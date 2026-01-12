Koliko košta dizel u 2026: BiH i region još nisu u evropskoj zoni cijena

U drugoj sedmici 2026. godine cijene dizela širom svijeta variraju i ukazuju na razlike između bogatih energetskih država, zapadne Evrope i zemalja Balkana. U poređenju s eurozonom, BiH i zemlje regiona imaju niže cijene goriva.Prema podacima Međunarodne unije cestovnog transporta (IRU), dizel je u Bosni i Hercegovini 9. januara 2026. koštao 2,46 KM po litru. U Srbiji 181,35 RSD (1.54 eura), Crnoj Gori 1,274 eura, Hrvatskoj 1,345 eura, Sloveniji 1,416 eura, Sjevernoj Makedoniji 64,92 MKD (1,05 eura)

Za razliku od naše regije dizel u Njemačkoj je skuplji i košta 1,638 eura po litru, Italiji 1,645, Nizozemskoj 1,833, a Irskoj 1,903 eura.

U Perzijskom zaljevu, zemljama proizođačima nafte, dizel košta toliko da predstavlja simboličan trošak. Kuvajt prodaje litar za svega 0,115 dinara u lokalnoj valuti ili 0,35 eura, dok Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati ostaju ispod granice od jednog dolara po litru.

Inače, cijene nafte su u ponedjeljak blago pale na niže, i razlozi su politički. Teheran, koji se suočava sa protestima, poručio je da „drži situaciju pod potpunom kontrolom“ nakon najvećih antivladinih protesta u posljednjih nekoliko godina.

Za tržišta, ovo je bio signal da dotok nafte iz Irana neće biti promijenjen. Također, signali da bi Venecuela, zemlja s najvećim potvrđenim rezervama nafte na svijetu, mogla obnoviti svoju zastarjelu naftnu infrastrukturu, te ponovo postati privlačna američki investitorima, psihološki utječu na proizvođače sprječavajući ih da vještački dižu cijene nafte.

Za domaće tržište ova dva izvora; Iran i Venecuela, i ono što se dešava sa njihovim tržištima, možda neće donijeti jeftiniji dizel, ali mogu biti signal da on barem neće nekontrolirano skočiti.