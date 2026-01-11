Najprofitabilniji sportski timovi u 2026. godini: Mercedes brani čast Evrope, NFL i NBA klubovi prednjače

Zajedno, ovih 20 franšiza ostvarilo je 4,5 milijardi dolara operativne dobiti. Jedan tim ostaje nedostižan -više od 200 miliona dolara ispred bilo kojeg drugog.

Tridesetu godinu zaredom, Dallas Cowboysi će biti kod kuće na dan Super Bowla. Ali čak i kada su pobjede na terenu rijetke, vlasnik Jerry Jones nastavlja umanjivati ​​finansijski uspjeh.

Cowboysi, najvredniji sportski tim na svijetu sa 13 milijardi dolara, ujedno su i najprofitabilnija franšiza. Sa procijenjenom operativnom dobiti od 629 miliona dolara prošle sezone (EBITDA – zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije), taj rezultat stavlja tim više od 200 miliona dolara ispred NBA Golden State Warriorsa, koji su bili drugi po profitabilnosti sa procijenjenom EBITDA od 409 miliona dolara prošle sezone. I skoro 400 miliona dolara ispred bilo kojeg drugog tima.

U stvari, među 211 franšiza koje je Forbes procijenio 2025. godine u 13 liga, samo 28 je ostvarilo veći prihod od operativne dobiti Cowboysa tokom posljednje sezone za koju su dostupni podaci.

Visok rast profita

Zajedno, 20 najprofitabilnijih timova na svijetu generiralo je 4,5 milijardi dolara EBITDA-e, ili u prosjeku 226 miliona dolara. To je povećanje od 16% u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosilo 3,9 milijardi dolara, ili 195 miliona dolara po timu. Još jednom, NFL prednjači sa sedam rangiranih franšiza, dok NBA slijedi sa šest. Ali raspodjela je bliža nego prošle godine, kada je lista od 20 timova imala devet iz NFL-a i pet iz NBA. NHL i Premijer liga ove godine imaju po tri predstavnika, dok Formula 1 nastupa s jednim timom.

Prije nekoliko decenija, nije se nužno očekivalo da sportske franšize budu profitabilne. Vlasnici su obično zarađivali kada bi odlučili prodati svoje dionice. Čak ni danas profitabilnost nije zagarantovana. Među 185 muških sportskih timova koje je Forbes procijenio 2025. godine, 37 je poslovalo s gubitkom. Uključujući 16 klubova iz MLS-a i 11 iz MLB-a. Na primjer, New York Metsi su izgubili nevjerovatnih 268 miliona dolara u 2024. godini, prema procjenama Forbesa. Uglavnom zbog visokih kazni za porez na luksuz koje je liga nametnula.

Prihod od TV prava garantuje profitabilnost

Međutim, očekivanja investitora se mijenjaju. Timovi ostvaruju znatno više prihoda od sponzorstava i premium mjesta. S porastom naknada za nacionalna medijska prava, mogu računati na mnogo unosniju raspodjelu od svojih liga. Na primjer, u NFL-u – gdje je prosječni prihod po timu iznosio 662 miliona dolara, što je povećanje od 91% u posljednjoj deceniji prema procjenama Forbesa – svaka franšiza je prošle sezone od lige primila procijenjenih 443 miliona dolara.

S takvom finansijskom sigurnošću, NFL timovi gotovo su sigurni da će biti profitabilni. Nijedna franšiza nije ostvarila manje od 21 milion dolara operativne dobiti u 2024. godini, s prosjekom od 127 miliona dolara, prema procjenama Forbesa. U NBA ligi, gdje je prihod po klubu prošle sezone premašio 416 miliona dolara, a samo dva tima su bila u minusu, prosječna operativna dobit iznosila je 113 miliona dolara. I taj iznos će rasti ove sezone, prve godine 11-godišnjeg medijskog paketa vrijednog 76 milijardi dolara s ESPN-om, NBC-om i Amazonom.

Čak je i NHL — čijih je 32 franšize prošle sezone u prosjeku ostvarilo skromnih 248 miliona dolara prihoda — generirao impresivnih 74 miliona dolara EBITDA po klubu, prema procjenama Forbesa. Nijedan tim nije poslovao s gubitkom, dijelom zahvaljujući strogom sistemu ograničenja plata koji kontrolira potrošnju na igrače.

Ograničavanje troškova pomaže

Formula 1 prolazi kroz sličnu transformaciju pod ograničenjem troškova uvedenim 2021. godine kako bi se izjednačili uslovi za timove. Troškovi su ograničeni u mnogim oblastima vezanim za dizajn i razvoj automobila. Zahvaljujući toj disciplini koju je nametnula liga, Mercedes je 2024. godine ostvario EBITDA od 227 miliona dolara. To ga svrstava na peto mjesto među svim sportskim timovima. S druge strane, nedostatak kontrole troškova u evropskom fudbalu znači da čak i najbolji klubovi mogu pretrpjeti značajne gubitke. PSG je u sezoni 2023-24. ostvario procijenjeni gubitak od 111 miliona dolara.

Samo jedan vlasnik kontrolira dvije od 20 najprofitabilnijih franšiza. Stan Kroenke, vlasnik NFL tima Los Angeles Rams i Arsenala iz Premijer lige. Ipak, sa 417 miliona dolara, ukupna operativna dobit dva tima je više od 200 miliona dolara manja od Cowboysa.

Najprofitabilniji sportski timovi

Rang Timovi Operativni profit Liga Vrijednost 1 Dallas Cowboysi 629 miliona dolara NFL 13 milijardi dolara 2 Golden State Warriorsi 409 miliona dolara NBA 11 milijardi dolara 3 Edmonton Oilersi 244 miliona dolara NHL 3,2 milijarde dolara 4 Los Angeles Ramsi 244 miliona dolara NFL 10,5 milijardi dolara 5 Mercedes 227 miliona dolara Formula 1 6 milijardi dolara 6 New England Patriotsi 222 miliona dolara NFL 9 milijardi dolara 7 Atlanta Hawks 203 miliona dolara NBA 5 milijardi dolara 8 Philadelphia 76ers 203 miliona dolara NBA 5,45 milijardi dolara 9 Houston Rocketsi 191 milion dolara NBA 5,9 milijardi dolara 10 Toronto Maple Leafs 191 milion dolara NHL 4,4 milijarde dolara 11 Manchester United 185 miliona dolara Premijer liga 6,6 milijardi dolara 12 Tottenham Hotspur 184 miliona dolara Premijer liga 3,3 milijarde dolara 13 New York Rangersi 182 miliona dolara NHL 4 milijarde dolara 14 New York Giants 181 milion dolara NFL 10,1 milijardi dolara 15 New York Jetsi 180 miliona dolara NFL 8,1 milijardi dolara 16 Las Vegas Raidersi 179 miliona dolara NFL 7,7 milijardi dolara 17 Arsenal 173 miliona dolara Premijer liga 3,4 milijarde dolara 18 godina Los Angeles Lakersi 170 miliona dolara NBA 10 milijardi dolara 19 Chicago Bullsi 160 miliona dolara NBA 6 milijardi dolara 20 Houston Texans 156 miliona dolara NFL 7,4 milijarde dolara

Brett Knight, novinar Forbesa

Justin Teitelbaum ,novinar Forbesa