijski. Ništa nije bilo personalizirano. Liječnici se nisu oslanjali na relevantne podatke o zdravlju majki kako bi usmjerili njenu skrb. Teško je dolazila do kvalitetnih savjeta o tome kako osigurati što zdraviju trudnoću i bebu. “To je bio ogroman raskorak u odnosu na sve ono na čemu sam dotad radila u zdravstvu”, rekla je za Forbes.

Zbog toga je Bralic Kerns počela postavljati pitanja ginekolozima i specijalistima fetalne medicine. Doznala je da će svako deseto novorođenče biti primljeno u jedinicu neonatalne intenzivne skrbi, što je bilo znatno više nego što je očekivala. Mnogi od tih prijema povezani su s rizičnim stanjima poput preeklampsije, komplikacije koja uzrokuje trajno povišeni krvni tlak, a koja se mogla ranije otkriti i liječiti tokom trudnoće. Na temelju iskustva konsultantice za Medicaid beneficije za trudnice u saveznoj državi Arkansas i rane izvršne uloge u Flatiron Healthu, koji je koristio podatke za poboljšanje liječenja raka, zaključila je da može ponuditi bolje rješenje.

Osnivanje Pomelo Care

Godine 2021. osnovala je Pomelo Care kako bi se uhvatila u koštac s jednim od najtežih problema američkog zdravstvenog sistema: kako poboljšati skrb za trudnice i novorođenčad obuhvaćene Medicaidom, populacijom koju je iznimno teško liječiti zbog hroničnih bolesti, nedostatka kontinuirane zdravstvene skrbi i čestih životnih nestabilnosti. Pomelo danas sarađuje i s komercijalnim osiguravateljima. Startup trenutno pokriva 25 miliona osiguranika i tvrdi da podržava gotovo sedam posto svih porođaja u SAD-u. Saradnju ostvaruje s velikim osiguravateljima poput UnitedHealthcarea i Elevancea, kao i s velikim korporativnim planovima, uključujući Koch Inc.

Pomelo, sa sjedištem u New Yorku i nazvan po velikom agrumu s debelom, zaštitnom korom, pruža virtualnu zdravstvenu skrb 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, koristeći podatke za prepoznavanje rizika u trudnoći i njihovo kontinuirano praćenje. Naprimjer, niska doza aspirina može smanjiti rizik od preeklampsije za 25 posto, što je jeftino rješenje u poređenju sa potencijalno skupim i traumatičnim boravkom u neonatalnoj intenzivnoj skrbi, ali samo ako se rizične pacijentice identificiraju na vrijeme. Skrb je u potpunosti pokrivena osiguranjem i besplatna za pacijentice.

Osiguravajuće kompanije se već dugo bore s ovim problemom, osnivačica Pomelo Carea, Marta Bralic Kerns

Osiguravatelji su spremni pokrivati Pomelo jer postoji značajan potencijal za smanjenje troškova. Boravci u jedinicama neonatalne intenzivne njege iznimno su skupi i godišnje dosežu više od 25 milijardi dolara. Prema podacima koje je Pomelo prošle godine predstavio na skupovima Society for Maternal-Fetal Medicine i International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, njihov je program kod Medicaid pacijentica smanjio ukupne troškove skrbi za 15 posto, uz 46-postotno smanjenje posjeta hitnoj službi i 58-postotni pad prijema u neonatalnu intenzivnu njegu.

“Izgradili smo model njege koji prepoznaje ko je izložen riziku od komplikacija u trudnoći i potom pruža najbolju skrb temeljenu na dokazima koju poznajemo”, rekla je Bralic Kerns, koja ima 35 godina.

Bralic Kerns sada je za Forbes izjavila da je firma prikupila 92 miliona dolara u investicijskoj rundi koju je predvodio fond rizičnog kapitala Stripes, uz procjenu vrijednosti od 1,7 milijardi dolara. To predstavlja više nego trostruki rast u odnosu na prethodnu procjenu od 500 miliona dolara u junu 2024., prema bazi podataka PitchBook. U finansiranju su učestvovali i Andreessen Horowitz, Box Group i drugi investitori. S novim kapitalom Bralic Kerns planira proširiti model virtualne skrbi na žene u svim fazama života, uključujući žene u postmenopauzi i djecu.

Postoje četiri ili pet zaposlenika Flatirona u koje bih uložio novac čak i da su pokrenuli firmu za sendviče sa sirom. Nat Turner, suosnivač Flatiron Healtha

“Ona je izuzetno disciplinirana operativna voditeljica”, rekao je Ron Shah, partner u fondu Stripes koji je vodio ovu investicijsku rundu. Prati Bralic Kerns još od njenih dana u Flatironu, gdje je Stripes također bio investitor. Firma redovno nadmašuje ciljeve u pokazateljima koji uključuju operativne troškove i stopu trošenja kapitala, rekao je Shah. Nova procjena vrijednosti “veliki je skok, ali ako pogledate operativne rezultate firme, ona je danas puno veća, generira znatno više prihoda, ima daleko veću tržišnu trakciju i puno jasniju sliku o tome kako će izgledati 2026. i 2027. godina”, dodao je. Pomelo nije želio otkriti godišnje prihode, ali naplaćuje uslugu po modelu cijene po osobi mjesečno.

Bralic Kerns, koja ima diplomu iz javne uprave i informatike sa Univerziteta Harvard, rano se upoznala sa složenošću skrbi za trudnice radeći kao konsultantica u McKinseyju. Godine 2014., pridružila se zdravstveno-tehnološkoj firmi Flatiron Health, koju su osnovali Nat Turner i Zach Weinberg s ciljem korištenja podataka za unapređenje liječenja raka. Farmaceutski div Roche kupio je Flatiron za 1,9 milijardi dolara 2018. godine.

Napuštanje firme

Tokom rada u Flatironu Bralic Kerns ostala je trudna i dobila kćerku, koja danas ima šest godina. Tada je doživjela epifaniju koja ju je potaknula na osnivanje Pomelo Carea. Firmu je napustila 2021. Turner i Weinberg bili su među njenim prvim podupirateljima, ulagali su u njenu firmu i povezali je s fondovima rizičnog kapitala. “Postoje četiri ili pet zaposlenika Flatirona u koje bih uložio novac čak i da su pokrenuli firmu za sendviče sa sirom”, rekao je Turner. “Marta je u toj maloj skupini.”

Dok je Bralic Kerns dublje analizirala podatke o skrbi za trudnice, shvatila je da male promjene u preventivnoj skrbi mogu imati velik učinak na zdravlje majki i beba, ali i na troškove. “Ne morate napraviti goleme promjene”, rekla je. “To je klasičan primjer u zdravstvu gdje je prevencija neuporedivo vrijednija od liječenja.”

Razliku je iskusila i lično. Tokom prve trudnoće, u 39. sedmici, bila je pozitivna na određenu vrstu streptokoka i liječnici su joj preporučili odlazak u bolnicu na antibiotike i induciranje poroda. No u drugoj trudnoći, kada je bila uključena u Pomelo Care, doznala je da je bolja, dokazima utemeljena opcija pričekati prirodan početak porođaja i tada primiti antibiotike, što je i učinila.

Kako je Bralic Kerns počela razgovarati s osiguravateljima, shvatila je da nisu samo otvoreni za ideju, nego gotovo očajnički traže rješenje. “Osiguravajuće kuće s ovim se problemom bore već dugo”, rekla je. “Nekada smo u prezentacijama imali cijeli dio posvećen problemu… Već nakon deset minuta ljudi bi rekli: ‘Znamo, znamo, prijeđite na rješenje.’” Bralic Kerns smatra da bi isti pristup virtualne skrbi vođen podacima mogao funkcionirati i za žene u perimenopauzi i postmenopauzi, naprimjer, identificiranjem onih kojima bi pomogla hormonska nadomjesna terapija. Kako je zaključila: “Bilo da su u reproduktivnoj dobi i odgajaju djecu ili u srednjim godinama i ulaze u proces starenja, žene ne dobivaju adekvatnu preventivnu skrb. Jasno je da se radi o velikoj prilici.”



Amy Feldman, novinarka Forbesa