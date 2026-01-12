Je li turizam u BiH pred transformacijom – za 11 mjeseci broj posjeta porastao za samo 0,1 posto

Bosna i Hercegovina prošle godine nije privukla značajno veći broj turista. Prema zvaničnim podacima u periodu januar–novembar 2025. godine turisti su ostvarili 1.845.242 posjeta, što je za 0,1% više u odnosu na isti period 2024. godine.

Ovako nizak rast više je simboličan, te ukazuje da turizam po svom obimu stagnira. Ipak, iako sektor u 2025., nije rastao privlačeći veći broj posjeta, primjetan je jedan drugi trend – sektor je uspio zadržati one koji dolaze da ostanu duže i potroše više.

Tokom 11 mjeseci prošle godine broj noćenja porastao je za 0,9%, gdje su turisti ostvarili 3.846.799 noćenja. Struktura gostiju pokazuje da je domaći turizam blago oslabio – dolasci su pali za 0,2%, ali je broj domaćih noćenja porastao za 1,2%, što ukazuje da domaći turisti borave duže. Dolasci stranih turista porasli su za skromnih 0,3%, dok su njihova noćenja veća za 0,7%.

Sarajevo, Foto: Pixabay

Tržišta koja prednjače

Najvažnija tržišta iz kojih dolaze tursti u BiH, ostaju regionalna i tradicionalna. Prednjače turisti iz Hrvatske (13,5% noćenja), zatim Srbije (10,8%), te Turske (9,9%). Prate ih turisti iz Saudijske Arabije i Slovenije sa po 5,8%, Njemačke (4,4%), Kine (3,8%), Sjedinjenih Američkih Država (3,5%), te Italije i Poljske sa po 3,1%.

Ovih 10 tržišta generira gotovo dvije trećine svih stranih noćenja (63,7%), dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili preostalih 36,3% noćenja. Turisti za smještaj najviše biraju hotele i sličan smještaj (93,6%).

Da li će turistički sektor obilježiti slični podaci i u 2026.godini ili će doći do značajnijeg porasta u broju turista, rano je prognozirati. Pred sektorom je cijela godina da strateški usmjeri pravac u kojem će razvijati turističku ponudu, ne oslanjajući se samo na glavne gradske centre, već da ozbiljno razvija i ruralni turizam. Pitanje je također, koliko je turista ušlo u zemlju, izvan zvanične statistike.

Sarajevo, najpovoljniji grad za city break

Bosna i Hercegovina nema Amalfi obalu, Pukhet ili Côte d’Azur, ali ima ono što tržište sve više traži – autentičnost i netaknutu prirodu. Zemlja sa kulturno-historijskim sadržajima, gostoprimljivim domaćinima, prirodnim ljepotama i izlazom na more, udaljena je tek tri sata leta od većine evropskih metropola. Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UNWTO) 2020. godine uvrstila je Bosnu i Hercegovinu kao jednu od tri turističke destinacije u svijetu s potencijalom rasta od 10.5%. Zanimljivo je da je ovaj sektor, ne tako davno, već 2024.godine, privukao blizu dva miliona turista, što je bio godišnji rast od 10,3% u odnosu na 2023. godinu. Pitanje je samo kako sela Bosne i Hercegovine pretvoriti u žive ekonomije, a već postojeću turističku ponudu zemlje učiniti još atraktivnijom i privlačnom za turiste koji dolaze u ovaj dio Evrope.

Foto: Reuters

Bh. selo Lukomir, jedna je od najpoznatijih turističkih lokacija, Foto: Pexels

I dok putovanja po Evropi postaju sve skuplja, postoje gradove u kojima je i dalje moguće uživati u bogatoj kulturi, dobroj hrani i autentičnoj atmosferi po realnijim cijenama. Prema istraživanju Time Outa za 2026. godinu, najpovoljniji grad za city break u Evropi nalazi se upravo u Bosni i Hercegovini – riječ je o Sarajevu, koje se našlo na vrhu liste zahvaljujući jedinstvenom spoju kultura i izuzetnom omjeru cijene i doživljaja.